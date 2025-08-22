「福容徠旅澎湖」9/1開幕！最低2904元還包早餐

▲福容集團插旗澎湖，全連鎖第19家分店「福容徠旅澎湖」9月1日正式迎賓。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

福容大飯店插旗澎湖！第19間分館、福容徠旅品牌第6間據點「福容徠旅澎湖」將於9月1日正式營運，9月1日至10月31日推出開幕慶優惠，住房含雙人早餐每晚3,300元起，福容家會員再享折扣，最低2,904元起，即日起開放訂房。

▲「福容徠旅澎湖」新館宛如一艘小型郵輪，歷時3年打造。



與淡水漁碼店外觀神似，「福容徠旅澎湖」新館宛如一艘小型郵輪，歷時3年、斥資5億元打造，飯店距離馬公第三漁港僅5分鐘車程、離機場約15分鐘。業者表示，飯店樓高8層、規劃102間客房，分別為閱旅客房6.1坪、宅旅客房9坪、享旅客房10.3坪三種房型。其中，含小陽台有56間，設置大露台的房型達12間。

▲9、10月開幕期間每房含兩客早餐最低3,300元起，福容家會員再享折扣，最低每間只要2904元起，含小陽台有56間。

▲▼享旅客房10.3坪，擁有戶外輕奢風格陽台；102間房中，部分客房的戶外陽台打造成峇里島風。



設計融入澎湖地貌與色彩元素，大廳色調取自海藍、沙白、玄武岩黑、夕陽黃與珊瑚紅；入口打卡牆則以船舵、魚群、貝殼、仙人掌花等裝置呈現「澎湖風情」，預計將成旅客拍照打卡點。

因應新飯店開幕，易遊網搶先推出「福容徠旅澎湖」獨家首賣專案，今（22日）起至8月26日快閃下殺45折起，不僅可搭配易遊網APP訂房折扣碼，最高可再現減400元，還有機會獲得「福容徠旅集團」聯合住宿券。

▲大廳色調取自海藍、沙白、玄武岩黑、夕陽黃與珊瑚紅，營造「澎湖風情」。



澎湖每年吸引上百萬名國內外旅客，夏季人潮更佔全年6成。事實上，澎湖四季各有風情，在澎湖花火節之後，9至11月「秋奇岩季」將帶旅客走訪小池雙曲橋、二崁聚落、被譽為「小希臘」的外垵漁港等景點。

▲澎湖二崁聚落。（圖／記者蔡玟君攝）



「2025澎湖追風音樂燈光節」8月29日至9月26日於觀音亭連續五周舉辦，邀玖壹壹、ENERGY、溫嵐、TRASH、滅火器等超過20組歌手輪番開唱，同步推出「光島盛典」燈光展演至11月2日。

▲9/19邀請ENERGY到觀音亭帶來動感演出。（圖／業者提供）



今年適逢「澎湖秋瘋季」10周年，串連沙灘狂想曲、跳島自行車嘉年華、跨海馬拉松等活動，即日起至11月2日舉辦，並結合180家特約商家推出「秋瘋好禮四重送」。此外，澎湖縣府自11月1日至2026年1月31日祭出「冬遊澎湖消費券」，非澎湖籍旅客入住合法旅宿即可領取500元券（5張100元），涵蓋食宿遊購行使用，有效期至2026年2月6日。

▲▼澎澄飯店「澄曦行館」能看日出；「璀璨行館」躺床就能一覽港景，還有獨立客廳。（圖／ETtoday資料照）



另外，曾獲網友票選「全台最美飯店TOP20」之一的澎湖澎澄飯店，推薦入住「澄曦行館」或「璀璨行館」，皆擁有23坪寬敞空間，澄曦行館只有7間，除了正對港景之外，還能迎接日出，而璀璨行館有9間，擁有無敵港景衛浴，能一邊泡澡一邊看港景。

除了房型十分多元之外，澎澄飯店的公共娛樂設施也很完善，7樓設有高空港景泳池、兒童娛樂室、兒童戲水池、高空籃球場、蒸氣室、烤箱，其中，兒童遊戲室還有提供免費DIY體驗，記得要先預約。