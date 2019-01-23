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浙江來的家鄉味！羅東老麵製成縉雲燒餅　想吃先看FB

點評：家鄉味真的一吃就會想掉淚
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▲▼宜蘭櫻之軒縉雲燒餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲位在宜蘭的櫻之軒縉雲燒餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供，以下皆同，請勿任意翻設以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台灣的傳統餅店做的無論是結婚用的大餅、日常生活吃的小餅，除了研發新口味，有不少人更喜歡古早味，而宜蘭ㄚ欣的美食日誌《旅遊超爽的！》分享了一家販賣浙江的傳統小吃，不過店家因還有其他工作，只能利用休假日製作，想吃的朋友就只能到臉書關注什麼時候會出爐了！

▲▼宜蘭櫻之軒縉雲燒餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲▼原味燒餅無包內餡，吃的是老麵的味道，餅皮則帶有點嚼勁。

▲▼宜蘭櫻之軒縉雲燒餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

縉雲燒餅相傳是過去軒轅黃帝在浙江縉雲用仙鼎煉丹時，隨意拿一塊麵團貼在煉丹爐內壁，而後發現烤出來的餅香味四溢，因此山下民眾便紛紛效仿，也流傳至今。ㄚ欣表示，由於老闆娘想念這份家鄉味，便特意回去找師傅學習烤餅的技術，更一併把專用的燒餅桶帶來台灣，而這個燒餅桶的外桶是竹木製作，內壁則是窯土製成，以木炭烤製的方式，味道頗為獨特。

▲▼宜蘭櫻之軒縉雲燒餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲浙江傳統口味為梅乾菜豬肉。

▲▼宜蘭櫻之軒縉雲燒餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲▼另外還有黑胡椒洋蔥豬肉、三星蔥起司豬肉口味。

▲▼宜蘭櫻之軒縉雲燒餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

ㄚ欣提到，燒餅本身是以老麵做成，若要先嚐嚐原味的朋友，燒餅是不會包內餡，吃的是麵香的味道，口感帶點嚼勁；而浙江的傳統是加入店家的自製梅菜乾、五花肉、蔥末，另外還有黑胡椒洋蔥豬肉、三星蔥起司豬肉等口味，一袋裡有五個，可以三種口味混搭！買回去的燒餅冷藏可以放五天，冷凍則達一個月的時間，ㄚ欣也教大家加熱的3種方式，分別是依各烤箱功率區分，低溫烤大約3~5分鐘，沒有烤箱的人也可以使用平底鍋烘烤，或是電鍋外鍋不放水直接按下去，待按鍵跳起來即可！

▲▼宜蘭櫻之軒縉雲燒餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲一袋裡有五個，可以三種口味混搭，買回去的燒餅冷藏可以放五天，冷凍則達一個月的時間。

▲▼宜蘭櫻之軒縉雲燒餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲櫻之軒縉雲燒餅只接受預訂，但店家會在製作的前一天會公布在粉絲專頁。

「櫻之軒」縉雲燒餅因為店家還有工作的緣故，因此只接受預訂，但在製作的前一天會公布在粉絲專頁，ㄚ欣提醒，為了燒餅可以保持品質及口感，請有預訂的人盡量在約定時間的20分鐘內取貨，若無法取貨的人為避免浪費食材，也請提前30分鐘告知店家！

櫻之軒　縉雲燒餅 FB

地址：宜蘭縣羅東鎮東安街145號
電話：0970881772

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 宜蘭ㄚ欣的美食日誌 縉雲燒餅 燒餅 宜蘭美食

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