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吃得到星馬與印尼特色菜　瓦城集團新品牌YABI主打南洋菜系

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▲瓦城集團新品牌YABI主打南洋菜系。（圖／記者黃士原攝）
▲瓦城集團新品牌YABI主打南洋菜系。

記者黃士原／台北報導、攝影

瓦城泰統集團再度打造全新跨國界美食，旗下第7品牌「YABI KITCHEN」主打南洋菜系餐飲，集結了新加坡、馬來西亞、印尼、印度特色料理，與一些泰國菜，估約有40多道菜色，讓大家不用出國也能吃到當地的人氣料理。YABI KITCHEN已於1月24日正式於微風南山2樓開幕。

▲瓦城集團新品牌YABI主打南洋菜系。（圖／記者黃士原攝）
▲超濃郁咖哩燒雞。

▲瓦城集團新品牌YABI主打南洋菜系。（圖／記者黃士原攝）
▲越香咖啡排骨。

YABI是Yummy! Asian Best Inspiration的縮寫，代表「震撼靈魂的亞洲旅行風味」，網羅南洋經典特色料理，讓顧客透過舌尖體驗一趟味蕾的「亞洲美食之旅」。此外，YABI KITCHEN的菜色不僅是南洋各地代表性及高人氣的經典招牌菜色，還具有「口味濃郁、層次豐富又下飯」的特色，加上徐承義董事長與研發團隊近30年來對東方餐飲的心得，把每道經典菜色升級，增添YABI品牌獨家的記憶點。

YABI KITCHEN不僅網羅新加坡、馬來西亞、印尼、印度及泰國等經典南洋菜色，包含被外媒評選為一生必吃的經典料理，更針對菜色的口味進行精細、精準的提升，推出多道招牌菜色與必嚐飲品，像是香酥咖哩芋角、越香咖啡排骨、YABI海南雞、星洲肉骨茶豬骨煲湯、超濃郁咖哩燒雞、烏龍氣泡飲等。

▲瓦城集團新品牌YABI主打南洋菜系。（圖／記者黃士原攝）
▲仁當牛肉。

▲瓦城集團新品牌YABI主打南洋菜系。（圖／記者黃士原攝）
▲YABI海南雞。

香酥咖哩芋角靈感源自印度咖哩餃(Samosa)，香酥外皮包裹綿密芋泥、濃郁咖哩和豬肉餡料；YABI海南雞特別選用去骨的雞腿肉，以舒肥的烹調手法，讓肉質更鮮嫩多汁，有別於一般搭配的薑蓉醬，改金黃色的酥炸薑絲細末，鋪在上方再搭配主廚特調醬料；星洲肉骨茶豬骨煲湯是經典星洲肉骨茶的精進版，特選上等排骨肉，以及超軟嫩的豬肚，長時間燉煮，加上吸飽湯汁的豆腐皮。

▲瓦城集團新品牌YABI主打南洋菜系。（圖／記者黃士原攝）
▲香酥咖哩芋角。

▲瓦城集團新品牌YABI主打南洋菜系。（圖／記者黃士原攝）
▲黑白胡椒蝦。

▲瓦城集團新品牌YABI主打南洋菜系。（圖／記者黃士原攝）
▲櫻花蝦馬來好風光。

▲瓦城集團新品牌YABI主打南洋菜系。（圖／記者黃士原攝）
▲YABI南洋椰漿包。

烏龍氣泡飲特選高山烏龍茶相佐特製冰磚，每塊都加入一片新鮮茶葉，並特別使用高腳杯盛裝，與每道料理相襯都非常合適，視覺上更提升質感氛圍。

此外，「米食」在亞洲飲食文化中占有非常重要的地位，此次也同步設計獨家米飯YABI薑黃飯，與一般的薑黃飯不同，除了烹煮到金黃色，還特別增加南印度飯經典的檸檬風味；另亦有泰國茉莉香米供消費者自由挑選，並以每人45元滿足價無限享用。

YABI KITCHEN
地址：台北微風南山店2樓(台北市信義區松智路17號2樓)
電話：02-2729-1381

關鍵字： 美食情報 瓦城 YABI YABI KITCHEN

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