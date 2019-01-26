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2019南投市燈會點燈搶先看！一整片藍色銀海　送限量提燈

點評：好美><
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▲2019南投市燈會搶先看。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲南投市燈會有一整片蒂芬妮藍銀海。（圖／假日農夫愛趴趴照提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

2019南投市燈會在26晚上7點點燈，有別於南投縣燈會有水舞秀的演出，南投市燈會有著一整片寧靜的蒂芬妮藍銀海作為主要場景擺設，從1月26日至2月19日為期25天於南投市的中山公園、仁壽公園、彰南路圓環及民生街等地有燈飾展出，部落客假日農夫愛趴趴照就在《旅遊超爽的》分享已經完工八成的燈會展場。

▲2019南投市燈會搶先看。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲中山公園正門。

▲2019南投市燈會搶先看。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲今年是豬年，展場可以看到各種不一樣的萌豬燈飾。

主燈以「金豬賀歲」為名，配合今年生肖年為豬年，打造金銀財寶的喜氣樣式，以鮮豔大紅配上可愛粉紅豬，主燈模樣相當討喜；而一整片蒂芬妮藍的銀海就位於南投市公所的後方，平行排列整齊的藍色燈飾，讓展場彷彿置身銀河般夢幻，除了大面積範圍的燈海，個別擺在展場內的燈飾們更是不能錯過，像是有以寶可夢為主題的生肖燈、配合豬年有著「三隻小豬」的童話故事場景等超萌裝飾，今天點燈還發送限量可愛的小提燈，民眾千萬別錯過！

▲2019南投市燈會搶先看。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲主燈「金豬賀歲」在今晚七點將會點燈。

▲2019南投市燈會搶先看。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲童話故事裡的「三隻小豬」場景。

▲2019南投市燈會搶先看。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲在展場內可以看到以寶可夢為主的生肖燈。

2019南投市燈會
地點：南投市中山公園、仁壽公園、彰南路圓環及民生街等地
展出日期：1月26日至2月19日

關鍵字： 2019南投市燈會 南投旅遊 燈會 豬年 元宵燈會

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