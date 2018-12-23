台中高CP火鍋有海陸頂級享受　冬令進補必點麻油酒系列

點評：海鮮也太豪華啦

文、圖／商妮

天氣變冷又到了吃火鍋的季節，今天要分享一家公益路高CP值火鍋～源鍋精緻鍋物。鍋物主打台式鍋物、肉品鍋物、活體海鮮鍋物三大系列，不論想吃哪一種火鍋都可以滿足。冬天最受歡迎的古早味麻油雞、燒酒雞、人參雞系列鍋物都很好吃，個人小火鍋還是多人鍋物套餐都有選項，在這裡不必花大錢就能品嘗高質感的美味鍋物。

源鍋位在公益路二段靠近文心南五路口，路邊很好停車交通便利。

門口就有菜單，看了一下價位非常OK，比想像中還要超值。一樓單鍋系列有三大主題:精選肉品系列、補補身麻油燒酒系列、石頭海鮮系列，二樓則是套餐鍋物系列。

一樓為個人單鍋用餐區，座位分兩邊一邊是方桌一邊是單人吧台座位。平日的晚餐時段已經接近客滿，生意相當不錯。





二樓為共鍋的多人套餐用餐區，如果家庭用餐很推薦點多人套餐非常超值。從樓上往下看，一樓最裡面有大型水族箱，裡頭通通都是活體海鮮，現點現撈新鮮看的見。

源鍋精緻鍋物菜單價目表

單人鍋物價位200多就能吃到，大多價位在三百多元，最貴的活體海鮮鍋也不用千元，整體來說價位不貴，CP值蠻高的。

菜盤的份量不少，葉菜根莖類還有菇類都很新鮮，在手工熬煮的各種湯底中涮煮，滋味更香甜。點鍋物都有附菜盤、紅茶、主食。紅茶、白飯通通免費無限續點，紅茶還蠻蠻好喝的。

麻油烏骨雞加草蝦10入（附菜盤、飲料、主食）698元

麻油烏骨雞鍋原本是318元，加10隻大草蝦698元，等於加價380元單點一大盤草蝦。他們家的海鮮都是活體現撈非常新鮮好吃，愛吃海味的朋友很推薦加點。

麻油烏骨雞的份量不少，隨便撈有好多烏骨雞肉，麻油味道非常香。

麻油烏骨雞湯頭非常濃郁，滋味甘醇好喝，可以免費續加原湯，我們加了兩次湯就知道有多好喝了。詢問店員才知道他們家使用雲林北港麻油，經過老薑爆炒後再加入手工熬煮天然湯頭，整鍋的味道非常香。麻油雞鍋的雞肉特地選用烏骨雞，吃完不怕燥熱。

麻油烏骨雞上桌時就能聞到空氣中飄散著香濃的麻油香氣，煮滾更香！！這完全是種幸福的味道，天氣冷來一鍋溫補麻油雞鍋最適合了。

加入菜盤中的新鮮蔬菜一起煮，整個味道變得非常甜，尤其是高麗菜超好吃！！！

鍋物主食可選白飯、冬粉、和麵線，我們選擇麵線。麵線沒有煮過頭口感不會太軟爛，與麻油湯汁攪拌一下，鹹香的乾拌麻油麵線好吃好吃～

活體草蝦一份10隻，每一隻都是大個頭又很新鮮，放到鍋裡正好鋪滿滿。

以前一直認為海鮮要在昆布湯頭涮煮才好吃，沒想到海鮮在麻油鍋中燉煮滋味也是一級棒甚至味道更香！草蝦新鮮肉質Q彈飽滿，一口氣吃十隻大草蝦很過癮～～

補補氣系列 人蔘烏骨雞（附菜盤、飲料、主食）398元

這一鍋人蔘烏骨雞有完整的整株人蔘，而不是只有人蔘鬚，用料很實在。旁邊還有中藥包，湯頭越煮越甜，超級好喝

PS：為了要拍照看到內容物，有先把湯頭撈起一部分，讀者現場吃的時候湯比較多，喝不夠還可以隨時加湯喔。

烏骨雞的肉質軟嫩，比一般的肉雞來得好吃，而且烏骨雞加上人蔘比較不燥，吃多都不怕上火。

人蔘烏骨雞湯鍋的湯頭很甘甜，單單是喝這個湯就值回票價。

天氣轉涼，一個人也能進補。點這一份人蔘烏骨雞湯鍋，不到400元就能夠溫補養生大大滿足。

大螃蟹鍋 限量 時價 我們點活體大沙母海陸鍋一套999元

這一鍋大螃蟹鍋的內容以新鮮現撈的活螃蟹為主，我們這一鍋是大沙母，再加上新鮮的扇貝、大蛤蜊、鮭魚片、小卷片，再加上大肉盤、菜盤組合，一整個超級澎湃!一套不到千元就能品嚐，兩人共鍋也很OK。

大螃蟹鍋搭配的肉盤可選4種肉品，我們選擇培根牛。

培根牛的油脂比較多，在嘴裡越咬越出汁，吃的到油脂的香甜滋味與軟嫩口感，蠻好吃的。

特別推薦要沾他們家的特調黃金沾醬，酸酸甜甜類似黃金泡菜的滋味，搭配肉品非常對味。

大螃蟹鍋的海鮮都非常新鮮，除了一整隻大沙母，還有扇貝、蛤蜊、鮭魚、小卷，一大盤豐富又澎湃。

大沙母體格壯壯，翻開蟹殼可以看到滿滿的蟹膏蟹卵超開心～～現在正是吃大沙母的季節，一大隻沙母連同其他海味跟菜盤肉盤一套海陸大餐只要999元，CP值簡直破表!!到源鍋不點海鮮實在是太可惜，千萬不要錯過。

不止大沙母很新鮮，中卷、鮭魚也是非常鮮甜好吃。

蛤蜊的體格不小，特地拿10元硬幣比對就知道，而且都是活的還會吐舌，新鮮看得見。

扇貝也是很大一顆，約手掌大小，在源鍋吃海鮮鍋非常享受，因為食材實在是無敵新鮮超好吃。

看看這隻大沙母滿滿的蟹膏，現點現撈無敵新鮮，還沒下鍋就讓人口水直流啊～

一整隻大沙母涮煮之後，甘甜的蟹肉與無敵香甜的蟹膏真的是人間美味，很過癮。

蟹肉常又嫩又甜，蟹膏充滿海味，用剪刀及吃蟹工具慢慢品嘗，一口氣吃完這隻大沙母讓人幸福到想轉圈圈，無敵滿足。

兩人共鍋再加點一些單點：蛤蜊80元、日本紅蟳棒80元、手工花枝丸65元、酥炸唐揚雞半份90元

花枝丸口感比較脆。蛤蜊就不用說了，新鮮就是王道超甜的。最特別的是日本紅蟳棒，滋味好甜，比一般火鍋店常用的蟹肉棒好吃太多了！

酥炸唐揚雞都很大塊，保有水份咬開可以感受到雞肉的肉汁，口感蠻嫩的，這體格大塊的唐揚雞水準不錯。

吃完海鮮鍋，鍋子裡盡是海味精華，這時可以請店員再煮雜炊粥。

米粒吸滿湯汁精華，充滿海味的雜炊粥軟嫩又甘甜，單吃就好吃。上頭再鋪上剛剛涮煮的海鮮，整個鮮度爆表甜到不行，吃完火鍋料一定要留一點胃吃雜炊粥。

心得：

源鍋的鍋物選項多，今天吃到的鍋物水準都高，麻油湯頭與人蔘雞湯都好好喝，海鮮螃蟹鍋更是用料澎湃鮮度爆表，重點是價位不貴非常超值，愛吃個人小火鍋的朋友，這家源鍋一定要收入口袋名單，很值得推薦。



源鍋精緻鍋物

地址：台中市南屯區公益路二段737號

電話：04 2389 9895

營業時間：11:00~14:30 17:00~23:30

