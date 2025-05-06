宜蘭4飯店住宿優惠！住一晚3300元起　享免費早餐、星巴克任你喝

▲趁著旅展即將到來，各大飯店也推出線上旅展。上圖為宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

上半年最大的TTE旅展即將到來，各大飯店業者也紛紛推出線上旅展。本篇整理出宜蘭4間飯店線上旅展優惠，聯合住宿券最低3300元起，還有業者推出使用住宿券就送浴衣體驗、與可愛小動物互動，還有晚間宵夜，或入住五星溫泉酒店，還可享早餐星巴克喝到飽。

宜蘭綠舞國際觀光飯店

宜蘭綠舞國際觀光飯店從即日起至6月2日推出「春夏線上旅展」，以最低37折回饋旅人。此次亮點包括多種住宿券，如「玥 雙人客房一泊一食」住宿券5388元、一泊二食6788元。家庭親子或好友結伴出遊則適合「嵐 四人客房住宿券」7788元，每人最低1947元即可入住。

每逢旅展必搶的「豪華湖畔Villa」住宿券祭出獨家優惠再加贈2人免費入住，6人包棟入住每人只要4748元起。凡購買旅展住宿券即享以下體驗活動，包括經典浴衣或大正浪漫服飾體驗、園區萌寵互動、免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊，周一至周四入住再享和菓子製作、抹茶體驗或植栽手作三選一的經典體驗，此外每日晚間九點半還有專為住客準備的宵夜時光。

▲力麗馬告生態園區神木園。（圖／記者蔡玟君攝）

力麗觀光

力麗觀光從即日起至5月26日推出TTE線上旅展，聯合住宿券3300元，憑一券可入住全台8間旗下飯店。業者也表示，位於宜蘭的馬告生態園區將於8月底閉園，若想使用的話可要把握機會。

力麗觀光此次聯合住宿券優惠憑一券可入住宜蘭力麗馬告生態園區棲蘭山莊、明池山莊，以及南投日月潭的力麗哲園飯店 日潭館、月潭館、力麗儷山林會館、日月潭館，以及屏東恆春的力麗漫旅與麗昕緹渡假會館共8間飯店。購買5張即送假日免加價券。

此外，憑3張住宿券可入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，並享一泊二食，或日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，贈送早餐與下午茶，並可使用溫泉水療、戶外泳池與親子遊樂設施。

▲礁溪長榮鳳凰酒店推出全新Lounge空間「鳳凰飴號」。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪長榮鳳凰酒店

礁溪長榮鳳凰酒店也從即日起至5月29日推出線上旅展，住宿券主打高級洋式客房平日一泊二食，每張8388元、買5送1，包括早、晚餐吃到飽外，早餐時段更能享有星巴克無限喝；另推出平日純住套票組合，揪團入住購買5套即送1套，每晚平均5998元，優惠幅度直逼3.7折。

餐飲部分則推出兩款平日餐券，皆享有旅展限定的優惠回饋。桂冠自助餐廳平日早午餐券優惠價768元；「雙饗餐券」可靈活選擇於桂冠自助餐廳享用豐盛晚餐或至鳳凰軒品嚐新宜蘭菜，優惠價998元。

▲每年最受歡迎的「老爺閃購節」將登場。上圖為礁溪老爺酒店。（圖／老爺集團提供，下同）

老爺酒店集團

老爺酒店集團宣布，每年最受歡迎的「老爺閃購節」線上旅展從即日起開跑，包括10家飯店通用的「3400元聯合住宿券」、「2080元聯合餐飲券」等，最低1.5折起，旗下各家飯店也推出住宿券優惠。

每年最受歡迎的「3400元聯合住宿券」，持券可任選全台老爺酒店10家飯店使用，即買即用、彈性搭配，此次更特別推出買10送1優惠，限量500套，使用1張「聯合住宿券」可任選老爺酒店旗下7個據點入住。

使用2張可選擇知本老爺或北投老爺酒店，雙人住宿含早餐，再加贈送館內抵用金，等同2折起；2張亦可選擇入住台北老爺尊爵客房含早餐，再贈人氣宵夜老爺紅燒牛肉麵；使用3張平日可入住礁溪老爺雙人洋式標準套房一泊二食，早餐可選擇雲天自助餐或岩波庭早午餐定食，現省1萬9280元。

為協助家長輕鬆出遊、減輕旅費負擔，使用3400元聯合住宿券也有限時加碼優惠，即日起至6月30日止，持券入住礁溪老爺雙人洋式標準套房，平日加價1元，即可額外招待一位6至11歲孩童同住，並含早、晚餐。北投老爺、知本老爺、老爺會館台北林森館也推出加1元升等，或可帶一位不佔床孩童入住並享用早餐。