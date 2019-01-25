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樂高迷必朝聖！台中巷內積木主題餐廳　週末還有教學課程

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

ETtoday餓勢力

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記
 

找樂子積木咖啡 ，台中唯一樂高積木主題餐廳。初訪 找樂子積木咖啡 已是2015年的事情了，沒想到隱藏在隱密巷弄中的它，居然在台中競爭激烈的市場中存活下來，而且餐點大改變，也多了更多款大型樂高積木。在假日時有積木教學(需預約)，偶爾也會有樂高積木出清品、特賣會之類的，如果想找特殊的樂高商品也可以詢問店家購買喔! 喜歡樂高積木的人可以來喝飲料玩積木。小叮嚀: 因為非親子餐廳，所以沒有收入場人頭費，請有帶小孩的家長們，要顧好孩子以免碰撞到高價商品喔! 找樂子積木咖啡菜單Menu在文內。

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

找樂子積木咖啡 位置不是很明顯，所以特別拍了兩邊巷口，上圖是東興路上巷口，下圖則是從大同街巷口拍攝

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

這條巷子只有他們一家餐廳，但沒有突出的招牌，所以根本從外面不會發現裡面有餐廳。居然能夠這樣默默經營了四年多，我只能說這老闆對樂高是真愛啊!!

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）


店內空間感覺做了些改變，展示品環繞在四周，中間走道變得廣一點，也多了新的樂高積木展示品

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

天花板上有樂高軌道車不斷的巡迴，如果能夠繞滿整間餐廳就更酷了~

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

積木教學區，後方的積木牆是秤重販售

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

對於組積木沒有想法或概念的人，也可以翻閱店家一旁的相關書籍。請記得好好愛護使用，讓下一個客人或小朋友也可以繼續閱讀喔!

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

積木池，可以免費玩積木的小區域。店家雖然有固定消毒與清洗積木，但大家玩耍時也要遵守規則，不要在遊戲區吃東西、玩積木前手要先消毒，還有很重要的是，不要把店家的積木帶回家喔!

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）


Nini摸了一下子也不知道要組出甚麼造型來，果然還是孩子們厲害呀!發揮自己的想像力，一下子就做出機器人、房子、車子之類的

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

對於各種方塊的樂高積木，Nini很沒輒，不過玩偶造型類的倒很適合我。這區的DIY自組人偶一隻88元

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

辛普森家族樂高人偶一包100元

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

玻璃櫃中的人偶可就更高級了，有多款英雄人物、絕版人偶，價格就是人偶下方數字。最後Nini買的是星際大戰的白兵，售價依圖案、稀有度區分，白兵跟各種物品搭配起來都很好拍，而且還有多款小配件的加購呢!

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

滿滿的白兵真的是很壯觀好看，不過Nini財力沒這麼雄厚可以買這麼多呀!

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

展示櫃中還有多款已絕版的大型樂高積木

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

Nini最喜歡的是整排的樂高街道，每棟房子造型不同，有的屋內也有擺設與人偶，裡、外各種小細節都有注意到，可以讓人欣賞很久呢!

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

像是在十字路口的這家商店，外面有小攤販，裡面還有侍者與櫃檯區

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

路上有許多英雄人偶、機器人

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

居然還有大恐龍來鬧場~哈哈！這是要演最新版的哥吉拉大戰嗎?

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

陰森的鬼屋在樂高積木裡變得很可愛

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

仔細觀察每個小角落，會發現許多有趣的場景喔!

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

其他還有許多展示品放在玻璃櫃中，所以家長們可別讓孩子奔跑，以免受傷了

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

也有女孩子喜歡的夢幻城堡系列，以及其他更多積木等你來現場看喔~

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

找樂子積木咖啡菜單Menu

找樂子積木咖啡以樂高積木為主軸，搭配部分餐點。雖然餐點不是大廚來煮的，但至少堅持每日現做、不使用調理包。

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

雖然有提供積木池遊戲區，但畢竟不是完全的親子餐廳，所以家長們還是要照顧好小朋友喔! Menu背面的注意事項記得看

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

餐具區，有大人用的正常款和小朋友用的積木餐具

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

秘製炸雞$139

店家說炸雞不是用超市或速食店那種加了豆粉的雞塊，而是買溫體雞肉自己切成塊狀醃製後酥炸，雖然成本較高但對孩子來說比較天然健康些。而特殊樂高玩偶叉子也是店家從單一個玩偶上，只拔取了頭部自己製作，成本昂貴!!所以千萬別把叉子也帶回家了喔！

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

醃製後的雞肉已經帶點味道，其實不用沾醬也很好吃! 雞肉大塊不乾柴，裡面還帶點肉汁水嫩。

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

瑪格莉特披薩$189

以大片牛番茄與自己種的羅勒葉為主要配菜，色澤鮮豔誘人，酸甜的滋味也很受小朋友們喜歡

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

薄餅的披薩皮邊緣處很像餅乾，烤的脆脆的好吃!

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

披薩最好是趁熱快快吃完，才能有起司牽絲的感覺，而且冷掉也會影響薄皮披薩的脆口感喔!

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

西班牙海鮮燉飯$259

常見的西班牙海鮮燉飯會加入番紅花，有些比較敏感體弱的孕婦可能就不能吃。找樂子積木以薑黃粉替代，雖然少了原本強烈的風味，但溫和的香氣是大眾都適合的

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

米飯不會太軟也不會有米心，是孩子也很好入口的程度。薑黃粉味道不會太突兀，整個味道溫和的像是奶油咖哩般溫潤

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

海鮮種類有干貝、大蝦、蛤蠣、花枝圈、蝦仁、蟹肉棒，還有香腸丁。蛤蠣和干貝個頭也不小。

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

胭脂莓果茶$120

使用的是康寧茶包，熱茶可以回沖。莓果茶不用加糖就有點酸甜感，香甜好喝。

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

人偶凍飲$169(瓶子可帶走)

特殊打造的機器人模型瓶，裡面是水果口味的氣泡飲，再加上店家自己做的機器人果凍

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

店家自己做的機器人果凍，紅色是草莓口味、綠色是青蘋果。QQ軟軟的口感，孩子應該都喜歡

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

香蕉巧克力鬆餅$169

花朵瓣的鬆餅每片上都有淋上巧克力醬的厚切香蕉片，中間還有一大球明治冰淇淋，以及機器人巧克力，以169元的鬆餅來說，有這樣的份量不貴呢!

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

鬆餅的雞蛋味濃郁，有點像是吃雞蛋糕的感覺。

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

雖然不是親子餐廳，但因為來的客人目前還是以家長帶小孩來居多，所以餐點口味都有配合孩子的需求。幾乎每周六、日都有兩堂積木教學課程，不過僅接受事前電話或粉絲頁預約喔! 喜歡樂高積木的大朋友、小朋友都可以來看看

▲台中找樂子樂高積木餐廳。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

找樂子積木咖啡
地址:台中市西區東興路三段114巷16號
電話:04-2320-0547

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關鍵字： 樂高 積木餐廳 找樂子 台中 美食情報 台中美食 達人美食

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