不是只有六合夜市　高雄還有這9個好吃好玩的夜市

記者黃士原／台北報導

高雄市長韓國瑜帶動的「韓流」持續發酵，近期六合夜市人潮增加不少，不過很多高雄人都說自己已經不去六合夜市了，其實，除了六合夜市，高雄還有另外9個夜市，分別是瑞豐夜市、南華觀光夜市、凱旋青年夜市、光華觀光夜市、忠孝觀光夜市、興中觀光夜市、五甲自強夜市、勞工公園夜市及吉林夜市。





▲高雄瑞豐夜市。(圖／取自高雄旅遊網)

瑞豐夜市

位於左營裕誠路、南屏路段，已有20多年的歷史，很受高雄在地人的喜愛，擁有千坪占地、上千個攤位，其中美食真的很多，想要全部收集完畢可能要來很多次，高人氣的小吃有石記臭豆腐、脆皮豬腳、鯛魚燒冰淇淋、榮刈刈包等。瑞豐夜市曾在媒體評鑑為全高雄最具吸引力的觀光夜市。

瑞豐夜市

地址：高雄市左營區裕誠路和南屏路交叉口

營業時間：週二、四、五、六、日





▲南華觀光夜市。(圖／取自高雄旅遊網)



南華觀光夜市

俗稱新興市仔的南華觀光夜市，早年攤位主要販賣百貨用品、流行服飾、鞋子、皮包，有女人街的稱號，當然在這裡也有美食小吃。南華夜市位於捷運美麗島站出口，近年則是興建遮雨棚，逛街不受天候影響。

南華觀光夜市

地址：高雄市新興區中正三路至民生一路段的南華路

營業時間：週一到週日



▲凱旋青年觀光夜市。(圖／影子)



凱旋青年觀光夜市

2013年高雄凱旋夜市開幕，有全台最大的夜市稱號，不過後來生意逐漸不佳，攤商數少了9成，幾乎是呈現倒閉狀況，後來數度搬遷的鳳山青年夜市在2018年落腳凱旋夜市，夜市名稱則變成凱旋青年觀光夜市。夜市的前半部是以小吃為主，後半部是以娛樂民生攤位為主，如果在青年夜市有喜歡的攤位可能會在這裡找到它。

凱旋青年觀光夜市

地址：高雄市前鎮區凱旋四路

營業時間：每週四～週日





▲光華觀光夜市。(圖／取自高雄旅遊網)



光華觀光夜市

地點在前鎮區光華二路商圈，以傳統美食而聞名，像是鱔魚花枝麵、碳烤三明治、木瓜牛奶、意麵、藥燉排骨等，不用花大錢就可以享受到美食。

光華觀光夜市

地址：高雄市前鎮區三多二路和二聖一路之間的光華二路

營業時間：週一到週日





▲高雄忠孝夜市。(圖／取自高雄旅遊網)



忠孝觀光夜市

鄰近高雄市政府，地點在苓雅區四維三路與青年一路之間的忠孝路，清晨是傳統市場，傍晚就變成美食小吃與飲品的美食天堂，從羊肉料理、特色滷味、牛排、春捲到臭豆腐或飲料都有。

忠孝觀光夜市

地址：高雄市苓雅區青年一路和四維三路之間的忠孝二路

營業時間：週一到週日





▲高雄興中夜市。(圖／取自高雄旅遊網)



興中觀光夜市

興中觀光夜市以美食聞名，地點在苓雅區的文橫二路與興中一路口，鄰近三多商圈，這裡吃得到香菇肉羹、羊肉料理、牛肉麵、燒肉飯、東山鴨頭、薏仁湯等。

興中觀光夜市

地址：高雄市苓雅區三多三路和興中一路之間的文橫二路

營業時間：週一到週日





▲五甲自強夜市。(圖／取自高雄旅遊網)



五甲自強夜市

自強夜市位於鳳山區五甲與前鎮區交界處，沿著自強路有許多美食攤位，古早味鴨肉飯、香滑軟嫩的豬腳、肉圓，讓人恨不得有二個胃。自強夜市的營業時間從中午到深夜，是在地人的廚房、也很適合觀光客品嚐道地南部小吃。

自強夜市

地址：高雄市中山四路往機場方向五甲路左轉五分鐘遇自強二路

營業時間：週一到週日





▲高雄勞工夜市(圖／取自高雄旅遊網)



勞工公園夜市

勞工公園夜市是每逢週一才聚集擺攤的流動夜市，除了小吃總是夜市的焦點，這裡還有打彈珠、套圈圈等等遊戲。

勞工公園夜市

地址：高雄市前鎮區復興三路和民權二路之間的一德路

營業時間：週一





▲高雄吉林夜市 。(圖／取自高雄旅遊網)



吉林夜市

吉林夜市位在高雄後火車站，鄰近高雄醫學大學，被稱為「高醫商圈」。營業內容以小吃美食為主，因為附近大學生多，因此這裡的美食特色就是便宜又大碗，近年來吉林夜市也成為觀光客熱門造訪夜市之一。

地址：高雄市三民區熱河一街與十全一路之間的吉林街

營業時間：週一到週日