4大隱藏版爆紅景點！35公尺紫藤花隧道、採草莓再去泡溫泉

▲35公尺長的夢幻紫藤花隧道。（圖／大坑休閒農場提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

有些仙境藏在山林裡卻鮮少人知道，台灣有許多休閒農場、複合式度假村都隱身在山中直到被報導後才爆紅，現在不僅要排隊入場，連草莓園內的草莓都被採購一空，不過絕對是去過都大呼太美了的秘密景點，快把它們列入2019年出遊必訪的清單裡吧。

1.大坑休閒農場

電話：06 594 1555

地址：台南市新化區大坑里82號

▲大坑休閒農場內不僅有紫色隧道還可以泡湯。



台南的大坑休閒農場轉型後成了複合式的度假村，園區內有小木屋、冷熱山泉游泳池與SPA，歐風庭院裡種滿花卉，農場還可看見小動物自在走動，且園內餐廳食材自給自足強調無毒有機，冬季還可以採草莓。適逢每年春節都會舉辦山泉蘭花季期間打造了一條35公尺長的紫藤花隧道因此爆紅，也讓大家注意到這座隱身在山林裡的烏托邦莊園。

▲冬季還可以採草莓。



2.橙香森林

地址：苗栗縣頭屋鄉明德村6號

營業時間：09:00-17:00（周二公休）

入園費用：成人100元／人（可全額抵用採橘子及餐飲等費用）

▲橙香森林玻璃景觀咖啡廳。（圖／翻攝自橙香森林粉絲團）



橙香森林是苗栗去年剛開幕的新景點，位於頭屋鄉700坪的寬廣草地讓人心情也放鬆起來，園區依山傍水，有橘子LOVE造景、七彩童話小房子點綴還有一大片橘子園。此外，園內有一棟玻璃屋咖啡館，觀景台還可遠眺明德水庫和山巒美景，入園門票一人100元，可全額折抵餐飲、採橘子等消費。

▲大片橘子園可以採橘。（圖／翻攝自橙香森林粉絲團）

3.雅聞七里香玫瑰森林

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路226號

時間：8：30～17：00

＊團體(20人以上)預約專線：037-256588

▲雅聞七里香玫瑰森林歐風庭園裡滿滿都是玫瑰。（圖／取自雅聞七里香玫瑰森林臉書專頁）



苗栗山林裡有一座隱藏版夢幻玫瑰莊園，佔地廣達一萬三千坪，種植了上萬朵玫瑰，從11月份開始各品種玫瑰陸續綻放爭奇鬥豔，加上花園裡歐風建築增添浪漫風情，是今年冬日最夢幻的必訪景點。園區內種植了上萬朵玫瑰，紅的、粉的、黃的玫瑰多達6百多品種1萬多株爭豔，還有純白愛心玫瑰花拱廊隧道、玫瑰花牆等超好拍景點。

▲上萬朵玫瑰各種品種都有。（圖／取自雅聞七里香玫瑰森林臉書專頁）



4.楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）

園區地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號

營業時間：平日08:00~17:00 、假日08:00~17:00

費用：入園全票則收取150元，可以折抵100元，採草莓、商店消費均可使用。

▲楓樺台一渡假村就像仙境。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



楓樺台一渡假村坐落於南投埔里、合歡山山腳下廣達4萬坪，園區1991年就已成立後來轉型成度假村，當秋冬時大片落羽松森林走到哪都看得到，園內還有一座人造湖中間矗立雙愛心造景，更有花神廟、雨林風情館、銀河水道、童話森林、思親河畔、儷影星空、蜜蜜花園等7大主題區可盡情拍個夠，冬季為草莓產季預計到明年3月都能採果，若想採草莓建議先打電話詢問以免撲空。

▲園區內也可以採草莓。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）