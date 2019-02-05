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泡湯、足湯通通0元！暖呼呼省錢小旅行　全台15處免費溫泉特搜

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▲高雄寶來花賞公園。（圖／記者于佳云攝）

▲冷冷冬日就要泡湯，全台15處免費溫泉特搜。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／整理報導

冬天就是要泡湯啊，春節年假包完紅包後荷包縮水不想花錢嗎？那就安排一趟暖呼呼的泡湯小旅行吧！台灣是塊溫泉寶地，北中南都有免費的泡腳池、溫泉區，依地區不同泉質與療效也不同，以下整理了全台15處免費溫泉終極懶人包，快一起泡湯去吧！

北台灣

1.金山萬里溫泉
地址：大同里溫泉路9號（中山公園內）
泉質：含鐵氯化物泉

泡溫泉、賞海景是金山溫泉獨有的景觀，主要分為金包里溫泉、磺港溫泉及加投溫泉萬里三區，金山萬里周遭有許多免費溫泉池，其中最知名的就是從日據時期就設置的金包里公共浴室，日式懷舊湯屋風格共有男湯、女湯各3池，泡完湯還可以順便逛逛金山老街。

2.北投復興公園
地址：台北市北投區中和街61號
泉質：青磺泉

北投復興公園泡腳池。（圖／台北市產發局提供）

▲北投復興公園泡腳池。（圖／台北市政府產業發展局提供)

鄰近台北市區的北投是臨時起意泡溫泉的好去處，附近共有3大知名的免費泡腳池，其中復興公園和泉源公園內泉質以青磺泉為主，泡完還可到附近北投溫泉博物館、北投圖書館文青一下。

3.硫磺谷
地址：台北市北投區泉源路77號（硫磺谷地熱景觀區內）
泉值：白磺泉

▲硫磺谷泡腳池免費開放。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲硫磺谷泡腳池免費開放。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

硫磺谷有座免費泡腳池，泉質為酸性硫酸鹽泉又被稱作白磺泉、泉水呈淡白黃色，帶有淡淡硫磺味，泡完腳還可以到附近的硫磺谷步道、情人瀑布、龍鳳谷地熱景觀眺望台等景點順遊。

4.陽明山前山公園
地址：台北市北投區建國街4號
泉值：白磺

▲前山公園公共浴池。（圖／台北市政府提供）

▲前山公園公共浴池。（圖／台北市政府提供）

位在陽明山的前山公園，園內湖泊、小橋流水，風景優美外公園內有多個硫磺泉，還有男女分開的硫磺泉池可供民眾免費泡湯，前山公園公共浴室前身是興建於日據時代的草山眾樂園，男、女公共浴室都是裸湯，硫磺泉水源頭引自中山樓磺溪河床。

桃竹苗

5.桃園復興區羅浮泰雅溫泉公園
地址：桃園市復興區5鄰140號
泉質：碳酸氫鈉泉

▲羅浮溫泉將於1/13「溫泉美食節」時正式開放。（圖／愛ㄑ桃粉絲專頁提供）

▲桃園羅浮溫泉。（圖／愛ㄑ桃粉絲專頁提供）

桃園復興羅浮地區2017年成功挖掘第一口溫泉井，設置了羅浮泰雅溫泉公園開闢溫泉泡腳池並推廣復興原民文化，公園內共有3口泡腳池，溫泉泉質為碳酸氫鈉鹽，呈現無色透明泉溫37.3度，俗稱美人湯，從上午10點至下午5點開放免費泡腳。

6.新竹五峰鄉清泉溫泉區
地址：新竹縣五峰鄉清泉風景區
泉質：碳酸氫鈉泉

位在新竹五峰鄉的清泉風景區，是前往觀霧風景區與雪霸風景區的路，沿途景點包含張學良故居、三毛夢屋、百年桃山國小、原住民館、頭目廣場等，還有免費的溫泉泡腳池，泡腳池分有屋簷與戶外座位，將軍湯泡腳池水質清澈且無臭無色。

7.泰安打必拉斯溫泉公園
地址：苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩46-3號
泉質：碳酸氫鹽泉

苗栗泰雅原住民文化產業區總園區1.67公頃，分為泰雅文物館與打必拉斯溫泉公園，除了有館藏能讓遊客認識原住民文化，室外有大片草地可露營還有戶外足湯溫泉池，可以免費泡腳。

中台灣

8.台中谷關溫泉公園
地址：台中市和平區東關路一段102號
泉質：弱鹼碳酸泉水

▲台中谷關泡腳池。（圖／取自台中觀光旅遊網）

▲台中谷關泡腳池。（圖／取自台中觀光旅遊網）

谷關溫泉公園位於台8線34公里處，鄰近谷關吊橋、捎來吊橋、八仙山森林遊樂區等景點，泉質為弱鹼碳酸泉水，另外，園內設備完善，讓行動不便的遊客也可前往泡腳池，體驗溫泉魚SPA的樂趣。

9.清水岩童軍露營清水之森
地址：彰化縣社頭鄉山腳路一段268號
泉質：碳酸氫鈉泉

說到中部泡湯就會立刻想到谷關、東埔等地，不過其實彰化也有溫泉可泡，彰化縣政府在社頭清水岩童軍露營區鑿出41°C的碳酸氫鈉泉，號稱中部唯一的平地溫泉，泡腳池最多可同時容納40人，目前湯屋尚未開放，足湯運前皆免費。

南台灣

10.屏東四重溪公共溫泉浴室
地址：屏東縣車城鄉文化路1號
泉質：碳酸氫鈉泉

▲四重溪溫泉。（圖／四重溪溫泉官網）

▲四重溪溫泉公園晚上浪漫燈海至3月。（圖／四重溪溫泉官網）

四重溪有許多溫泉飯店可選擇，若不想花錢也可到鄉公所設立的公共浴池，浴池從日治時代就已存在位於本鄉溫泉村文化路上，溫泉面積約350公頃，泉質是鹼性的碳酸氫鈉泉，夜晚還有浪漫燈海到3月止。

11.寶來溫泉
地址：台20線81k處，高雄縣六龜鄉寶來村
泉質：碳酸氫鈉泉

▲高雄寶來花賞公園。（圖／記者于佳云攝）

▲高雄寶來花賞公園手湯。（圖／記者于佳云攝）

寶來花賞公園內共有兩區泉池，分為手湯和足湯，手湯免費、足湯則需收費50元，位在入口處的手湯採大圓盆設計，遊客可以將雙手泡進泉水中。寶來溫泉屬PH值約7.2的弱鹼性，最大特色就是無色無味，據泡過的在地人說，寶來的溫泉水泡完有軟化膚觸的效果。

12.宜蘭礁溪湯圍溝溫泉
地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99之11號
泉質：碳酸氫鈉泉

礁溪的湯圍溝溫泉公園非常有名，就位在德陽路與仁愛路間，冬天可以看到來自各地的遊客聚在泉池泡自然湧出的泉水，屬碳酸氫鈉泉。

14.宜蘭縣清水地熱公園泡腳池
地址：宜蘭縣大同鄉三星路8段501巷139號

▲▼宜蘭清水地熱公園。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲宜蘭清水地熱公園還可以煮溫泉蛋。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

清水地熱公園佔地約2.5公頃，包含一條30公尺長的泡腳野溪、煮食池、野溪泡腳區休憩平台、公共廁所、休憩區管理棟、賣店服務區及植栽綠地區等，不僅可以泡熱呼呼的足湯還可以利用清水地熱可煮蛋、玉米等食材，增添泡湯趣味。

15.台東六口溫泉公共泡湯池
地址：南橫公路184.5公里處
泉質：碳酸氫鈉泉

六口溫泉為野溪溫泉，水源來自新武呂溪流旁的鐘乳石岩洞或是從溪床冒出，泉值為硫酸鹽碳酸氫鈉泉，溫泉出水口水溫高達攝氏70至80度，非常高溫所以分成六個格子，讓水流慢慢流至第四、五、六個小格後，再用來泡腳，清澈的水質以及夠熱的溫度，也很適合煮溫泉蛋。

關鍵字： 溫泉 台灣特色系列 免費溫泉

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