年假南漂！全台唯一高空夜市、向日葵迷宮　高雄必訪6大新景點

▲全台唯一高空夜市。（圖／高雄英迪格酒店）



旅遊中心／綜合報導

遊子北漂為了打拼、旅人南漂為了度假，今年9天春節連假就一起漂向高雄吧！近幾年高雄多了許多興建級的新建築，像是衛武營國家藝術文化中心、高雄蓬萊港棧庫群等，不想落伍今年過年就到以下7處高雄新景點朝聖。

1.衛武營國家藝術文化中心

地址：高雄市鳳山區三多一路1號

▲高雄衛武營國家藝術文化中心。（圖／衛武營藝術文化中心籌備處提供）



說到「國際級」景點絕對不能不提到衛武營國家藝術文化中心，在2018年底正式啟用，佔地9.9公頃、場館佔地3.3公頃，為全世界最大的單一屋頂劇院。以衛武營都會公園內的榕樹群為發想，找來荷蘭麥肯諾建築師事務所創辦人法蘭馨·侯班（Francine Houben）設計，旨在打造一座「沒有圍牆的劇院」，設計無大門無圍籬的形式，還登上英國《衛報》（The Guardian）評選2019度假熱門旅遊地榜單。

2.高雄港1-10號碼頭棧庫群

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號

▲高雄港1-10號碼頭棧庫群。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供）



高雄駁二藝術特區是高雄必訪的景點之一，棧貳庫因無敵海景純白旋轉木馬而爆紅，隨著高雄蓬萊港棧庫群的棧肆庫、棧伍庫、棧陸庫、棧柒庫陸續開放，吸引更多人潮造訪，最近最吸睛的就是位於棧伍庫的全新打卡點巨大摩艾石像，它其實是一台扭蛋機，以「石來運轉」取名，不僅可以拍照還可以試手氣。

3.高雄杉林向日葵迷宮

日期：即日起至2月10日

▲杉林向日葵迷宮已開放。（圖／取自《葵花迎賓滿杉林》粉絲專頁，以下皆同。）



全台最大向日葵迷宮就在高雄，已在今年1月份正式開園，高雄市杉林區公所表示，今年向日葵花海種植面積大約有27公頃，除了向日葵迷宮主場區，園區內還有月眉花田、杉林大橋花田、新庄幸福花田共四大賞花區，繽紛的百日草、波斯菊也現正綻放中，花期預計持續至2月10日，向日葵花海則到2月底。

4.大魯閣草衙道 紫色花海節

地址：806高雄市前鎮區中安路1之1號（中山四路與中安路交叉口、捷運紅線R4A草衙站2號出口）

▲夢幻泡泡、大型風車 高雄草衙道「紫色花海節」超浪漫。（圖／切琍攝文旅食）



大魯閣草衙道一直都是拍照打卡的好處去，隨著節慶經常變化不同主題，2019年一開始高雄大魯閣草衙道換上新裝，以紫色花海節為主題，打造普羅旺斯浪漫氛圍，4座大型的粉紫色風車加上漫天泡泡超浪漫，花室、荷蘭風木鞋、花朵溜滑梯等大型藝術裝置，讓都市裡也有夢幻花園。

5.英迪格酒店

費用：500+10%/人

地址：高雄市新興區中山一路4號

▲英迪格高空復古夜市。（圖／高雄英迪格酒店）



高雄中央公園英迪格酒店空中酒吧Pier No.1ㄧ開幕就造成轟動，成了高雄夜生活最夯的打卡點，高空酒吧讓賓客可以躺在沙發上賞星空小酌，今年春節更推出全新玩法「 夜市人生復古趴」，把夜市搬到頂樓，有滷味、鹹酥雞、烤香腸等攤位，眺望絕美夜景一邊逛夜市。

6.高雄氣墊動物園

地址：高雄市鼓山區蓬萊路6號

日期：即日起至2019年3月17日

票價：暢遊350元，一項氣墊100元，三項250元，入園券30元。

▲高雄氣墊動物園。（圖／取自《Art-Zoo Taiwan 藝術動物園》臉書專頁。）



Art – Zoo藝術動物園今年用全新面貌出現在高雄港七號碼頭，高達19公尺的獨角獸溜滑梯為主角，園區內有斑馬、水獺、羊駝、刺蝟等多達15座氣墊設備，小朋友蹦蹦跳跳玩得超開心，今年更貼心設置「入園券」爸們陪小孩入園不上氣墊玩拍拍照每人只要30元。