吃完牛排再去看電影　信義百貨商圈的6家高級牛排館

▲Smith＆Wollensky的乾式熟成帶骨紐約客。(圖／黃士原攝)

旅遊中心／綜合報導

台灣人愛吃牛排，而信義百貨商圈早已是牛排館的新戰場，光是教父牛排鄧有癸在這裡就有2家牛排館，而股神巴菲特最愛的Smith＆Wollensky牛排館也在1月10日於微風南山開幕，讓信義區頂級牛排館就增加到6家。

Smith＆Wollensky

在電影《穿著PRADA的惡魔》中米蘭達最愛的Smith＆Wollensky，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，跨足亞洲市場的首家分店即將於1月10日在微風南山47樓正式開幕，Smith＆Wollensky亞洲首店除了帶來了6款乾式熟成牛排、9款溼式熟成牛排之外，還有數款台灣才有的專屬菜單，而且餐廳沒有低消，也沒有強迫收取10%服務費。

Smith＆Wollensky集團CEO Michael Feighery之前曾表示，除了引進正宗Smith＆Wollensky簽約牧場的USDA Prime牛肉，也在台打造專屬的乾式熟成室，透過獨家乾式熟成方式來讓牛肉更獨具風味。台北店開幕後提供的菜單中有6款乾式熟成牛排，分別是Smith＆Wollensky招牌的帶骨肋眼24盎司（3880元）、帶骨紐約客21盎司（3280元）、紐奧良風味帶骨肋眼24盎司（3980元）、丁骨26盎司（4280元）、乾式紅屋牛排35盎司（5680元）、乾式紅屋牛排46盎司（7680元）。

Smith & Wollensky Taipei

地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)

服務專線：02-23455647



▲MUCHOYAKI的超大份量、1.4公斤左右的美國頂級乾式帶骨肋眼牛排。（圖／黃士原攝）

MUCHOYAKI

以教父牛排摘下台北米其林一星的鄧有癸，把歐洲現在流行的分享概念、板前料理與年輕化等特色融入新的牛排館MUCHOYAKI之中，而且還首創牛排三段乾式熟成三部曲，客人可以根據自己喜歡選擇不同的熟度。

店名MUCHOYAKI MUCHO是西班牙文的MANY的意思，而Yaki的發想是來自Tappenyaki，Yaki指的是grilled、pan fried的料理，所以Muchoyaki想要傳達給人的意象是豐盛、豐盛多樣化，令人食指大動的各式美味料理。整體營運型態也跳脫了原本fine dining的框架，讓每個客人能輕鬆享用一塊好美味的牛排，客單價平均1500元，而中午也推出880元起套餐，開拓信義區的商務客。

MUCHOYAKI

地址：新光三越 台北信義新天地A9 (台北市信義區松壽路9號6樓)

訂位電話：(02)2729 0538





▲莫爾頓牛排館6盎司菲力牛排。(圖／莫爾頓牛排館提供)。



莫爾頓牛排館

位於微風信義45樓的莫爾頓牛排館，強調的就是純美式風格，所有的牛肉都是來自美國，點餐方式單點不綁套餐，而且沒有低消，前菜、甜點、主餐及牛排任意組合都可以，甚至只為了吃甜點也可以進來消費。台北莫爾頓牛排館提供的牛排是由其獨家供應商提供最頂級的熟成穀飼牛肉，溼式熟成23到28天以提升牛肉的柔嫩度與香濃度；也提供新鮮魚類、精選蝦蟹等以滿足不同需求的消費者。莫爾頓選用的牛肉都是USDA PRIME等級。

莫爾頓牛排館

地址：台北市忠孝東路5段68號微風信義45樓

電話：02-2723-7000





▲Just Grill60盎司的戰斧牛排。（圖／記者黃士原攝）



Just Grill

位於北市信義區的Just Grill是晶華麗晶酒店集團第一家館外牛排館，提供各式頂級牛排、精緻海鮮及無限量供應的新鮮沙拉吧，搭配全台獨賣的精選紅白酒，營造出閒適而又不失高雅的用餐氛圍。賓客可透過玻璃帷幕欣賞開放式廚房內主廚精湛的烹調手藝，同時欣賞台北著名地標101大樓的壯麗風光。

Just Grill

地址：台北市信義區松高路11號6樓(誠品信義店6樓)

電話：02-8786-6099





▲一次可以吃到菲力與紐約客兩種口味的紅屋牛排。Top Cap Steakhouse。（圖／記者黃士原攝）



Top Cap Steakhouse

在台灣有牛排教父之稱的鄧有癸，2015年在台北信義新光三越A4館開設了新餐廳Top Cap Steakhouse，主打一次可以嚐到菲力和紐約客兩種截然不同肉質的紅屋牛排。鄧有癸表示，一直吃老饕牛排是會膩的，總是要試試新口味。Top Cap Steakhouse的牛排屬於紐約曼哈頓風格，主推28天帶骨乾式熟成紅屋牛排(Porterhouse)，帶骨的紅屋牛排擁有菲力和紐約客兩種截然不同肉質，可同時品嘗到菲力的軟嫩多汁與紐約客的結實嚼感。

Top Cap Steakhouse

地址：台北市信義區松高路19號5樓(新光三越A4館)

電話：(02)2345-9922





▲勞瑞斯厚切美國帶骨牛肋排。（圖片／勞瑞斯牛肋排餐廳提供）



勞瑞斯牛肋排餐廳

1938年成立於美國比佛利山莊的勞瑞斯牛肋排餐廳，主要提供的頂級牛肋排餐，2002年進駐台北信義區。美國牛肉一向以鮮嫩多汁聞名，勞瑞斯餐廳以低溫烘烤整條美國極佳級(USD A Prime)牛肋排，充分將肉質原有的鮮甜美味保留其中，因為「勞瑞斯厚切美國帶骨牛肋排」是帶骨烘烤還能帶出特有的骨香味。除了牛排，勞瑞斯餐廳近年也積極開發不同的菜單，像是之前秋季推出的波士頓龍蝦三重奏、經典澳洲和牛煨牛舌及舒肥羊菲力佐羊漢堡排等，以滿足不同客群的需求。

地址：台北市信義區松仁路105號B1

電話：02-2729-8555