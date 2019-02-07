全台必訪6座天空步道吊橋！懸崖玻璃步道、腳下瀑布飛濺

▲花蓮親不知子天空步道沿著峭壁建造，透明玻璃底下就是海。（圖／IG@y.o.r.k授權提供，請勿隨意翻攝）



旅遊中心／綜合報導

走在晃動的橋上、透明的橋面上緊張破表心臟狂掉，走到盡頭處卻又慶幸未掉頭才能看見眼前這片美麗風景，這就是吊橋與天空步道的迷人之處，站在高處向下望還能將所有渺小煩惱都忘記，新的一年，就到以下5座特色天空步道散散心吧。

1.桃園 復興新溪口吊橋

地址：桃園市復興區澤仁里中山路8號

▲復興新溪口吊橋。(圖／桃園市復興區公所提供)



桃園復興新溪口吊橋為典型的吊床式吊橋，兩側拉高成M字型，走在上頭能感受吊橋晃動的緊張刺激，吊橋長303公尺、寬1.2公尺，標高介於252至275公尺間，漫步在被山巒包圍的橋上可眺望綠意與湖光山色，還能到羅浮公園免費泡足湯，安排一日小旅行。

2.新竹青蛙石天空步道

地址：新竹縣尖石鄉錦屏道路

▲青蛙石天空步道有一座玻璃景觀平台。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供。）



青蛙石天空步道位在新竹縣尖石鄉錦屏村那羅溪峽谷，全長約1500公尺，園區內共有兩條木棧道，一條為能接近山林的生態步道，另一條就是刺激的賞瀑布步道，它的最大特色為盡頭的懸空玻璃圓弧平台，腳下踩著透明玻璃看著瀑布滂礡而下，看久還真的會腳底發麻。

3.太平雲梯

地址： 603嘉義縣梅山鄉下坑仔5號

▲即將於9月啟用的太平雲梯可以俯瞰嘉義。（圖／飛翔在天際提供）

嘉義梅山的太平雲梯已不算是新景點，不過今年春節卻有了全新玩法，太平雲梯總長281公尺，海拔高度約1000公尺，雲霧繚繞時走在橋上就像置身仙境中，現在不僅白天能欣賞美景夜晚還有點燈秀，2月後還可直接走上橋眺望無敵夜景，夜間登橋活動將在2月5日至9日春節試營運。

▲太平雲梯夜間登橋活動2月試營運。（圖／取自《太平雲梯》官方臉書專頁。）



4.高雄 岡山之眼

地址： 820高雄市岡山區



▲高雄岡山之眼。（圖／記者陳涵茵攝）



說到高雄的天空步道就屬岡山之眼最有名了，崗山之眼位在小崗山登山步道區，以天空迴廊形式打造小提琴把手外觀成了特殊地標，全長88公尺，高度約14層樓高，從天空廊道能俯瞰阿公店水庫、岡山與燕巢市區風光，甚至是高雄港、85大樓都能看得到，更能遠眺北大武山風光。

▲寬12公尺的透明步道區。（圖／記者陳涵茵攝）



5宜蘭 .A‧maze兔子迷宮咖啡餐廳

地址： 宜蘭縣員山鄉枕山一村15號

▲兔子迷宮天空步道眺望平原美景。（圖／網友ig hedy0714 提供，請勿任意翻攝，以免侵權。）



兔子迷宮天空步道是許多網美都知道的打卡點，不僅是宜蘭首座天空步道，還以彩虹顏色打造而成，繽紛色彩和綠油平原與藍天形成好看的對比，此外，橋面則全以透明玻璃鋪成，讓遊客走在上頭就像是身在彩虹上頭漫步空中，360度零死角遼闊蘭陽平原。

6.花蓮 親不知子天空步道

地址： 977花蓮縣豐濱鄉花東海岸公路



▲沿著山壁而建的親不知子天空步道腳下就是大海。（圖／取自豐濱鄉公所臉書專頁）

親不知子天空步道被稱作全台最驚險的天空步道，沿著親不知子斷崖而建，沿著步道行走眺望斷崖與海天一色，透明的橋面可以直接望穿腳底下的蔚藍海水，彷彿隨時都會掉下去般驚險，只有心臟夠強的人才敢挑戰。