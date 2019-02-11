美濃必吃！限量「彩衣涼粄」超吸睛　豬腳骨肉分離超入味

點評：真的好特別啊

▲高雄美濃軒味屋的客家料理。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

說到高雄美濃這個客家小鎮，很多人都會想到油紙傘或是粄條 。在美濃的這間餐廳，研發出了超吸睛的彩色粄條，更推出了許多創意料理，讓餐桌上變得更繽紛。

▲紅磚牆的店面十分顯眼。

位於美濃的軒味屋，老闆家中原在經營陶藝工房，因此除了會自行製作店裡的餐具之外，還會用來當作擺飾，餐廳裡也充滿客家風情。

▲十足客家風情的環境。

這邊最有特色的莫過於彩色粄條了。有別於一般採用在來米製作，這裡的粄條使用高雄的蓬萊米，再加上蔬果汁，如火龍果、番茄、青菜甚至是蝶豆花，利用天然色素自做出來多彩的彩色粄條。吃起來比傳統粄條還要來的Q彈。除了炒粄條外，還有每日限量的「涼粄」，搭上酸甜沾醬，每口都吃得出芝麻和花生的香氣。

▲創意料理「彩衣涼粄」。

吃完了粄條，同屬客家菜常見都豬腳也不遜色，燉煮入味的豬腳，很輕易就能骨肉分離，且搭配醬汁還非常下飯。而美濃也是台灣最大的水蓮產地，因此來到美濃也別忘來一份爽口的炒水蓮。

▲燉煮入味的豬腳。

軒味屋也有多種口味的豆花，口感綿密，很適合當餐後甜點，也可以來瓶冷泡茶解解膩。假日不開放訂位，如果想吃限量版的餐點要記得早點來卡位。也可以跟店家詢問彩色粄條DIY課程。



軒味屋

地址：高雄市美濃區中山路二段384號

電話：07-6812820

營業時間：10-14：30 (周一公休)