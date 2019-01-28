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小琉球貨櫃屋改造成民宿！陽台可賞夕陽　玻璃屋中吃早餐

點評：還等什麼！趕快訂房啦！
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▲▼玩BOX冰 Show琉球民宿。（圖／Show Box提供）

▲位在小琉球的玩BOX冰 Show琉球民宿。（圖／Show Box提供，以下皆同，請勿翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台灣的離島是許多人在短期度假、玩樂的選擇，靠近屏東的小琉球也是熱門選項之一，近期新開了一家貨櫃屋改造而成的民宿，還有特殊設計的建築規劃成冰品店，光線與色彩的搭配下，怎麼拍都好看！有計畫要去小琉球玩的民眾不妨參考。

▲▼玩BOX冰 Show琉球民宿。（圖／Show Box提供）

▲▼整個民宿皆是以貨櫃屋打造。

▲▼玩BOX冰 Show琉球民宿。（圖／Show Box提供）

玩BOX冰 Show琉球民宿表示，貨櫃在早期原本是居民拿來儲藏或臨時居住的私人空間，後來他們重新設計及打造，注入新生命，讓旅客來到小琉球時更能感受到這個小島的魅力。整個園區除了有貨櫃房間外，還有一個造型十分特別的屋子，最外層是水藍色的貨櫃屋沿著三角形網狀建築建造，在三個大小不一的三角形裡還隱身著一棟玻璃屋，店家表示，在9點半前是提供給住宿客人的早餐用餐區，而之後的規劃會是9點半後變成販賣冰品的店。

▲▼玩BOX冰 Show琉球民宿。（圖／Show Box提供）

▲▼在這棟造型獨特的玻璃屋在9點前提供住宿旅客吃早餐的空間，預計未來會販售冰品類。

▲▼玩BOX冰 Show琉球民宿。（圖／Show Box提供）

在這棟玻璃屋裡，若位子選在網狀窗格旁，陽光會照射到裡頭，採光好之餘氣氛也十分愜意，而走出去外頭，園區的規劃也頗為完善，在還不那麼熱的天氣到這裡曬曬太陽，不管是室內還室外都超適合拍照！

▲▼玩BOX冰 Show琉球民宿。（圖／Show Box提供）

▲▼四人房的房型為獨棟的樓中樓，而沒有陽台的雙人房內部則較為網美風格的走向。

▲▼玩BOX冰 Show琉球民宿。（圖／Show Box提供）

店家介紹，房型的部分分成四人房及有無陽台的雙人房，四人房每間都是獨棟的樓中樓，沒有陽台的雙人房走向偏向網美風格，有陽台的雙人房是最佳的賞夕陽位置，下午時刻和友人或另一半看著日落度過絕對夠浪漫！

▲▼玩BOX冰 Show琉球民宿。（圖／Show Box提供）

▲有陽台的雙人房是賞夕陽的最佳位置。

玩BOX冰 Show琉球民宿 地址：屏東縣琉球鄉上杉路250-6號

關鍵字： Show Box 玩BOX冰 Show琉球民宿 特色民宿 小琉球 屏東旅遊

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