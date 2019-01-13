小琉球民宿也有VILLA規格　享受南洋風情不用出國

點評：這個民宿根本是頂級villa

▲小琉球頂級villa

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／大阿姨 珍妮的美食旅遊提供，請勿任意翻攝以免侵權）

小琉球位於屏東縣東港西南方的小琉球，是臺灣離島中唯一的珊瑚礁島，島上處處可見大自然的鬼斧神工，到訪的遊客可以品嘗一場天然藝術的饗宴。今天部落客「大阿姨 珍妮的美食旅遊」要為大家介紹島上少見的峇厘島風格VILLA民宿，不用出國就可享受優閒渡假時光！

▲民宿內空曠的休閒區

「杉板灣民宿」不僅可以住宿，還提供代訂船票、汽機車租借還有一系列的島上活動可以參考，在保育類海龜圍繞的美麗島嶼浮潛絕對是一大享受！走過民宿大聽到走到後，會看到有著濃厚南洋風情的大片草原，小琉球熱情的陽光照射在草皮上，猶如身在南洋國家，而走道旁的每一戶美麗建築獨棟房型，也是這趟渡假休息的重點！

▲通往大廳的綠地草原

▲超級舒服的悠閒空間

民宿老闆特地在民宿內建造一個超大游泳池，非常適合親子戲水遊樂，也是這個民宿的重點之一。部落客入住的露天小庭園內部空間非常關廣，舒適的裝潢色調呈現出慢活的氛圍，採光明亮非常舒服，床墊和浴室都採高級飯店規格，可以好好享受與世隔絕的假期！

▲大游泳池是渡假村必備設施！

▲房間內的床

▲浴室採乾溼分離

▲房間外的專屬小庭園

民宿早餐採自助式無限量供應的方式，用餐時間為上午七點～九點，菜色應有盡有，也有提供素食遊客的素食餐點，非常豐富。

▲民宿內有提供早餐

▲草餐麵包區多種口味可以選擇

▲店內早餐樣式多

能在台灣玩出國外旅遊的氛圍絕對非這裡莫屬，不妨安排個兩天一夜，去小琉球體驗水上活動，觀賞大自然的美麗景色，體驗民宿內渡假級別的高級設施！

杉板灣民宿

地址：929屏東縣琉球鄉肚仔坪路2號

電話：08 861 3300