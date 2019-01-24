賞梅不用翻山越嶺！北市3處公園梅花開4成、過年最美

點評：今天天氣好，把握機會賞梅去！

▲台北市公園梅樹陸續開花了。（圖／台北市公園處提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

不用翻山越嶺，北市的榮星公園、民生公園、士林官邸梅花均已綻放！小白花在枝頭隨風搖曳，不時飄來特有的清香，落下的花瓣更像雪花飄落，現正是梅花含苞待放的季節，不妨前來公園感受梅花的高雅與浪漫。

▲梅花盛開只有短短10到25天，不用出遠門，台北市內就有許多的賞梅好去處。

台北市公園處表示，梅花盛開只有短短10到25天，不用出遠門，台北市內就有許多的賞梅好去處，像是榮星花園及民生公園有如山邊幽谷般典雅的梅花。加上上周士林官邸公園梅花也悄悄盛開，不用遠求就能享受大自然最優柔的景色。

▲公園處處長黃立遠表示，台灣其實並沒有產梅花，是在明朝末期由中國大陸引進。

公園處處長黃立遠表示，台灣其實並沒有產梅花，是在明朝末期由中國大陸引進。一般梅花是單瓣、白色的花朵，也有紅、粉紅或重瓣的品種。

▲榮星公園、民生公園目前梅況約4成，預計過年時期是最佳的觀賞時機。

公園處圓山公園管理所賴丞賦主任表示，梅樹的壽命非常長，目前有紀錄到達700年的老樹，愈老觀賞價值愈高，故有老梅花，少牡丹之說。梅花適合生長在陽光充足、空氣潔淨的環境，且低溫的天氣才能開花。

榮星公園、民生公園目前梅況約4成，預計過年時期是最佳的觀賞時機。公園處說，想要欣賞梅花的美，建議在上午10點前或下午3點到5點間拍攝，陽光斜照的時候可以更襯托梅花的柔白。





▲士林官邸公園裡也栽植超過百株梅樹。

另外，士林官邸公園裡也栽植超過百株梅樹，每到梅花盛開季節，清新脫俗的景緻，吸引許多攝影愛好者。公園處表示，士林官邸公園內的玫瑰園栽植一群成齡梅樹，具有其歷史意義，梅樹正含苞待放，漫步在梅花小徑，格外應景。

台北市賞梅

榮星花園公園：中山區民權東路三段、建國北路三段及龍江路間。

民生公園：松山區民生東路五段36巷及延壽路間。

士林官邸公園：士林區中山北路五段與福林路口東南側。