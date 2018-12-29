肉控注意！高雄超大肉盤火鍋　日曬蕾絲麵口感超帶勁

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點評：肉控趕快收進口袋名單裡啦～

文、圖／姐妹淘甜美食光

在吃鍋的季節，身為鍋控當然要努力尋覓各式各樣的超值火鍋！高雄火鍋界又出新的生力軍，在家樂福愛河店新開一家哈肉鍋，身為肉食控真的不能錯過這一家！哈肉鍋主打大份高等級的肉盤！不只份量超大更嚴選choice等級的牛肉及五星級飼養的活菌豬，搭配特別的套餐方式，讓人不再只能選擇單一菜盤，還能隨意搭配喜歡的菜盤、肉盤或是鮮蝦盅，讓火鍋搭配更多選擇多樣化！超大超寬敞的空間，搭配美美的裝潢風格，相當適合朋友聚餐、情侶約會，更適合家人一起吃晚餐再逛逛賣場結束美好的一天～

哈肉鍋大盤肉環境

哈肉鍋的位置在家樂福愛河店的二樓，空間寬敞又明亮，有一種小清新帶點現代感的感覺～

這個角落有點半包廂的感覺，適合8-12人的團體聚餐，像是跟家人們一起來逛家樂福時，就很適合來這裡用餐

停車場

哈肉鍋很適合聚餐！因為在家樂福裡就有超大的停車場都不用花時間在外面亂亂繞找不到停車位！而且哈肉鍋的位子就在二樓停車場一進來的地方，相當好找！

血旺嗨辣豆腐鍋（小辣）$加價60

哈肉鍋的低消是一人點一份鍋，湯頭可以加價更換

一份套餐內會附上：

湯底、菜盤、肉盤、主食、甜點、飲料，餐點價格由選擇的肉盤為定價

麻辣鍋有兩種，一種是血旺嗨辣豆腐鍋，另一個是麻奶牛肉筋骨鍋，個人比較愛血旺嗨辣豆腐鍋，湯底內有軟嫩滑口的滷鴨血及嫩豆腐，以多種香料及辣椒熬煮而成的湯頭，麻香並濟，後韻十足！不過辣的辣度吃起來很舒服、涮嘴！

推薦香濃牛奶銷魂鍋 $加價60

心中的第二名是牛奶鍋，奶香濃郁卻不膩口，鹹鮮香濃的滋味，不管煮海鮮、肉盤或是麵食都很適合！！也讓湯底味道更加鮮甜濃郁～

麻奶牛肉筋骨鍋（微辣） $加價95

這裡的麻奶鍋跟我既定印象裡的麻奶鍋很不一樣，是用32種中藥材及香料拌炒而成，並用牛骨及老母雞一同熬煮，滋味上麻香味辣，特別的是湯頭喝起來比較濃濁一些～有小渣渣的感覺

麻奶鍋會附上三盤配料，建議丟下去跟湯頭一起煮過再吃，我很喜歡中間的肉，原以為會跟乾柴，沒想到煮完後，肉質嫩口又彈牙，我很喜歡～

和風鰹魚昆布鍋

昆布鍋跟素食鍋是唯一不用加價的兩種湯頭，滋味清爽，最適合愛吃原味的朋友

蔬菜鍋料盤

這裡的蔬菜盤選擇很多元，有蔬菜鍋料盤、時令蔬菜盤、美國培根牛、低溫熟成豬、冰封鮮蝦盅，五選一，客製化可挑選的搭配，讓不愛吃菜或是不愛吃火鍋料的人都能選擇自己最愛吃的食材，重點是換肉還不加價！這真的很讚讚讚！

時令蔬菜盤

時令蔬菜盤就是我會點的類型，因為我就是愛吃菜不愛火鍋料～

冰封鮮蝦盅

還能換蝦蝦這點真的很猛，這樣可以點一個鍋選一種肉盤就能吃到肉跟蝦，一個海陸雙拼的概念～選用新鮮的白蝦，吃起來鮮甜彈牙，並不會因為是附餐而隨便從溪裡抓哈哈哈哈哈哈

低溫熟成豬

還能滿足肉食控的需求！蔬菜換肉盤，讓肉食控爽爽吃肉超滿足！換肉盤的肉選用低溫熟成豬，算是給得相當有誠意呢！



推薦低溫熟成豬5oz $268

低溫熟成豬建議涮煮10-15秒即可，肉質嫩度剛好而且不油膩，帶點肉汁的香甜味更加分！



中脂培根豬7oz $328

7盎司大肉盤，果然是哈肉鍋敲大盤的啦！差點沒位子放哈哈哈哈





中脂培根豬的油脂比低溫熟成豬來的多一些些，所以在口感上較肥嫩，但不膩口！口感稍微偏彈牙一些！※個人偏愛低溫熟成豬勝於培根豬



特選美國CHOICE級霜降牛7oz $348

哈肉鍋的牛肉都是選用choice等級，算是很不錯的牛肉等級了！而且份量也給的不少！這麼一大盤只要三百左右真的很划算欸！





霜降牛的油花分布很細緻，肉質嫩口不乾柴，帶點彈牙的口感，我最喜歡拿牛肉來涮煮血旺嗨辣豆腐鍋最對味



推薦特選美國CHOICE級培根牛5oz $268

不過個人最愛的肉是培根牛，油花越多我越愛，這代表這肉片的肉質會越嫩！！

切成薄片加上豐富的油花，讓培根牛的肉質相當軟嫩多汁，不管搭配什麼鍋都很適合！



黑羽雞胸肉5oz $268

雖然我本身不是很愛火鍋配雞肉，但這雞胸肉片很可以，肉質軟嫩不乾也不柴，建議可以在麻奶或麻辣鍋煮會更有味道！



套餐主食四選一

套餐主食有台梗9號白米飯、日曬蕾絲麵、滑Ｑ寬冬粉及吃中藥長大的雞蛋哈哈哈哈哈



吃中藥長大的雞蛋

這對在實行生酮飲食的人來說相當友善，主食直接選雞蛋，既不用多花錢另外加購，也不浪費不能吃的主食，話說這吃中藥長大的雞蛋也是夠特別的哈哈哈哈哈

日曬蕾絲麵

主食中個人最愛這個日曬蕾絲麵，ＱＱ彈牙帶勁的口感吃起來很討喜～





依照不同的鍋底會附上不同的醬料，個人蠻喜歡有芝麻的那盤醬料，吃起來特別清爽解膩！

套餐飲料六選一

總共有六種飲料，泰式奶茶的味道奶味偏重一些，味道偏甜，而我比較喜歡柚香檸檬冰，清爽的滋味飯後喝很解膩～

越南咖啡

我以為只有在越南河粉店才能喝到越南咖啡！這裡的附餐飲品竟然有提供越南咖啡，這個有特別到！維持越南咖啡一貫的特色，甜滋滋的味道是螞蟻人的最愛！不過咖啡的香氣還是相當濃郁好喝～

套餐甜點-焦糖手工布丁

甜點有兩種選擇，焦糖手工布丁跟京都焙茶霜淇淋，這焦糖手工布丁我有愛欸，滑滑嫩嫩又ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的口感超療癒～

套餐甜點-京都焙茶霜淇淋 $加價20

京都焙茶霜淇淋的茶香濃郁味道香甜，我也很喜歡！而且只要加20元就有一支雙淇淋可以吃！吃完火鍋就是要吃冰淇淋啊～

哈肉鍋菜單

血旺嗨辣豆腐鍋、香濃牛奶銷魂鍋、麻奶牛肉筋骨鍋、和風鰹魚昆布鍋、蔬菜鍋料盤、時令蔬菜盤、冰封鮮蝦盅、低溫熟成豬、低溫熟成豬、中脂培根豬、特選美國CHOICE級霜降牛、特選美國CHOICE級培根牛、黑羽雞胸肉、吃中藥長大的雞蛋、日曬蕾絲麵、越南咖啡、焦糖手工布丁、京都焙茶霜淇淋

哈肉鍋會是我平日裡想吃火鍋時的選擇！這裡空間寬敞明亮，裝潢又美，最重要的是還有停車場！在高雄用餐的尖峰時刻，不用在外面人擠人繞來繞去找停車位，在家樂福就有超大的停車場任你停！

另外我喜歡這裡套餐的組合，可以自由搭配想要的附餐，像是生銅飲食者或肉食控，可以把菜盤換肉盤或是鮮蝦，最重要的是肉盤份量給的超大方，果然是哈肉鍋！用普通平價火鍋店的價格，可以吃到大份量choice等級的牛肉真的很划算！絕對是今年冬夜裡必收的火鍋店！



高雄哈肉鍋大盤肉

地址：高雄市三民區河東路356號

電話：07-2619255

營業：11：00－21：00

姐妹淘

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