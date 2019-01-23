ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

南投燈會水舞秀結合情人橋煙火　還可朝聖延禧攻略萬紫千紅場景

ETtoday旅遊雲

▲南投燈會水舞煙火秀。（圖／南投縣政府觀光處提供）

▲南投燈會水舞秀，今年將於情人橋首次施放煙火。（圖／南投縣政府觀光處提供）

旅遊中心／綜合報導

2019南投燈會南投主燈區即將於2月2日開幕，埔里水上燈區也即將於2月1日登場，為了讓民眾搶先看，南投縣政府23日於南投縣政府一樓大廳，舉辦2019南投燈會「福嘟嘟發大財」宣傳記者會，搶先公開豬年主燈「福嘟嘟」與可愛豬年小提燈造型。

▲2019南投燈會。（圖／南投縣政府提供）

▲縣長林明溱揭曉主燈「福嘟嘟」樣貌。

2019南投燈會分別於南投主燈區與埔里水上燈區登場，水陸場域共計將推出超過20個主題燈區，還結合六項吸睛主題活動，今年號稱規劃了升級版燈會，主打的水火震撼共舞，將於全新完工浪漫情人橋首次施放煙火，如同雪梨跨年般金色炫目瀑布煙火從情人橋豪氣傾瀉而下，水舞與煙火交織成精彩海空雙煙火秀。遊客可於白天看沙雕展、壯麗花海、昆蟲VR展，晚上欣賞浪漫情人橋煙火、花燈、水舞，還有可愛的小豬提燈可以拿。

▲2019南投燈會小豬提燈。（圖／取自樂旅南投粉絲專頁）

▲喜氣洋洋的小豬提燈。（圖／取自樂旅南投粉絲專頁）

在元宵前夕2月13日開始還有一系列新春特別演出，最受矚目的就屬銅梁火龍，古裝劇《延禧攻略》中的「萬紫千紅」打樹花橋段，其實就是這項民俗技藝，火龍演出時將生鐵塊熔成鐵水，再往空中打出烈焰火花，舞龍在火雨中盤繞，猶如一條火龍，這項藝術被列為非物質文化遺產今年再度現身南投燈會，其他還有像是陝西腰鼓、浙江百葉龍與九獅圖等精彩演出。

南投主燈區
日期：2／2至2／24
地址：南投縣會展中心（南投市祖祠東路26號）

埔里水上燈區
日期：2／1至2／24
地址：埔里鎮南安路杷城大排（隆生路-慈恩街路口）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 南投旅遊 南投燈會 水火舞 2019南投燈會

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北燈節四大燈區、活動亮點曝光

台南滿滿蔥花豚骨拉麵限量供應

台灣第一座室內常溫滑雪場！

梨山公車+賞櫻專車　武陵賞櫻免開車

淡水「木蓮花」搶開！千株盛放超美

全台首座汽車觀光工廠限平日免費參觀

一秒變文青！屏東最美麵包店

「全台飯店、民宿前10名」出爐！

台鐵6座臨近太平洋秘境車站

影／台中「10萬瓶蓋牆」說人生故事

熱門行程

最新新聞更多

首間館外　文華餅房將進駐大直ATT

「浪漫紫色花瀑布」板橋就有！

重新開幕！台中23.4米最長溜滑梯啟..

2019南投燈會水火舞、情人橋煙火

馬來西亞神秘島朝聖天空之鏡

基隆八斗子9景點一日遊！

「泰國漫威樂園」僅215天就熄燈

太平雲梯2月5日夜間登橋試營運

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366