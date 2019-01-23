南投燈會水舞秀結合情人橋煙火　還可朝聖延禧攻略萬紫千紅場景

▲南投燈會水舞秀，今年將於情人橋首次施放煙火。（圖／南投縣政府觀光處提供）



旅遊中心／綜合報導

2019南投燈會南投主燈區即將於2月2日開幕，埔里水上燈區也即將於2月1日登場，為了讓民眾搶先看，南投縣政府23日於南投縣政府一樓大廳，舉辦2019南投燈會「福嘟嘟發大財」宣傳記者會，搶先公開豬年主燈「福嘟嘟」與可愛豬年小提燈造型。

▲縣長林明溱揭曉主燈「福嘟嘟」樣貌。



2019南投燈會分別於南投主燈區與埔里水上燈區登場，水陸場域共計將推出超過20個主題燈區，還結合六項吸睛主題活動，今年號稱規劃了升級版燈會，主打的水火震撼共舞，將於全新完工浪漫情人橋首次施放煙火，如同雪梨跨年般金色炫目瀑布煙火從情人橋豪氣傾瀉而下，水舞與煙火交織成精彩海空雙煙火秀。遊客可於白天看沙雕展、壯麗花海、昆蟲VR展，晚上欣賞浪漫情人橋煙火、花燈、水舞，還有可愛的小豬提燈可以拿。

▲喜氣洋洋的小豬提燈。（圖／取自樂旅南投粉絲專頁）



在元宵前夕2月13日開始還有一系列新春特別演出，最受矚目的就屬銅梁火龍，古裝劇《延禧攻略》中的「萬紫千紅」打樹花橋段，其實就是這項民俗技藝，火龍演出時將生鐵塊熔成鐵水，再往空中打出烈焰火花，舞龍在火雨中盤繞，猶如一條火龍，這項藝術被列為非物質文化遺產今年再度現身南投燈會，其他還有像是陝西腰鼓、浙江百葉龍與九獅圖等精彩演出。

南投主燈區

日期：2／2至2／24

地址：南投縣會展中心（南投市祖祠東路26號）



埔里水上燈區

日期：2／1至2／24

地址：埔里鎮南安路杷城大排（隆生路-慈恩街路口）