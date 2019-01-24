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員林貨櫃市集試營運搶先看！工業風、少女心馬卡龍色系

點評：又有一處貨櫃市集了！
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▲▼Mini Container Market員林貨櫃市集。（圖／小腹婆大世界提供）

▲Mini Container Market員林貨櫃市集。（圖／小腹婆大世界提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

網路上除了網美咖啡廳是熱門的打卡聖地，現在含有「貨櫃」元素的同樣會吸引許多人前往拍照！像是這次小腹婆大世界就先前往了員林的貨櫃市集，集結了各種風格，好拍的程度儼然又是一個新的網美集散地！

▲▼Mini Container Market員林貨櫃市集。（圖／小腹婆大世界提供）

▲▼市集雖占地不廣，但集結了不同風格，每家貨櫃也都有不一樣的主題。

▲▼Mini Container Market員林貨櫃市集。（圖／小腹婆大世界提供）

小腹婆提到，這個位在員林的Mini Container Market迷你版貨櫃市集有多種不同風格，可愛系、大地系或是工業風，雖然整體面積不大，目前有5家店進駐，但是每間貨櫃有不同主題，都相當適合拍照。小腹婆表示，以黃色與粉色為主的走心咖啡十分吸睛，相當繽紛的販賣機及室內裝潢都是一大賣點。

▲▼Mini Container Market員林貨櫃市集。（圖／小腹婆大世界提供）

▲走大地色系的鮮果吧裡頭就使用綠意盎然的植物來擺設。

▲▼Mini Container Market員林貨櫃市集。（圖／小腹婆大世界提供）

▲▼美式漢堡店則為工業風。

▲▼Mini Container Market員林貨櫃市集。（圖／小腹婆大世界提供）

大地色系為主軸的Fresh Bar 鮮果吧，裡頭滿滿綠意盎然的植物，還架設了盪鞦韆；走的是工業風的SV Burger為美式漢堡店，還有在鹿港非常知名的轆將拉麵及販賣炸雞、生啤酒的小叔漢克同樣兼具填飽肚子與拍照的功能。

▲▼Mini Container Market員林貨櫃市集。（圖／小腹婆大世界提供）

▲進駐的轆將拉麵早已相當知名。

▲▼Mini Container Market員林貨櫃市集。（圖／小腹婆大世界提供）

▲▼小叔漢克的店面還有天使翅膀當作裝飾，到了晚上就會點燈，相當吸睛。

▲▼Mini Container Market員林貨櫃市集。（圖／小腹婆大世界提供）

小腹婆說，市集占地較小但是進到裡頭就像走入迷你童話村一般，閒暇時間就能和三五好友一起來逛逛、拍照。

Mini Container Market員林貨櫃市集

地址：員林市員林大道二段240號

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 小腹婆大世界 Mini Container Market 貨櫃市集 彰化旅遊

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