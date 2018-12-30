貨櫃屋+海景窗！彰化線西咖啡館　老闆為一圓夢想假日才營業

點評：有夢想的咖啡館喝起來會不會特別有感覺！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

線海烘咖啡，彰化縣線西鎮難得一見的小咖啡館。 線海烘咖啡 其實也就是【 錦生手工餅乾 】，用咖啡館名字可是搜尋不到粉絲頁的喔！店內有手沖咖啡、手工餅乾、手工蛋糕、甜點，整體價格不貴喔~由於老闆平時還要上班，所以只有放假日營業，算是一圓咖啡館的夢想而已，鄉親們，有路過的話進來捧場，讓它能夠繼續在線西裡面撐下去啊!

Nini娘家在伸港，線西也有不少親戚住，不過Nini對線西還是很陌生阿~這次會發現 線海烘咖啡 還是Blue找到的喔！沒想到這家咖啡館就在Nini舅舅家的路口而已，應該順道呼叫舅舅來喝咖啡，然後付咖啡錢(哈哈哈)

線西是彰化沿海小鄉鎮，有登記的人口只有1.69萬，但實際住在這裡的真的很少，連我們自己沒事都不會來這裡逛了，所以要在這裡開咖啡館要賺錢真的很不容易！所以老闆平日還是要上班的喔!假日開店只是過過癮圓個夢而已

咖啡館正好在三叉路口，海風很大，這天來的時候打開小窗就很涼。

由於是住家樓下，所以店面的裝潢也不會太浮誇。

桌子都是老闆自己打造的! 超厲害~Nini也一直勸敗Ni媽來弄幾張這種桌子，還有外面的貨櫃屋。

坐在窗邊看景喝咖啡很是舒服，尤其沒甚麼人車，只有看到樹葉雜草被海風吹的胡亂搖擺

店內的商品很單純，咖啡、少數的餅乾和甜點

戚風蛋糕有切片或是整顆的，如果有興趣來，可以先到粉絲頁預約和詢問口味更能吃得到想要的

整體價格比起台中的咖啡館，真的是無比親民啊!!!騎腳踏車的車友們、返鄉的鄉親們，記得路過多近來捧場阿~讓他能夠繼續經營下去

手沖咖啡 天堂鳥

忘了多少價格了，哈哈哈!!不過口感滿順的，喝得到果香喔！

美式咖啡（馬克杯裝）$55

不會太苦澀的美式咖啡，比便利商店的好喝許多！

雖然剛剛吃的很飽，但還是點了一小塊香蕉戚風蛋糕

香蕉戚風蛋糕，真的很香蕉!!哈哈哈~~這時候剛好是香蕉盛產吧，感覺老闆娘用量也不手軟，超級濃郁的香蕉味喔

還不錯的小咖啡館，值得再來！

線海烘咖啡

地址：彰化縣線西鄉中正路403號

電話：0915273020

營業時間：只有每周六、日8：00～19：00