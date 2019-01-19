超殺底片！彰化純白網美系歐式建築　大型壁畫拍到飽

點評：感覺可以拍超久的

▲彰化員林的琉璃仙境，歐式建築超好拍。（圖／網友微笑的眼提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

居然有地方還沒開幕就已經爆紅了！在彰化員林的琉璃仙境，早在園區還在施工時期就有許多人實地探訪，而現在園區大部分區域都已完工，不論你想要哥德式教堂、天使之翼、或是海島風情，來這裡就對了。

走進園區內，可以看到幾棟純白色的歐式建築，看起來頗有教堂之感，但實際上他們分別是洗手間跟餐廳。教堂建築中賣的其實是火鍋，但是在用餐時間座無虛席，想用餐還要先排隊。

▲超美建築其實是洗手間。

▲藏身在教堂建築裡的火鍋餐廳。

若想吃義大利料理可以轉往一旁看似峇里島風情的建築，海島建築的外表下裝的其實是義式餐廳，也讓人意想不到。

▲巴里島風的建築實為義式餐廳。

若吃飽飯就可以到園區內拍照，有以12星座為主題的水管屋用餐區，但還在施工所以沒有開放，拍照時也要注意自身安全。

▲尚未完工的水管屋。

除此之外，園區的各個角落也都有不同的大型壁畫，想要網美系、文青風格、浮誇路線都有得拍。還有用花裝飾的半圓形拱門，配上歐式穹頂，也很適合作為婚紗拍攝場景。

▲園區內還有許多超好拍的壁畫。

▲適合拍婚紗的歐式穹頂。

園區目前有提供停車場且不收停車費，入園費用每人100元，可以全額抵消費，小朋友身高未滿100公分免費，假日沒事的話可以來這邊拍美照，相信可以殺光一堆底片。

琉璃仙境

地址:彰化縣員林市香山路87號之11

電話:04 837 3888