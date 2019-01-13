彰化廢墟變身老屋咖啡館　享受文青風午後時光

點評：店內給人的感覺真的好舒服！

▲入口處就感受到濃濃的老屋味

記者簡仲豪／綜合報導（圖／KIWI樂活食遊提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

彰化是台灣歷史悠久也是很早期就很繁華的城市，近年來越來越多年輕人返鄉工作，許多舊宅經過重新裝潢後都搖身一變為熱門景點，今天部落客「KIWI樂活食遊」在社團「旅遊超爽的！」分享一間彰化高人氣老屋咖啡廳，體驗文青風格的午後時光！

▲外觀看去一點也不像咖啡廳

文青風的老宅咖啡店，炎生咖啡caffe，從外觀來看，一點也不像個咖啡廳，但裡面卻藏匿著綠果庭園，非常特別！在繁華的彰化市區內，藏著一間很多人路過卻不知道的老屋咖啡廳，是許多在地人選擇放鬆喝咖啡聊天的熱門地點，外觀廢墟的建築到環境內部，都是老闆精心的設計，常常有外地遊客特地要到此拍照打咖！

▲店內店外都有小盆栽

老宅咖啡內的座位不多，所以想要前往的遊客一定要提早出門！雖然小小一間，但裡面應有盡有，除了有書籍可以慢慢翻閱外，店家也貼心提供插座給來店消費的客人使用。環境上為簡約裝潢，幾張木質的桌椅和復古感十足的消光色牆壁，雖然沒有過於浮誇的擺設，但店內又添加些需現代感的設計，新舊交織，讓人彷彿陷入時光迴廊，非常舒適！

▲店內座位不多但相當舒適

▲一旁的書籍都可以翻閱

後院部分則帶給人溫暖寧靜的庭院風格，綠意盎然，連遮陽帆布的擺設都讓相機停不下來，庭園內充滿許多綠色盆栽，非常可愛！

▲後院的設計相當溫馨

店內菜單上幾乎以飲品和甜點為主，炎生caffe以單品為主。菜單外型也非常漂亮！

▲菜單上有許多飲品

▲黑咖啡，前中後三種不同韻味

炎生Caffe

地址：彰化市建文街11號

營業時間14:00~22:00