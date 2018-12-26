就愛懷舊廢墟風！彰化拍不膩老兵營有貝殼版「毋忘再莒」

點評：網美沒趣這裡真的不行><

▲彰化縣線西鄉的蛤蜊兵營。（圖片由饅頭弟123提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

近來來新起一股「廢墟風潮」，在老舊的建築或遺址中尋找拍攝景點，營造出復古懷舊的氣氛，隨著這樣的流行，過去許多歷史建築再次吸引遊客前往，除了建築物本身的重新認識以外，也讓很多傳統文化被人們重視。部落客饅頭弟123就在社團《旅遊超爽的！》中分享彰化這個新興的IG打卡景點！

▲四周的圍牆都變成彩繪牆，相當活潑。

▲其中一棟營舍為線西鄉立幼兒園校外教學中心。

蛤蜊兵營位在彰化縣線西鄉，2008年因為大部分都保存良好，被政府指定為彰化縣文化景觀。蛤蜊兵營是在1960年代，政府為了安置來台的退除役軍人，中華民國國軍退除役官兵輔導委員會選擇在線西鄉設置「蛤蜊養殖場」，讓退除役軍人能夠自給自足，同時為了解決居住的問題，也大量興建營舍來安置，當時大約有百人進駐在蛤蜊兵營，肩負起海岸線安全的防護。

▲蛤蜊兵營過去是安置退除役軍人的營舍，同時加強海防。

▲隨著海岸線向外延伸，蛤蜊兵營的地理位置不再沿海，軍人搬離以後也開始沒落。

後來因為彰濱工業區的開發，海岸線向西延伸了數十餘公里，因此這個以海防為目的的營舍就不再緊鄰海岸線，原本在經營的「蛤蜊養殖場」也因為西濱公路的開發，失去原有的功能，主守在這裡的老兵也慢慢搬離營舍，過去熱鬧的景象也淪為荒蕪，只剩下一棟棟的老舊營舍留在兵營當中。蛤蜊兵營內總共有十一棟營舍，在兵營的入口處有一個「毋忘再莒」精神堡壘，因為沿海的關係，是以貝殼做為標語的裝飾。

▲入口處的「毋忘再莒」標語，用貝殼作為裝飾。

▲保存這麼完善的傳統營舍建築並不常見，因此也吸引許多遊客前往。

▲即使已經有50年的歷史，仍然保存的相當完善。

▲連特殊的十字窗設計都成為歷史教學的景點。

饅頭弟123表示，一棟棟的斑駁紅磚牆，既然變成IG熱門打卡景點，許多網美都來這裡取景，原本平靜的小鎮也突然熱鬧了起來，真的是不能小看蛤蠣兵營居然有50年的歷史，還可以保持得相當美麗。其實其實蛤蠣兵營很像台灣人小時候居住的三合院，但是要維護更不簡單，蛤蠣兵營每一棟的格局，看似不大，但是以當時年代居住，算是相當的不錯。

▲佇立在水邊的老舊營舍看起來也別有一番風味。

▲在營舍內還看見過去軍人的軍靴。

▲蛤蜊兵營過去曾是蛤蜊養殖場，現在仍然有許多釣客會在這裡釣魚。

▲從這條紅磚道往前走就會到達蛤蜊兵營。

▲線西村地標牌。

蛤蜊兵營

地址:507彰化縣線西鄉中央路三段326巷101號