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台中23.4米最長溜滑梯啟用　921震災紀念公園有大草坪野餐

點評：連大朋友也覺得刺激><
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▲▼台中921震災紀念公園。（圖／小涼的美食小天地提供）

▲位在台中的921震災紀念公園擁有目前全台中最長的溜滑梯。（圖／小涼的美食小天地提供，以下皆同，請勿任意翻設以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

利用921災後拆除的土石所創建的震災紀念公園原本2018年就完成，但在驗收時期，因為坡度太陡，滑下的速度相當快，可是緩衝空間卻不足夠導致有安全疑慮，因此決定重做後，在01月23日重新開放，部落客《小涼的美食小天地》搶先體驗了這個再次開幕的台中最長溜滑梯！

▲▼台中921震災紀念公園。（圖／小涼的美食小天地提供）

▲▼原在2018年完成的溜滑梯因為坡度太陡，滑下的速度相當快，但緩衝空間卻不足夠導致有安全疑慮而重做。

▲▼台中921震災紀念公園。（圖／小涼的美食小天地提供）

位在台中太平的921震災紀念公園，因為在車籠埔斷層附近，更利用了921災後拆除的土石創建這座公園，裡頭還有台中花博吉祥物「石虎家族」的彩繪。而《小涼》也提到，當地居民及家長在假日會帶著孩子到這裡玩樂，除了台中最長的磨石子溜滑梯吸引民眾外，還有廣大的草坪跟兒童遊戲區，也能順便在樹蔭下野餐，消磨大半的時光。

▲▼台中921震災紀念公園。（圖／小涼的美食小天地提供）

▲▼雖然底部有綠色軟墊，但是在滑梯正前方就是一面彩繪牆，因此仍要小心滑行。

▲▼台中921震災紀念公園。（圖／小涼的美食小天地提供）

總長為23.4公尺、高7公尺的溜滑梯，一旁也有使用說明提醒遊客注意安全，小涼表示，從上頭溜下來，雖然底部有綠色軟墊，但是在滑梯正前方是一面彩繪牆，因此要小心滑行，在小朋友使用之時，家長也需陪同注意！

▲▼台中921震災紀念公園。（圖／小涼的美食小天地提供）

▲▼另外，公園內的大片草坪及遊樂設施也相當適合小朋友玩樂。

▲▼台中921震災紀念公園。（圖／小涼的美食小天地提供）

小涼說，另一邊的遊樂設施有兩座罐頭遊具，還有一個涼亭，可以讓家長休息等候小孩。另外也提醒遊客要記得隨手將垃圾帶走，共同維護環境。

921震災紀念公園
地址：411台中市太平區長億里太平路

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 小涼的美食小天地 921震災紀念公園 台中旅遊

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