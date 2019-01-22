台中超美景觀餐廳　森林裡的白色透明貨櫃小屋

點評：超美的裝潢和草地 超適合一家的優閒午後時光！

▲超美設計感的白色貨櫃

記者簡仲豪／綜合報導（圖／小兔小安*旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

近期在台中霧峰有一間討論度極高的無國界料理，不但有空曠的草地可以親子遊樂，還是毛小孩友善餐廳，甚至常常有人將餐廳整個包場舉辦生日派對，今天部落客「小兔小安*旅遊札記」在社團「旅遊超爽的！」裡帶大家一同前往台中新景點，感受城市旁的青青草地，享受微風輕撫，悠閒無憂的夕陽時光！

▲在高樓林立的城市旁有一個悠閒的空間

「窩草的日子」位於台中市霧峰區，因為餐廳內外的美麗裝潢和風景，吸引許多人前往朝聖，鄰近的亞洲大學學生們也是這間餐廳的常客！在裡頭有很多漂亮的設計，剛進門口由兩排大樹形成的森林步道一路通往餐廳門口，其中有一個透明落地窗以貨櫃式風格的白色小屋更是網路上拍照打卡的新地標，而白色玻璃貨櫃屋上二樓有一個小平台，站在上面可以看到整個綠色庭園！

▲兩排高大的樹如森林

▲全透明落地窗

主餐聽的部分也是以白色為主要色彩，翠綠草皮上的白色建築體緊連著碧藍天空，整個區域內圍繞在一個度假悠閒的氛圍！主體餐廳內廣大空間的北歐風格裝潢，是一間不管戀人、家庭或是三五好友都非常適合到訪的景觀餐廳。菜色部分部落客給了極高的評價，不管是主要套餐還是小點心吐司，都超級好吃且ｃｐ值超高！

▲主餐廳內也非常漂亮

▲麻油雞飯一點也不馬虎

▲吐司煎的很酥脆內餡有濃郁起士

在餐廳外的大草皮有提供漂亮且舒適的躺椅，不僅如此還有另一個需要排隊才能拍到照的白色小帳棚！對於小孩來說帳篷內的小小空間就是他們的秘密基地，是大朋友小朋友都喜愛的設計之一！適合安排一天到台中遊玩，在台中喧鬧的城市旁找一個與世隔絕的悠閒新天地！

▲空間真的超級大

▲吃飽飯後可以到此聊天休息

窩草的日子

地址：台中市霧峰區四德路136巷23號

營業時間：平日11:00~17:30（週一休）

假日11:00~19:00