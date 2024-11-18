桃園仙草花節11／23開幕！現花開3成　「童話仙境」4裝置搶先看

▲「2024桃園仙草嘉年華」布置上摩天輪、咖啡杯、鞦韆等4裝置。（模擬圖／翻攝自楊梅休閒農業區粉專）



記者彭懷玉／綜合報導

紫爆花海要來了！「2024桃園仙草嘉年華」11月23日在桃園楊梅休閒農業區登場，目前仙草花已綻放近3成，今年圍繞在遊樂園主題，一共布置上3至6公尺高的4座裝置，民眾沉浸於浪漫的紫色花田之餘，也能在摩天輪、咖啡杯、鞦韆前留下美照。

▲仙草加草花約佔2.5公頃（約7562坪），目前花開近3成。（圖／桃園市農業局提供）



桃園市農業局表示，今年仙草嘉年華種植桃園2號品種，範圍總計4公頃（約12100坪），仙草加草花約佔2.5公頃（7562坪），目前花開近3成。農業局說，今年以「童話仙境」為主題，打造花海中的遊樂園，主裝置物高6公尺、其餘附屬裝置高3到4公尺，包含巨型茶壺、茶杯構成的童趣打卡點；以及甜點模型、糖果造型搭配鞦韆，宛如走進童話世界中，享受甜蜜時光。

▲花海中的遊樂園仍在布展中。（圖／桃園市農業局提供）



「2024桃園仙草嘉年華」不只好拍，本屆仙草嘉年華串聯在地農場，推出一系列農事體驗活動，包含仙草種植養護、食農教育、仙草產品開發等。展區仙草種植過程中使用「常溫土壤生物可分解材料」取代傳統PE農膜，減少農膜生產至廢棄的碳排放量，展示農業永續發展理念。

▲旋轉木馬。（圖／桃園市農業局提供）



活動部分，11月30日「樂園午茶時光」結合在地特色，一同認識楊梅客家文化；12月1日「花田奇幻狂想曲」由紅鼻子馬戲團及民謠雙男聲Theseus忒修斯樂團帶來演出。

▲天氣好的傍晚，紫色仙草花會被陽光映照出復古的咖啡色系。（資料照／記者彭懷玉攝）



為避免交通壅塞，民眾可搭乘免費接駁車前來，綠線從台鐵富岡車站出發，每20分鐘一班。假日增設紅與白線接駁車，每15分鐘一班，紅線從台鐵楊梅車站出發；白線從楊梅休閒農業區遊客中心出發，途經活動會場與活動臨時停車場。

▲桃園仙草花節。（資料照／記者彭懷玉攝）



同時，逢假日實施道路交通管制，還有「出遊巴！相約楊梅好時光！」休閒農業區農場接駁車，平日約60分鐘一班、假日約20分鐘一班，從遊客中心沿途停靠台塑楊梅有機農場、耀輝牧場、紫城農場、亞植有機農場、肥嘟嘟多肉植物園，再回到遊客中心。

另外，位於新竹縣關西鎮「仙草一分田」已滿開，秘境花田位於南山大橋金城武樹前，由關西鄉土文化協會和志工群友善種植和照顧，民眾導航羅屋書院即可達。附近還能順遊東安古橋、關西警察局長日式宿舍，均為免門票景點。

2024桃園仙草嘉年華

活動日期：11/23-12/1

活動時間：09:00-17:00

活動地點：楊梅休閒農業區-楊梅區上湖派出所旁花田 (楊湖路三段239號)