Mr.Wish「堅果奶蓋飲」新上市！任搭紅心芭樂冰沙、小焙烏龍茶

▲Mr.Wish獨家推出堅果奶蓋系列飲品。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

奶蓋控新選擇！鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」獨家推出全新「堅果奶蓋系列」，選用堅果奶蓋分別搭配紅心芭樂冰沙、小焙烏龍茶，每一口都能喝到濃濃堅果味，香氣十足，即日起於全門市開賣。

▲▼堅果奶蓋系列一共有2飲品選擇。

Mr.Wish推出全新「堅果奶蓋系列」，一共打造2款限定飲品，首推「芭樂奶堅果芝芝」，嚴選紅芭樂結合特製厚奶打成冰沙，再加入芭樂丁，最後淋上濃郁堅果奶蓋，售價95元。

另一杯「烏龍奶堅果芝芝」則選用帶有烘焙香的小焙烏龍搭配堅果奶蓋，最後撒上新鮮堅果碎增添香氣，售價79元，即日起正式上市，2款飲品皆搭配超萌Kakao Friends造型罐裝，可愛到不行。

▲麻古茶坊芋頭系列回歸。（圖／麻古茶坊提供）

另，麻古茶坊冬季限定「大甲芋頭系列」近日也重磅回歸，嚴選質地扎實的大甲新鮮芋頭，每日現煮現蒸製成綿密芋泥製成濃郁系芋頭飲品。

其中，「濃厚芋泥鮮奶」是芋泥搭配濃醇鮮奶的組合，每一口都能吸到帶有顆粒感的芋泥及奶香，「芋泥波波鮮奶2.0」則是芋泥鮮奶配上Q彈寒天波波，增添咀嚼口感，2款飲品中、北部售價90元，南部85元。