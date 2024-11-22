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炭烤三明治結合大腸包小腸　台中新開幕餐酒館把小吃變成精緻料理

▲▼餐酒館「sozai by LayLow」。（圖／記者黃士原攝）

▲餐酒館「sozai by LayLow」把小吃變精緻。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位在台中勤美綠園道附近巷弄內，隱藏1家新開幕的餐酒館「sozai by LayLow」，外觀有著大量石材堆疊，四周則是被綠意所包圍的空間，餐點則以台灣不同時期的飲食文化作為背景發想，像是把中南部的紅燒栗子鰻魚料理轉化成甜點蒙布朗，潑辣豬舌靈感則來自小吃黑白切。

▲▼餐酒館「sozai by LayLow」。（圖／記者黃士原攝）

▲餐酒館「sozai by LayLow」被綠意所包圍。（圖／記者黃士原攝）

sozai位於一般民宅的2樓，外觀有著大量石材堆疊、四周則是被綠意所包圍的空間，運用光影、材質及玩轉空間幾何量體的風格。燈飾、桌椅全選用來自丹麥的居家設計品牌Audo Copenhagen的單品搭配，軟化並增添空間溫度。窗外的植栽景觀由知名植物設計師「火山花店」規劃。

▲▼餐酒館「sozai by LayLow」。（圖／記者黃士原攝）

▲蒙布朗鰻。（圖／記者黃士原攝）

餐點部分，曾在國內外知名餐廳歷練過的主廚留安昇，以建築界裡的「折衷主義」作為個人料理核心理念，藉由直火烹調手法保留食材原味，搭配自行研發的招牌「溜汁（醬汁）」提鮮，推出一系列以台灣不同時期的飲食文化作為發想的創新料理。

▲▼餐酒館「sozai by LayLow」。（圖／記者黃士原攝）

▲潑辣豬舌。（圖／記者黃士原攝）

開幕菜單中的「FUN Dining」類別中，「蒙布朗鰻」啟發自中南部的紅燒栗子鰻魚料理，主廚再加上味噌轉化成甜點的概念呈現；「潑辣豬舌」靈感則來自小吃黑白切，豬舌經由獨特的麴油浸泡油封，低溫慢煮保留脆感與嫩度，經過炭燒與薰香後再冷藏，端上桌前再加上麻辣醬、鵪鶉皮蛋。

▲▼餐酒館「sozai by LayLow」。（圖／記者黃士原攝）

▲嫣紅番鴨。（圖／記者黃士原攝）

▲▼餐酒館「sozai by LayLow」。（圖／記者黃士原攝）

▲香辣燒肉串串。（圖／記者黃士原攝）

「嫣紅番鴨」結合中、西式雙重手法，交互浸泡台味白滷藥浴與西式鹽糖水，再經由冷風與炭火烘乾表皮，最後炭火薰香烤至皮脆，打造出肉汁飽滿不油膩的粉嫩肉質，實屬高難度。搭配胡蘿蔔泥醬與鳳梨澄清水，也為肉食解膩。

餐廳也供應多款炭火料理，以及能夠填飽肚子的飯麵。「香辣燒肉串串」選用A5和牛三叉部位，以烘乾豆豉與鹽之花調味，切成片狀以西式的鐵串串起；「肉慾三明治」則是把炭烤三明治與大腸包小腸結合，用炭火將迷你布里歐麵包烤至外皮香酥，內裏抹上雞肝慕斯提味，再夾上炭烤手工腸串及黑滷手撕和牛。

▲▼餐酒館「sozai by LayLow」。（圖／記者黃士原攝）

▲肉慾三明治。（圖／記者黃士原攝）

▲▼餐酒館「sozai by LayLow」。（圖／記者黃士原攝）

▲手拆禿黃油撈飯。（圖／記者黃士原攝）

「手拆禿黃油撈飯」將紅蟳米糕的概念延伸變化，選用斗南越光米與香米取代糯米，加入台灣乾貨、廣式臘腸及紅蟳蟹黃所製作的禿黃油醬提鮮，並以魚溜汁取代傳統柴魚粉調味，採用粵式煲仔飯土鍋燒方式呈現，起鍋時整體較為濕潤，近似燴飯的狀態，靜置數分鐘後，風味會更加濃厚。

▲蘭餐廳主菜「雪藏和牛．小牛胸腺．青虎椒」。（圖／業者提供）

另外，Orchid蘭餐廳已連續7年獲得米其林推薦（餐盤及入選餐廳），去年10月迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi，在任職屆滿1年之際，因應許多常客以及商務客需求，在午間時段推出5道式PRIX FIXE MENU，用餐時間1小時至90分鐘，餐價2180元至4280元。

▲前菜「海螯蝦．栗南瓜．馬鈴薯」。（圖／記者黃士原攝）

PRIX FIXE MENU可依喜好選擇菜色，除了開胃小點外，前菜有北海道生蠔、白甘、干貝及海螯蝦4選1，熱前菜為鮑魚、甘鯛、海膽茶碗蒸擇1；主餐有多達5款的海、陸、素食等選項，包括和牛派、和牛、龍蝦、究好豬及蘑菇派；甜點則是2選1。

主廚個人推薦的選項為前菜「海螯蝦．栗南瓜．馬鈴薯」、熱前菜「鮑魚．伊比利豬．越光米」、主菜「雪藏和牛．小牛胸腺．青虎椒」，以及甜點「起司蛋糕．蜜柑」。

關鍵字： 美食雲 sozai 餐酒館

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