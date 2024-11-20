士林萬麗Buffet「鱈場蟹吃到飽」延長到年底　12月起改成全自助餐

▲台北士林萬麗酒店鱈場蟹吃到飽延長到12/26。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

記者黃士原／台北報導

海鮮控看過來！台北士林萬麗酒店館內「士林廚房」鱈場蟹吃到飽活動，原本只到11月底，不過有網友發現，業者低調的延長到12月26日，每周三、四晚餐供應。

士林廚房是台北士林萬麗酒店館內的半自助餐廳，點用各式主餐就能免費享用自助沙拉吧，價格1680元起至5960元，也有只吃自助吧方案（1280元）。不過，12月開始改成全自助餐形式，價格也調整成1580元起至1680元。

▲士林廚房原本半自助餐廳，點主餐送自助吧，12月開始改成全自助餐形式。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

此外，士林廚房之前推出的鱈場蟹吃到飽活動，原本只到11月底，日前被網友發現，業者低調的延到12月26日（每周三、四晚餐供應），不過今日進入餐廳訂位系統可發現訂位已滿的公告，想吃的民眾只能打電話去候補。

除了鱈場蟹，士林廚房也有日本和牛吃到飽，11月26日前是周一、二晚餐供應，12月2日至12月31日則是周一、二、五晚餐及六、日午晚餐吃得到。

▲祝賀中華隊打進東京巨蛋，敘日餐廳11/22前推出限量快閃優惠。（圖／敘日全日餐廳提供）

另外，慶祝中華隊晉升世界12強棒球賽複賽，南港台北六福萬怡酒店館內的敘日餐廳祭出快閃優惠，11月22日前午晚餐，現場喊出應援口號，每位成人特價917元與免1成服務費，等同最低56折優惠。