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腰內豬排、梅花肉片半價　6大餐飲品牌連3天優惠應援中華隊

▲泰迪農園咖哩「酥炸究好豬腰內豬排」。（圖／慕里諾提供）

▲泰迪農園咖哩「酥炸究好豬腰內豬排」。（圖／慕里諾提供）

記者黃士原／台北報導

幫「東京超級循環賽」的中華隊加油，慕里諾國際餐飲集團旗下6品牌，今日起連3天同步推出「打氣餐」，腰內豬排、梅花肉片、蘇芙蕾厚鬆餅等指定商品半價優惠。

▲BEPPIN-黃金脆薯。（圖／慕里諾提供）

▲BEPPIN-黃金脆薯。（圖／慕里諾提供）

為中華隊加油打氣，慕里諾餐飲集團今日起至11月24日推出應援打氣餐，指定餐點全部都半價優惠。靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排分別是「酥炸薯瓣」、「酥炸鱈魚條」兩款單點的酥炸料理，泰迪農園咖哩則是「酥炸究好豬腰內豬排」，以自家製生鮮義大利麵聞名的BEPPIN PASTA，半價商品為「香酥黃金脆薯」。

▲慕里諾國際餐飲集團旗下6品牌，今日起連3天同步推出「打氣餐」。（圖／慕里諾提供）

▲慕里諾國際餐飲集團旗下6品牌，今日起連3天同步推出「打氣餐」。（圖／慕里諾提供）

同樣來自日本的Suage北海道湯咖哩，只要點一碗熱呼呼的湯咖哩，即可用55元加點「梅花肉片（原價110元）」。甜點部分，杏桃鬆餅屋推出「蘇芙蕾厚鬆餅S(單層) （原價190元）」半價優惠。

▲歡慶中華隊前進東京，達美樂祭出買1送2優惠。（圖／業者提供）

另外，狂賀中華隊晉級4強，達美樂即日起至12月1日推「外帶買大披薩送大披薩再送大可樂（1.25L）」限定優惠，「買1送2」的超殺好康肯定要收，且披薩開放32種口味任選，包括最新聯名起家雞的韓式年糕、頂級洋釀辣雞，還有人氣黃金龍蝦沙拉、招牌海鮮四喜等通通有，以價低者為贈送品項。

關鍵字： 美食雲 中華隊 美食優惠 世界棒球12強賽

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