ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

每杯不到33元！手搖飲「大杯珍奶買1送1」今天限時喝

▲▼CoCo日焙珍珠奶茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo日焙珍珠奶茶今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日來了，本周祭出「日焙珍珠奶茶買1送1」優惠，今（20）日只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo本周好友日推「大杯日焙珍珠奶茶買1送1」優惠，只要花65元就能喝到2杯，換算下來每杯不到33元，且飲品的糖度、冰量還能任選，今日開放於官方LINE領券或直接使用你訂線上平台預訂，每人最多可獲2張券，優惠券皆限於都可訂線上點單平台使用，以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲▼青山-青茶專業製作。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲青山祭出3款人氣飲品任選第2杯半價優惠。（圖／青山-青茶專業製作提供）

另，青山近日也公開「必喝人氣飲品TOP3」，即日起至12月1日可享「任選第2杯半價喝」優惠，限大杯，每人限購2杯。

推薦飲品TOP3有「蕎麥奶蓋玄米茶」，選用法國Elle&Vire鮮奶油與蕎麥粉製成濃郁奶蓋，搭配桂花玄米茶基底茶；「菜燕奶茶」則把古早味市場甜點「菜燕」變成配料，結合帶有焦糖香的山峰奶茶；最夯飲品為熱賣破萬杯的「冬青」，茶葉選用來自稀珍的1300至1600m高海拔茶園，帶有台茶12號的淡雅奶香及青草香氣，每一口都能喝到高山的冷冽口感。

【你可能也想看】

►麥當勞錯貼公告「限定新品」意外曝光！業者：敬請期待
►賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元
►麥當勞2品項停售　11／20開賣全新「藜麥沙拉、五七地瓜球」

關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 青山-青茶專業製作 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

推薦閱讀

COLD STONE聯名第2彈「酷洛米蛋糕」來了

COLD STONE聯名第2彈「酷洛米蛋糕」來了

亞洲年末飯店最實惠旅遊地排行榜

亞洲年末飯店最實惠旅遊地排行榜

2025旅遊雷區榜單　15大「避訪」景點曝光

2025旅遊雷區榜單　15大「避訪」景點曝光

饗食天堂下個月起壽星優惠少1%折扣

饗食天堂下個月起壽星優惠少1%折扣

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定搶

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定搶

深圳人超愛吃「深夜羊肉串」鮮嫩濃郁

深圳人超愛吃「深夜羊肉串」鮮嫩濃郁

賀中華隊打進東京巨蛋！Buffet「千元有找」

賀中華隊打進東京巨蛋！Buffet「千元有找」

一晚3.2萬起跳！漢來日月行館全台最貴　

一晚3.2萬起跳！漢來日月行館全台最貴　

住進日本無印風古民宅即起雄獅開賣

住進日本無印風古民宅即起雄獅開賣

高雄第2家新馬辣插旗左營富國路

高雄第2家新馬辣插旗左營富國路

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

埔里最神秘小店！三層樹屋享受下午茶

排隊名店「阿英海產粥」復活有望

高雄第2家新馬辣插旗左營富國路

一晚3.2萬起跳！漢來日月行館全台最貴　

住進阿里山中　賞雲海、看聖誕雪花秀

高雄最好吃白糖粿！酥中帶甜微化舌尖

賀中華隊打進東京巨蛋！Buffet「千元有找」

桃園仙草花節「童話仙境」4裝置先看

興波咖啡「The Coffee One」11/30熄燈

熱門行程

最新新聞更多

COLD STONE聯名第2彈「酷洛米蛋糕」來了

亞洲年末飯店最實惠旅遊地排行榜

2025旅遊雷區榜單　15大「避訪」景點曝光

饗食天堂下個月起壽星優惠少1%折扣

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定搶

深圳人超愛吃「深夜羊肉串」鮮嫩濃郁

賀中華隊打進東京巨蛋！Buffet「千元有找」

一晚3.2萬起跳！漢來日月行館全台最貴　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366