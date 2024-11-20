每杯不到33元！手搖飲「大杯珍奶買1送1」今天限時喝

▲CoCo日焙珍珠奶茶今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日來了，本周祭出「日焙珍珠奶茶買1送1」優惠，今（20）日只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo本周好友日推「大杯日焙珍珠奶茶買1送1」優惠，只要花65元就能喝到2杯，換算下來每杯不到33元，且飲品的糖度、冰量還能任選，今日開放於官方LINE領券或直接使用你訂線上平台預訂，每人最多可獲2張券，優惠券皆限於都可訂線上點單平台使用，以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲青山祭出3款人氣飲品任選第2杯半價優惠。（圖／青山-青茶專業製作提供）

另，青山近日也公開「必喝人氣飲品TOP3」，即日起至12月1日可享「任選第2杯半價喝」優惠，限大杯，每人限購2杯。

推薦飲品TOP3有「蕎麥奶蓋玄米茶」，選用法國Elle&Vire鮮奶油與蕎麥粉製成濃郁奶蓋，搭配桂花玄米茶基底茶；「菜燕奶茶」則把古早味市場甜點「菜燕」變成配料，結合帶有焦糖香的山峰奶茶；最夯飲品為熱賣破萬杯的「冬青」，茶葉選用來自稀珍的1300至1600m高海拔茶園，帶有台茶12號的淡雅奶香及青草香氣，每一口都能喝到高山的冷冽口感。