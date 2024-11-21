Solaire Resort 燈火輝煌迎聖誕，豪華點燈活動開啟假期美好時光

▲本次聖誕點燈活動邀請到（左至右）Thomas Arasi集團總裁兼營運長、Enrique K. Razon Jr.集團董事長兼執行長、 Alejandro Tengco PAGCOR主席兼執行長、Lizzy Razon、Donato Almeda集團建設與監管事務副主席、Diosdado Peralta，菲律賓最高法院前首席大法官， 象徵著度假村對於慶祝聖誕歡樂精神的重視。（圖／Solaire Resort Entertainment City提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

隨著聖誕節日季節的臨近，Solaire Resort Entertainment City 隆重揭幕年度聖誕點燈活動，為訪客帶來絢麗的燈光佈置、精緻的節日美食和豐富的娛樂活動。這次活動在Solaire Resort Entertainment City大廳中舉行，以大型聖誕樹和精美的燈飾為主軸，展現出夢幻般的節日氛圍。這座著名的豪華度假村以其世界級的設施、獨特的餐飲體驗、豪華的住宿和多元的娛樂選擇，成為當地和國際遊客的聖誕假期必訪之地。

▲聖誕點燈活動之中，樹上點綴著耀眼的燈光，象徵著度假村濃厚的節日氣氛。

璀璨燈飾展現聖誕節日之美

Solaire Resort Entertainment City的聖誕點燈活動是一年一度的活動亮點，整個酒店內外的裝飾都被耀眼的燈飾點亮，酒店大廳中擺放了兩棵高達數米的聖誕樹，樹上佈滿了閃爍的燈光和精美的裝飾，遊客可以在這些布景前拍照留念，感受濃厚的節日氛圍 ; 為了慶祝聖誕點燈活動，更特別邀請到國際知名音樂劇演員兼歌手 Lea Salonga 前來獻唱，為活動增添星光和感動。Lea Salonga 以其動人的嗓音和精湛的演唱技巧而備受讚譽，她的現場演出為點燈儀式這個特殊的夜晚帶來迷人而溫馨的音樂氛圍。

聖誕點燈活動結束後，Lea Salonga緊接於渡假村的可位容納1740位的專業級表演廳舉辦個人演唱會，現場帶來多首她的迪士尼經典的作品歌曲與眾多百老匯音樂劇段落，如西貢小姐…等，更於同時公布將於今年的跨年演唱會也於Solaire Resort Entertainment City陪同歌迷們歡喜迎接小龍年，讓整體活動氣氛炒到最高點，也建議有興趣感染她的音樂魅力的朋友千萬不可錯過。

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▲在知名歌手Lea Salonga的動人歌聲中，現場民眾度過了一個難忘的音樂慶典之夜。

Solaire Resort提供世界級餐飲

為慶祝聖誕節Solaire Resort提特別準備了一系列的節日限定菜單，讓客人能夠在享用頂級美食的同時，體驗節日的歡樂氣氛。

• 周之家：網羅來自於亞洲各地特色專長廚師，專注於現代化的亞洲料理，運用當地食材，結合創新的烹調手法，為傳統亞洲美食賦予了全新詮釋。

• 紅燈籠：在這裡可以一次滿足中式餐點的胃，包含四川菜、江浙菜、精緻粵菜…等，不論是北京烤鴨、紅燒獅子頭、松露蒸餃…等各式經典中式料理菜色，深受賓客青睞，是節慶聚餐的完美選擇。

• 義式牛排館（Finestra Italian Steakhouse）：這家高級義式牛排館以其選用的頂級牛排和傳統義大利料理而聞名，Finestra 典雅的氛圍，適合情侶和家庭聚會，是享受浪漫晚餐的不二之選。

•Yakumi是以高端日式料理特色，由經驗豐富的日本主廚掌杓，力求正宗日本風味，並且重視食材的新鮮度與品質，確保每道菜品都具備一流的口感與風味。

• Waterside：提供豐富的西式美食菜單、異國情調的雞尾酒和深夜飲料也深獲許多旅客青睞。在聖誕節期間為增添了充滿熱情的節日氣氛，餐廳推出一系列菲律賓當地風味特色美食，包含烤雞和特調飲品。Waterside 環境輕鬆愉快，適合家人和朋友一同度過歡樂時光。

• Fresh 自助餐廳：作為 Solaire 的熱門自助餐餐廳，Fresh 推出豐盛的節日自助餐，菜系豐富包含中國菜系、韓式、日式、歐美經典、菲律賓當地特色餐點…等，自助餐廳內還設有專屬甜點區，可自選水果並可現打果汁、各式蛋糕，是家庭聚餐的理想之地。

Solaire Resort 的豪華住宿

Sky Tower 擁有豪華的套房和高品質服務，房間設計現代而典雅，部分房間可俯瞰馬尼拉灣的景色。Sky Tower 的房間寬敞舒適，配備高級設施，包括大理石浴室、按摩浴缸和高端娛樂設備，提供絕佳的舒適度和私密性。

Sky Tower 的賓客還可享受專屬的禮賓服務，包括私人的管家服務和特別的入住禮遇，確保賓客能夠享受到完美的假期。

▲套房內的精緻設計，讓賓客在寧靜氛圍中感受極致放鬆，搭配落地窗外的壯麗海景，完美融合了現代風格與自然美景，讓每位入住的客人都能享受獨特的度假體驗。

Solaire Resort 的戶外泳池與迷人景致

Solaire Resort 的戶外泳池區以其優雅而豪華的設計，提供賓客放鬆的度假氛圍。這裡的無邊際泳池設計讓人彷彿置身於水天一線的夢幻之境，遠望可以眺望美麗的馬尼拉灣，尤其在日落時分，更是令人流連忘返的絕佳觀賞點。泳池旁設有舒適的休閒躺椅和隱密的遮陽涼亭，讓賓客可以享受日光浴或小憩片刻。此外，池畔還提供多款特製飲品和輕食，讓您在欣賞風景的同時也能品味專屬的休閒時光。

不論是白日或夜晚，Solaire Resort 的泳池都散發出迷人的氛圍，夜晚時，泳池燈光與度假村的燈飾相互輝映，營造出獨特的節日光彩，為您的度假體驗增添更多美好回憶。

▲夕陽餘暉映照泳池，熱帶風情盡顯無遺。享用一杯特調飲品，伴隨著徐徐微風與絢麗晚霞，在這裡徹底放鬆，享受度假時光的每一刻。

Solaire Resort 豐富的娛樂活動

為了讓遊客度過一個難忘的假期，Solaire Resort安排了多樣的娛樂活動。點燈活動當天晚上，現場的音樂表演包括當地合唱團的經典聖誕歌曲和樂隊的精彩演出。這些節目增添了濃厚的節日氣氛，讓每位賓客都能沉浸在聖誕的喜悅中。

除了音樂表演外，Solaire Resort 的頂級娛樂也是不容錯過的選項之一。度假村擁有先進的設備，提供豐富的遊戲選擇，包括老虎機、撲克、百家樂…等，內部裝潢華麗，並設有 VIP 專區，除了保有隱私空間之外，也可讓渡假的氛圍感拉到最高。

▲專業的服務員細心指導，確保每位賓客都能享受頂級娛樂體驗，無論新手或老玩家，都能在這裡找到無限樂趣。

Solaire Resort 的聖誕點燈活動將豪華住宿、世界級餐飲、豐富娛樂活動，為遊客帶來難忘的渡假體驗，無論是與家人團聚、與親密伴侶共度浪漫時光，還是享受自我放鬆的時刻，Solaire Resort 都致力於為賓客打造無與倫比，獨特且美好的假期體驗感受。

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