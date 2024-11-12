送機票啦！ETtoday限時抽星宇航空日本不限航點機票



▲限時抽！星宇航空日本機票，快來參加ETtoday贈票活動。（圖／活動小組提供）



活動小組／特別企劃

你是百去不膩的日本控嗎？這次別再只逛東京、大阪了，試試不同的玩法吧！坐纜車看函館夜景、漫步在札幌雪祭的冰雕間，或者到仙台品嚐最新鮮的牛舌料理，感受沖繩的陽光與沙灘魅力。ETtoday新聞雲這次要送你一次全新的日本體驗！參加ETtoday新聞雲限時抽獎，星宇航空日本不限航點機票等你拿，帶你飛往不一樣的日本！無論你的日本夢是什麼，許願精靈立刻為你實現！

即日起至11月30日，參加ETtoday新聞雲APP贈票活動，就有機會贏得星宇航空日本不限航點來回機票乙張！星宇航空帶你直飛日本九大熱門城市：福岡、函館、熊本、名古屋、沖繩、大阪、東京、札幌、仙台，無論你想探索哪個城市，機票在手，說走就走！從東京的時尚潮流到札幌的雪國浪漫，從仙台的歷史古蹟到沖繩的熱帶風情，你的日本之旅，由你做主！

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【活動資訊】

●活動期間：即日起至2024/11/30 23:59

●得獎公布：2024年12月5日前於APP活動頁面公布得獎名單，將以電子郵件通知得獎者後續兌獎事宜。

●活動獎項：首獎 (2名)＿星宇航空日本不限航點單點來回機票乙張 (不含稅金及其他附加費用)

●活動辦法：

立即下載ETtoday新聞雲APP，登入會員參加活動開啟你的日本之旅！在APP活動頁面，回答：「如果能去日本旅行，您最想去哪裡呢？ 」，並完成東森購物會員綁定獲取抽獎資格。活動結束後將抽出兩位幸運得獎者，贈送乙張星宇航空日本不限航點單點來回機票！更棒的是，邀請朋友一起參加，還能提高你的中獎機率！心動不如行動，快揪親朋好友一起參加，越多人參加，中獎機會越大！

●注意事項：請詳閱活動網頁





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▲台灣人旅遊最愛回訪國家，日本總是名列前茅。（圖／記者謝盛帆攝）

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▲被雪覆蓋的小樽堺町通商店街，像是走進童話場景。（圖／記者蔡玟君攝）

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