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「Lady M遠百竹北店」只開到12／8！網狂敲碗：可以來巨城開嗎？

▲▼Lady M遠百竹北店。（圖／Lady M提供）

▲Lady M遠百竹北店宣布熄燈。（圖／Lady M提供）

記者蕭筠／台北報導

新竹人哭哭！人氣紐約甜點品牌「Lady M遠百竹北店」宣布劃下句點，將於12月8日正式熄燈，消息一出也引來不少在地人不捨，紛紛留言敲碗「可以來巨城開嗎」、「可以考慮巨城嗎」。

Lady M於臉書粉專發出最新公告表示：「親愛的新竹地區朋友們，Lady M遠百竹北店將服務至2024年12月8日（SUN）。由衷的感謝大家對於LADY M的支持與喜愛。」並提醒消費者12月8日過後LINE禮物券可前往台北旗艦店、遠百信義店、遠百板橋店、台中LaLaport店、台中誠品480店使用。對此，業者僅低調證實歇業消息。

Lady M遠百竹北店於2022年1月正式開幕，是全台最大內用店，除提供招牌千層蛋糕之外，也是首間提供輕食之門市，從早午餐、下午茶到晚餐都能滿足消費者的用餐需求，不過在2023年10月起陸續暫停提供輕食及內用服務。遠百竹北店熄燈後，Lady M全台僅剩6家門市。

▲▼肯德基「桃園高鐵餐廳」悄悄歇業。（圖／翻攝我是青埔人臉書）

▲肯德基全台首家數位旗艦店悄悄歇業。（圖／翻攝我是青埔人臉書）

另，肯德基於2021年開設的全台首間數位旗艦店「桃園高鐵餐廳」則在11月18日無預警熄燈，有網友在臉書社團「我是青埔人」發文表示：「肯德基高鐵數位店⋯倒了～爺爺走了。」據傳關店原因是租約到期選擇不續約，貼文一出引來不少人留言「爺爺走了」、「蛤！！！？那之後要開什麼」，但也有人認為該店服務態度不佳、環境髒亂。

對此，肯德基證實桃園高鐵店因整體營運考量，18日結束營業。肯德基表示，感謝消費者支持。將繼續拓展實體店面，穩定增加餐廳數量，消費者未來可前往「肯德基-桃園大竹餐廳」享用餐點 。

肯德基表示將積極推動數位創新，提供自助點餐、官網訂餐、手機掃碼、智能快取櫃、25分鐘外送及PK雙饗卡APP等多元服務。目前全國已設有18家「數位未來店」，並將持續拓展版圖，提升顧客體驗。

肯德基桃園高鐵餐廳為全台首家數位旗艦店，有別以往營業模式，推出「蛋撻販賣機」、「智能快取櫃」2項新服務，而且因地點鄰近公車接駁、轉乘區，人潮眾多。

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關鍵字： Lady M 遠百竹北店 歇業 肯德基

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