入住「花蓮101」飯店！房內享高空溫泉、看跨年煙火　頂樓迎曙光

▲花蓮潔西艾美渡假酒店推出跨年專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻跨年倒數商機，有「花蓮101」之稱的「花蓮潔西艾美渡假酒店」將於12月30日起至2025年1月1日推出「跨年微醺 曙光迎新」住房專案，入住「煙火景觀」豪華海景溫泉客房，每晚最低未稅價1萬1800元起，除了可享翌日探索廚房吃到飽早餐外，每房依人數再加贈SKY BAR紅或白酒任選、跨年倒數派對入場資格，還能到頂樓迎曙光。

▲花蓮潔西艾美渡假酒店。（圖／業者提供）

花蓮潔西艾美渡假酒店坐落於花蓮市中心精華地帶，坐擁25層高樓更有「花蓮101」之稱，此次推出「跨年微醺 曙光迎新」住房專案，海景豪華溫泉客房、尊貴環景溫泉套房在房內就能欣賞跨年華麗煙火、在房內享受海洋碳酸氯化溫泉，萬豪旅享家會員再享每晚3,000點萬豪點數禮遇。

▲跨年當晚可以在SKY BAR享受跨年派對、欣賞煙火。

入住期間每房依人數享SKY BAR紅、白酒任選一杯微醺，跨年當晚入住賓客更可享SKY BAR跨年倒數派對入場資格，近距離欣賞花蓮太平洋的絢爛煙火。

▲還可以在頂樓迎曙光。

針對跨年住房的旅人，在1月1 日早晨更開放SKY BAR空間場地，讓旅人能以25樓高空視野欣賞太平洋的第一道曙光，同時也暖心提供熱咖啡及熱茶服務。迎接完曙光後，還可前往探索廚房享用自助式吃到飽早餐。

旅人亦可隨心使用館內設施，包含潔風呂半露天溫泉水療池、溫泉風呂、戶外28米泳池、兒童俱樂部、健身中心等設施，並可盡情享受HAPPY HOUR歡樂時光、專屬飯店來回接駁服務禮遇。

▲花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

花蓮福容大飯店則從12月起推出14周年慶，享福卡會員兩人成行，入住市景客房買一晚送一晚（不含早餐），只要4500起，再加贈5000抵用券；12月壽星入住僅需加價1000，即可限量升等價值萬元和洋客房，活動期間享用自助晚餐，加贈下次用餐999元優惠券，相當於打72折。