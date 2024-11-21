蔬食自助吧、甜點吃到飽　萬華星級飯店新推個人鍋物「千元有找」

▲台北凱達大飯店5樓的「Bar 98」全新推出港式火鍋「百鮮打邊爐」。（圖／台北凱達大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

為搶攻冬日鍋物市場，台北凱達大飯店5樓的「Bar 98」全新推出港式火鍋「百鮮打邊爐」，特別設計成個人小套餐形式，每客780元+10%，而且還享蔬食自助吧、幸福甜點櫃吃到飽。另外，只要是台北市中正、萬華區設籍居民或工作者，出示證件享8折優惠。

▲粵式胡椒豬肚鍋一端上桌就能聞到濃濃的胡椒香氣。（圖／台北凱達大飯店提供）

位於台北凱達大飯店5樓的Bar 98，首度推出「百鮮打邊爐」鍋物料理，即日起在午、晚餐時段供應，提供多種中藥材熬煮而成的「秘製麻辣豆漿鍋」、溫潤滋補的「一品花膠雞湯鍋」，以及用白胡椒與豬大骨熬煮的「粵式胡椒豬肚鍋」。

▲點用「百鮮打邊爐」還可享甜點吃到飽。（圖／台北凱達大飯店提供）

點用百鮮打邊爐個人小火鍋套餐，除了搭配肉品以及現流海鮮，還可享有蔬食自助吧、幸福甜點櫃吃到飽，每客780元+10%。即日起至12月31日，凡於設籍中正、萬華區的居民或當地工作者，只要出示證件即享8折優惠，等於最低702元就可以享用到高CP值的個人鍋物。

▲台北喜來登二樓的日式料亭桃山，12月31日前推出「日式鍋物暢饗優惠」。（圖／取自台北喜來登官網）

另外，台北喜來登二樓的日式料亭桃山，12月31日前推出「日式鍋物暢饗優惠」，每人1980元+10%，美國安格斯牛小排、雲林黑毛松阪豬、季節鮮蔬盤、麵飯主食，都可以無限享用。鍋物湯底可任選以純正的昆布湯頭熬煮的「和風涮涮鍋」或職人特色風味「關西壽喜燒」。