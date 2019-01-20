老宅注入新靈魂！台南文青風咖啡廳　自製胡麻醬香超濃郁

點評：沙拉看起來超豐富又有飽足感的><

▲位在台南巷弄裡的Kokoni Café是老宅改建而成。（圖／愛吃愛玩的馬克斯提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台南的美食一直都是不勝枚舉，去一次三天兩夜的旅行，儘管行程安排主軸就是要吃遍台南美食，仍舊敵不過「美食之都」的封號，怎麼吃就是吃不完！這次愛吃愛玩的馬克斯就發現了一家隱身在巷弄內的老宅咖啡廳，台南美食又要在吃不完名單中增加一項了！

▲▼咖啡廳一樓的座位除了有四人座，還有落地窗前的吧台區，另外廚房的部分規劃成開放式。

Kokoni Café位在赤崁樓附近的巷弄裡，可以說是較為低調且隱密，馬克斯提到，這家老屋改建而成的咖啡廳其實在巷口就能看到，一走進店裡就可以看到面向落地窗做了一排的吧台，馬克斯也認為這樣的裝潢相當有味道。而整個咖啡廳有兩層樓，一樓除了一張四人桌、吧台區，還有開放式的廚房，但他也表示，並沒有多餘的油煙味，想來拜訪的朋友不用太過擔心！

▲店內還有販售器皿、筆記本等。

▲▼店家保留了老宅的懷舊感，也增添一點新靈魂讓整間咖啡廳散發文青味。

走往二樓的樓梯可以發現店家保存了舊式的樓梯，相當有復古感，而且座位區的地方也能看到老屋當時的梁柱仍被保留著，且同樣有面對落地窗外的座位，馬克斯形容，店家使用的木質桌椅、刷過白色油漆的牆面及用來裝飾的老物，為老屋注入了新生命，讓整家咖啡廳充滿了文青感。

▲▼茶水和包包的置物籃採自取的方式，整體設計較為懷舊復古，而二樓也有設置落地窗前的位置，讓人感受愜意的時光。

Kokoni Café在餐點方面提供了日式定食、沙拉、鬆餅等，其中，馬克斯品嘗的是海藻黑豆豆腐沙拉、日蔥醬鹽麴雞腿，最後點了紅豆抹茶、波霸奶茶鬆餅當作甜點結束這一餐。他特別推薦Kokoni Café的沙拉，配料相當多，且沙拉有兩種醬料可選擇，馬克斯點的胡麻醬是店家自製，非常香濃，搭配生菜吃起來十分爽口！

▲▼沙拉提供自製胡麻醬相當濃郁，定食附的生菜沙拉是淋上柚子和風醬，較為清爽開胃。

鬆餅的部分因為是現點現做，因此想吃的人就需要等候一段時間，店家的鬆餅一份有三片，馬克思認為，有點類似舒芙蕾，吃起來是膨鬆軟綿的口感，紅豆口味的鮮奶油是帶點鹹味、附上的抹茶冰淇淋濃郁帶點微苦，整體搭配起來相當契合；波霸奶茶口味的奶茶醬手工熬製不會過甜，整份餐點馬克斯都頗為喜愛！

▲▼鬆餅為現點現做，吃起來的口感膨鬆軟綿，整體與舒芙蕾類似。

Kokoni Café

地址：台南市中西區西門路二段372巷23-1號

電話：06-2231591

營業時間：AM11：30－PM7：00