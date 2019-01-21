走春懶人包來了！包山包海包賞花「4路線2天玩翻台中」

點評：想不到有這麼多地方可以玩

▲谷關溫泉。（圖／觀光局提供）

旅遊中心／綜合報導

春節9天假期即將展開，台中市政府觀旅局整理全市熱門景點，包括市區、山、海、新興打卡點，以及台中花博、后里泰安櫻花季、2019中台灣元宵燈會等活動，共分成4大路線，不想傷頭腦規畫行程，就任選一條路線安排2日遊吧。

山城地區，知名的谷關溫泉風景區可前往泡湯，並欣賞千年五葉松、飲五葉松汁。順路還可到八仙山森林遊樂區遊玩。往深山則有梨山、福壽山及武陵農場等景點；「台中東豐自行車綠廊」更獲選104年十大自行車經典路線，沿途騎乘身心舒暢；新社則有特色莊園城堡及香菇等豐富農特產。

▲東豐自行車綠廊獲選104年十大自行車經典路線。（圖／翻攝自維基百科）



海線地區包括知名的大甲鎮瀾宮、高美濕地、梧棲漁港、鰲峰山運動公園、牛罵頭遺址文化園區、清水休息站等。還有剛開幕的三井Outlet，擁有170間國內外知名品牌，10多家日本人氣美食首次展店，搭配日本戲雪主題樂園「SNOW TOWN」及室內樂園「ASOBI SQUARE」，都是台中新興景點。



屯區則有林家花園、亞洲大學及現代美術館、921地震教育園區、坪林森林公園往頭汴坑沿途風景優美，許多創意的美食餐廳是遊客駐足熱點。



市區景點也相當多，其中「柳川藍帶水岸」配合整體景觀，以「柳葉」意象打造景觀橋面，日夜皆美。還有台中火車站、宮原眼科、草悟道、國家歌劇院、逢甲夜市、秋紅谷等。周邊結合沿岸文史據點，如台中文學館、第五市場、林之助畫室、市役所、道禾六藝文化館等，都是台中觀光新亮點。



此外，台中花博后里、外埔、豐原三園區，不論是后里森林園區的「聆聽花開的聲音」機械花球、馬場園區的花舞館、豐原園區的竹跡館、外埔園區的樂農館智農館等，都是遊客喜愛的打卡點。

▲台中花博外埔園區。（圖／記者彭懷玉攝）



「2019后里泰安櫻花季活動」也將從2月16日至3月3日展開，櫻花預計將在年後盛開，后里泰安派出所一帶將花團錦簇。其他賞櫻景點還有東勢林場、八仙山森林遊樂區、大雪山森林遊樂區、武陵農場、文昌國小等熱門賞櫻景點，櫻花已陸續綻放。

▲台中泰安櫻花季。（資料照／攝影師《飛翔在天際》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



「2019中台灣元宵燈會」，也將從2月16至2日至24日登場，會場除了12公尺高的「御天飛行豬主燈」、30多座主題燈、有頂光廊、光環境等布置外，特別增加珍奶奶茶、櫻花、太陽餅及國家劇院等元素，展現台中特色。

觀旅局二天一夜遊程規劃建議：

旅遊線1

第1日：台中文化創意產業園區－宮原眼科－演武場－台中文學館－台中市役所－第二市場（午餐）－草悟道（范特喜綠光計劃、勤美術館）－國家歌劇院－2019中台灣元宵燈會（文心森林公園）－逢甲夜市－台中市烏日溫泉飯店住宿

第2日：烏日出發－白冷圳紀念公園－新社（午餐）－安妮公主花園下午茶－谷關溫泉



旅遊線2

第1日：台中市役所－宮原眼科－演武場－草悟道（范特喜綠光計劃、勤美術館）－台中市區（午餐）－新社－谷關溫泉（晚餐）－谷關住宿



第2日：谷關出發－東豐后豐鐵馬道－后里馬場－豐原廟東（午餐）－大坑步道－2019中台灣元宵燈會（文心森林公園）

旅遊線3

第1日：潭雅神綠園道－東海藝術街－沙鹿美仁里彩繪巷－梧棲漁港（午餐）－三井OUTLET PARK台中港-高美濕地－梧棲住宿。



第2日：梧棲出發－台中文化創意產業園區－彩虹眷村－第二市場（午餐）－國家歌劇院－逢甲夜市（晚餐）－2019中台灣元宵燈會（文心森林公園）

旅遊線4

第1日：清水紫雲巖－三山國王廟－清水老街小吃（午餐）－大甲鎮瀾宮－大甲日南車站－高美濕地－梧棲住宿。

第2日：梧棲朝元宮－沙鹿美仁里彩繪巷－梧棲漁港（午餐）－三井OUTLET PARK台中港-草悟道（范特喜綠光計劃）－台中國家歌劇院－台中市晚餐－2019中台灣元宵燈會（文心森林公園）