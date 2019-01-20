飛玻利維亞前先來這朝聖！「全台5處天空之鏡」夢幻到窒息

點評：美呆了~

▲高美濕地有「台灣版天空之鏡」美稱。（圖／IG@yun_tim_1105提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

清澈水面如實倒映天空的景象，首推玻利維亞烏尤尼鹽湖的「天空之鏡」，帶起全球旅人狂追這波風景，如果沒有預算到這麼遠的地方朝聖，其實台灣也有不少媲美天空之鏡的絕妙景緻，以下整理出「全台5處天空之鏡」，猶如顛倒世界的畫面，美得令人窒息。

Top.1台中 高美濕地

說到天空之鏡，第一個不得不提的就是台中的高美濕地，一望無際的水面倒映藍天白雲，尤其在夕陽西下，搭配濕地一方的風車，更是美不勝收，難怪連日媒都讚為「台灣版天空之鏡」，吸引國內外旅客朝聖。

▲莊敬大池水上教堂旁還有落羽松步道。（圖／IG@breeze.peng1020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

Top.2桃園 莊敬大池

純白色教堂、落羽松倒影湖面，不管是白天或是傍晚時分的晚霞都著實讓人驚艷，這座教堂桃園將落成的婚宴會館，雖然尚未正式完工，但光是眼前這幅夢幻景色就足以讓人瘋狂搶拍，成為桃園最新打卡勝地！

莊敬大池水上教堂

地址：桃園市桃園區莊敬路二段399號旁

▲台東都歷海灘也有天空之鏡美景。（圖／IG@seaboy181提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Top.3台東 都歷沙灘

都歷沙灘是衝浪客最愛的海灘之一，同樣也能拍出天空之鏡美景。最推薦在退潮前後一小時的時候前來拍照，因為此時退潮時無風無浪，海面一片平和，站在淺灘上就會出現夢幻倒影，把整面藍天白雲複製在水面上。

想要成功拍到這片夢幻的天空之鏡，建議可以先上網查詢當日退潮時間，提前一小時抵達，比較容易拍出滿意的照片。當天浪不能太大，趁海灘上還有水的時候拍，都是一些需要注意的小細節。

▲台東華源海灣彷彿來到遺世獨立的「台版天空之鏡」。（圖／IG@srlan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Top.4台東 華源海灣

台東一處秘密觀海景點「華源海灣」在IG爆紅，不僅可以居高臨下遠眺太平洋美景，位在華源海灣後方的產業道路上，有好幾個農民灌溉用的水塔，與後方月牙形海灣，前後相映出無邊際泳池的視覺感，彷彿來到遺世獨立的「台版天空之鏡」，吸引許多旅客前往拍照。

觀海點位在南坑的台九線上，從太麻里市區騎車約5分鐘，從台東市區過來大約20~25分，由於該地位在較危險的產業道路，相當不容易找，加上此處路況不佳且狹窄，會車不易，提醒民眾若要前往時務必注意安全。

台東華源海灣

地址：台東縣太麻里鄉台9線395.5 公里（22.6481942, 121.0177245）

營業時間：全天開放

▲礁溪天空島上的小木屋。（圖／IG@ysm42214授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



Top.5礁溪 天空島上的小木屋

IG爆紅的民宿「天空島上的小木屋」，宛如一道永遠不會消失的彩虹般，靜靜的矗立在礁溪田園間。想要捕捉這處上下顛倒的美麗彩虹，甚至拍出天空之鏡的畫面可有時間限制，每當年末年初，民宿前的水田休耕時，水面就會清楚倒映著彩虹木屋，美麗畫面也是民眾最愛拍的畫面。

天空島上的小木屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉時潮村塭底路70之12號