又濕又冷也別窩在家！「北市3處室內好拍打卡點」最貴40元

點評：下雨天也不怕沒處去！

▲北美館雙年展主題為《後自然：美術館作為一個生態系統》。（圖／IG@chenyufen925提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

又濕又冷，不能到戶外親近大自然，但下雨天其實也是聚會的好時機，本次《ETtoday新聞雲》幫大家搜出好玩又好拍的展覽，最貴入場不過40元，也能拍好拍滿玩上半天，假日不知該跟閨蜜約哪，就來以下藝文場所充電、拍美照吧！

▲北美館雙年展「菌絲網絡社會」也是熱門打卡作品之一。

1. 台北市立美術館

經過9個月的整頓，北美館終於在去年7月重新開館！現在館內同時展出2018台北雙年展及台北美術獎，雙年展主題為《後自然：美術館作為一個生態系統》，展覽相當好拍，像是「世界處理器」就以地球儀為概念，串連眾多統計數據；「菌絲網絡社會」也是熱門打卡作品之一。館內有不少純白牆面和透明系空間，文青、網美們該找時間衝一波了。

臺北市立美術館

地址：台北市中山區中山北路三段181號

開放時間：09:30-17:30（周六延長至20:30，每周一休館）

票價：全票30元

▲三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店在華山快閃。（圖／三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店提供，下圖同）

2. 華山1914文創園區

「Pinkholic 粉紅閨蜜期間限定店」在華山文創園區推出快閃店，由Hello Kitty 和美樂蒂、大耳狗兩位閨蜜好友，打造出粉嫩空間，現場有HelloKitty侯車亭、粉紅客廳、超市、愛心氣球牆、快餐車、粉紅泡泡池等6大夢幻場景，期間限定的造型甜點只有在這買得到，即日起至明年4月7日在華山中7B館免費展出。





▲粉紅泡泡池等6大夢幻場景可以免費拍。

三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店

活動時間：2018年12月24日~2019年4月7日（除夕休館一日）

活動地點：華山1914文創園區–中7B館

營業時段：11:00-19:00

票價：免費

▲台北天文館重新翻修，多張宇宙銀河組成的牆面是網友最愛打卡點。（圖／IG@karen__0221提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 台北市立天文科學教育館

台北市立天文館是不少人兒時回憶，經過重新翻新後，截然不同的印象絕對令你驚嘆連連！網友們最愛拍的首推多張宇宙銀河組成的LED牆面，其中精心規劃的星球造景、特效裝置，彷彿真的來到外太空，學習天文新知之餘也能大拍美照。

臺北市立天文科學教育館

地址：台北市士林區基河路363號

開館時間：週二至週日 09:00-17:00（周六延長至20:00，每周一休館）

票價：展示場 全票40元；劇場 全票100元； 宇宙探險 全票70元