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不用跑台東！台中這裡也有熱氣球　過年不休息免費體驗　

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▲台中大里熱氣球體驗活動。（圖／小涼的美食小天地提供）

▲台中軟體園區 Dali Art 藝術廣場。（影／小涼的美食小天地提供，下同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

每年台東的熱氣球嘉年華都會希望大批人潮前往，而現在不用跑到台東，在台中就能體驗到熱氣球！而且過年期間也不休息，讓大家春節假期又多一個地方可以玩了，而且還免費。

▲台中大里熱氣球體驗活動。（圖／小涼的美食小天地提供）

點火充氣中的熱氣球。

這次的熱氣球活動就在台中大里的Dali Art藝術廣場（大里東湖公園），活動期間只要到DaliArt藝術園區參加打卡活動或任一店家消費滿500元，即可免費參加熱氣球體驗活動，包括熱氣球吊籃拍照、坐進站立熱氣球和走進熱氣球體驗等等，每日名額有限，送完為止。

▲台中大里熱氣球體驗活動。（圖／小涼的美食小天地提供）

▲藝術廣場還有很多地方可以拍照。

想要免費體驗熱氣球要先參加闖關活動，只要在Dali Art 藝術廣場內，持手機在6打卡點拍照打卡，即可免費獲得「藝術大玩家特惠組」，內容包含熱氣球體驗券和其他優惠券。

▲台中大里熱氣球體驗活動。（圖／小涼的美食小天地提供）

兌換特惠組可以免費體驗熱氣球。

此次活動共有兩顆熱氣球可以體驗，其中一顆會點火、立球，可以進入底下吊籃拍照，並感受頭上熊熊火焰的轟轟聲；另一個則是把球體放在地面充氣，讓大家能走進去裡面親自體驗球體內的大空間。可惜的是熱氣球並不會離地升空，活動都是在地面上進行的。

▲台中大里熱氣球體驗活動。（圖／小涼的美食小天地提供）

▲▼熱氣球體驗。

▲台中大里熱氣球體驗活動。（圖／小涼的美食小天地提供）

此次體驗活動時間尚有1/26-27和2/5-2/10（大年初一到初五）這幾場，時間皆為10至17時，可以利用過年期間帶小朋友來這邊跑跳並和體驗熱氣球，一旁的廣場也有很多裝置藝術和展覽可以拍照或購票參觀。

▲台中大里熱氣球體驗活動。（圖／小涼的美食小天地提供）

▲活動節目表。

DaliArt熱汽球 體驗之旅
地址:台中軟體園區 Dali Art 藝術廣場
電話:04-37002003
地址:台中市大里區科技路1號

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 熱氣球 大里 台中 春節旅遊 台中旅遊

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