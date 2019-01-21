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影／感人！「10萬瓶蓋牆」拼湊人生風景　網：跪著看完了

點評：真的超感人....
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▲沙鹿「十萬瓶蓋牆」成台中，甚至是全台最美一道風景。（影／SALU授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲十萬瓶蓋牆大完工！SALU。（圖／翻攝自YouTube／最終章！十萬瓶蓋牆大完工！SALU）

▲十萬瓶蓋牆經過4個多月終於完工。（圖／翻攝自YouTube／最終章！十萬瓶蓋牆大完工！SALU，以下皆同，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者彭懷玉／採訪報導

土法煉鋼完成沒人想做的傻事，你願意做嗎？但真有一群人完成了！台中沙鹿剛從大學畢業的3位青年，從2018年8月開始環島募集寶特瓶蓋，經過2個月的收集、2個月的創作，終於用10萬個瓶蓋完成一面「環保藝術牆」，熱血的心和超強行動力讓人佩服，網友直呼：跪著看完了！

▲十萬瓶蓋牆大完工！SALU。（圖／翻攝自YouTube／最終章！十萬瓶蓋牆大完工！SALU）

▲遠看不會發現這面彩繪牆是怎麼做的。

環保究竟要用何種方式呈現？廢棄的物品還有機會重新復活嗎？靜宜大學一群剛畢業的社會新鮮人成立粉絲團SALU，最初是因要裝潢自己的工作室，想收集廢棄物來二次利用作為裝飾，又看到工作室對面雜草佈滿的圍牆，就冒出用10萬個瓶蓋打造環保藝術牆的想法，於是這件傻而難的挑戰就開始了。

▲十萬瓶蓋牆大完工！SALU。（圖／翻攝自YouTube／最終章！十萬瓶蓋牆大完工！SALU）

▲到各大回收場徒手轉瓶蓋。

超過12分的影片當中，從環島開始收集，甚至還到各大回收場徒手轉瓶蓋，洗淨後再細分成14、15個色階，接著，在牆面上構思草圖、一個個黏上牆…每一個步驟都是土法煉鋼的過程。SALU說，「這些事情共通點就是『沒有捷徑』，從YouTube網友們的鼓勵和幫忙，來自各地的小幫手帶著不同的期待來到工作室，一同完成一件事，因為得到很多力量，才能繼續堅持下去。」

▲十萬瓶蓋牆大完工！SALU。（圖／翻攝自YouTube／最終章！十萬瓶蓋牆大完工！SALU）

▲來自各地的小幫手帶著不同的期待來到工作室，一同完成一件事。

「走近回收場才知道我們製造多少垃圾…」也講述了第一次實臨回收場的震驚，途中遇上的困難更是不少，舉凡瓶蓋顏色少了、分顏色速度慢了、螞蟻出來亂、沒錢買膠等，但總在很煩躁時選擇堅持下去，不苟且、堅持做到最好。SALU表示，只要是想做的事，既便看起來很傻很笨，一定會盡最大的力量去完成。

▲十萬瓶蓋牆大完工！SALU。（圖／翻攝自YouTube／最終章！十萬瓶蓋牆大完工！SALU）

▲瓶蓋顏色少了、分顏色速度慢了、螞蟻出來亂、沒錢買膠等，都是途中遇到的困難。

由自己尋找和募集而來的10萬個瓶蓋，最後以最美的彩繪牆面貌重新呈現，主題以嬰兒、學生、畢業、交往、低潮、工作、結婚、到老，象徵人的一生，最後帶出「人生很難，但很好玩」的信念，看了不禁感動萬分。

▲十萬瓶蓋牆大完工！SALU。（圖／翻攝自YouTube／最終章！十萬瓶蓋牆大完工！SALU）

▲瓶蓋牆最後帶出「人生很難，但很好玩」的信念。

影片一出，也讓許多網友留言：「我看了首播，又再看了一次，滿滿的感動在心中」、「第一次看到這麼美的瓶蓋牆從水泥牆到瓶蓋牆完工」、「每次經過都在期待何時完成，我相信這一定可以成為新的熱門景點」、「跪著看完了！佩服你們，期待未來一起Cool」、「真的好厲害！有好多事情想做但也不敢踏出那一步，你們做到了！」、「因為你們人生有了更強勁的動力，希望你們能持續帶給大家正能量～」

▲十萬瓶蓋牆大完工！SALU。（圖／翻攝自YouTube／最終章！十萬瓶蓋牆大完工！SALU）

▲SALU為一群負債創業的社會新鮮人，去年從街友環島起步，以熱血、冒險、瘋狂作為精神，用影片傳遞小小的「善」。

SALU為一群負債創業的社會新鮮人，去年從街友環島起步，以熱血、冒險、瘋狂作為精神，用影片傳遞小小的「善」。開著夢想巴士行遍台灣各地，鼓勵每個追夢中的人，秉持Keep it cool先做再說理念，完成10萬個瓶蓋牆後，接下來將有一系列關於籃球、街友的故事，也會持續在Youtube上分享創業和追夢的過程。

▲十萬瓶蓋牆大完工！SALU。（圖／翻攝自YouTube／最終章！十萬瓶蓋牆大完工！SALU）

▲十萬個瓶蓋在貼上牆之前，SALU將每個幫忙的人名字寫在上面，貼在瓶蓋與牆上之間，不會被看到，代表誰也不是這件事的主角。

瓶蓋牆位置 : 台中市沙鹿夢想街
SALU YoutubeSALU 粉絲專頁

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 台中旅遊 沙鹿旅遊 SALU 彩繪牆 瓶蓋彩繪牆 百萬瓶蓋牆 沙鹿夢想街

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