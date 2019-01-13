老屋控、網美必收藏！伊斯坦堡文青區整排咖啡店不同顏色

點評：這個美度要怎麼不拍上一整天><

▲土耳其伊斯坦堡BALAT巴拉特文青區。（圖片由Miya's travel 米雅愛旅行提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

土耳其地大物博，第一次到土耳其可能很難選擇要到哪個城市旅遊，要選擇搭熱氣球還是逛逛市集呢？部落客Miya's travel 米雅愛旅行就在社團《旅遊超爽的！》中分享一個在伊斯坦堡的超人氣景點，不只有許多特色建築，還有文青必去的咖啡店，是許多年輕人指名的打卡景點！

▲BALAT區許多建築物都有多年的歷史，保留了過去的樣貌，散發出一種滄桑的美感。

BALAT巴拉特文青區位在伊斯坦堡大巴札的附近，搭公車大約十分鐘的車程，米雅愛旅行介紹，可以搭乘地鐵T1到Eminönü站下車，再步行三分鐘走到公車站，接著轉搭公車33ES、48E、99、99A或99Y號至Fener站下車，車程大約十分鐘。

▲從公車站一進到BALAT區，就是一整排超鮮豔的咖啡店。

下公車以後就會看到一整排的咖啡店，每一家都有不同的顏色，上方還有彩色的雨傘懸掛在兩排房屋中間的藤蔓上，彷彿走進童話故事中，為街道增添了活潑的氣息，讓人忍不住想要在這裡坐下來喝杯咖啡、享受悠閒的午後。

▲以老屋當背景，所有的畫面都像是電影場景一樣。

▲彩虹階梯經過用心的設計，看起來相當活潑可愛。

在漫步的過程中，也會在一棟棟老房之間的某個轉角，發現不同的驚喜，例如彩虹階梯，彩虹階梯在老舊的樓梯上，塗滿了鮮豔的色彩，旁邊的牆上在擺放一些懷舊的照片、精心種植的盆栽，往上走會看到同樣是彩色的課桌椅，頭頂上還掛著可愛的燈飾，整個區塊都超殺記憶體。

▲牆面上常常會有可愛的塗鴉，就在老屋的旁邊，增添了許多熱鬧的氣氛。

BALAT區有許多已有上百年歷史的老房，因為都沒有經過整修，保留了房屋原本的樣子，散發出一種滄桑的美感，走進街道裡就好像在看電影場景一樣。除了常常會到一些可愛的牆面塗鴉，還有整棟的彩色建築，米雅愛旅行表示，很推薦彩色建築區，但有點不是那麼好找，整個區域範圍相當大，也有很多的上坡路，建議穿上好走的鞋子，到這裡來一場穿越之旅！

▲一棟棟的彩色建築是許多人的必拍地點。

土耳其伊斯坦堡BALAT區

地址：Balat Mahallesi, Kiremit Cd. No:28, 34087 Fatih/İstanbul, 土耳其