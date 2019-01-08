高雄駁二新景點！棧庫群必拍巨大摩艾石像　逛港濱潮市集

點評：駁二越來越多可以逛的了><

▲從2018年12月中開始，高雄港1-10號碼頭已經全面開放。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

高雄駁二藝術特區繼前陣子因為純白夢幻旋轉木馬而爆紅的棧貳庫，成功開發成特色商場之後，高雄蓬萊港棧庫群的棧肆庫、棧伍庫、棧陸庫、棧柒庫也跟著開放了，有南洋風情的造景擺設，特色歷史展覽，多家人氣餐車小食進駐，看到巨大摩艾石像，體驗AVR科技，以及超萌氣墊蹦跳展覽可以拍，超豐富的景點千萬不能錯過！

▲夜晚的碼頭還能看到浪漫燈海。

棧肆庫 KW4

從棧貳庫往棧庫群的方向走，位於高雄港的四號及五號碼頭，可以看到高港水花園，佔地廣大且富有南洋風情、度假氛圍的庭院造景，布滿各式植栽外，也結合水流造景，充分打造秘境感。

▲以十三個不同主題打造各式造景。

▲直接從水花園眺望海景。

▲還能到一旁的高雄港港史館免費參觀近期展覽「流船百世，繁花聖宴」。

棧伍庫 KW5

引進各式攤車美食，以及許多原創手作市集，將棧伍庫打造成藝術市集，又名「棧五庫港濱潮市集」，倉庫裡設有許多座位，民眾不須擔心可以安心享受美食，走到外頭還能看到巨大的摩艾石像，整點時會表演吹泡泡，但它其實是一台扭蛋機，以「石來運轉」取名，吸引許多民眾嘗鮮，看能否抽到最大獎！

▲進駐特色攤商，有多種美食選擇。

▲手作商品市集。

▲於摩艾石像的後方能夠扭蛋，一次價格為一百元，三次為兩百五十元。

棧陸庫 KW6

此倉庫主要為AVR科技探險館，由智崴資訊科技公司所提供的機器體驗，選擇好想要嘗試的項目後，戴上專屬的護目鏡及坐上機器座椅後便能開始體驗，此設施需要付費，價格為一百五十元。

▲體驗時須聽從工作人員的講解及指示。

棧柒庫 KW7

倉庫前的大片空地為全球最大的巨型動物氣墊樂園Art – Zoo藝術動物園展覽，以15座氣墊打造，分別有著19公尺高的七彩獨角獸溜滑梯，以及其他動物家族們，像是犀牛、老虎、猩猩、鱷魚等氣墊裝置，進場前需購票，可依照自己想玩的設施多寡，決定購買的票券，若只想進場拍照也可以只單買三十元入場卷。

▲繽紛色彩的氣墊裝置，讓大人小孩都玩得不亦樂乎，而此展期只到今年3/17為止。

▲倉庫內也有休息區，玩完氣墊裝置累了可以在這小歇一下。

高雄港1-10號碼頭棧庫群

地址：804高雄市鼓山區蓬萊路17號



圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供

