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超夢幻！高雄山中櫻花季提前到　「百株河津櫻」迷人綻放

點評：美呆了
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▲寶山里櫻花公園１／６花況。（圖／網友雨寒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲寶山里櫻花公園1月6日花況已7、8成。（圖／網友雨寒提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

高雄人賞櫻不用跑遠，就在近日，桃源二集團櫻花公園的河津櫻提前綻放！桃源區公所表示，以往櫻花在元月底進入花期，今年卻提早盛開，約在農曆年前結束，拍攝到美麗花景的網友說，目前綻放7、8成左右，追花客可以準備上山一睹「櫻」姿了。

▲寶山里櫻花公園１／６花況。（圖／網友雨寒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲桃源區二集團櫻花公園內的河津櫻提前綻放。

高雄山區梅花今年還沒全數盛開，而桃源區的寶山里、二集團一帶的櫻花卻搶先綻放，此區遍植河津櫻、山櫻花、吉野櫻及富士櫻等不同品種，多數集中在櫻花公園內，數百株河津櫻在枝頭綻放，整片粉嫩花海與後方山谷，宛如置身巨幅風情畫中，浪漫到不行。

▲寶山里櫻花公園１／６花況。（圖／網友雨寒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲河津櫻花朵較大、顏色偏淡粉紅色，花期結束後，會交棒給深粉色的山櫻花。

河津櫻花朵較大、顏色偏淡粉紅色，花期結束後，會交棒給深粉色的山櫻花，當地山區以此兩品種為主，山櫻花數量更多達數千株，盛放後也將呈現另一番美感。

桃源區公所表示，1月19日桃源區寶山里櫻花公園櫻花季正式開跑，1月20日、26日、27日會有「寶山茶」茶席體驗、在地農特產品市集和傳統祈福祭儀，屆時將免費贈送櫻花御守精美吊飾 （限量500份），豐富一日賞櫻輕旅行。

▲寶山里櫻花公園１／６花況。（圖／網友雨寒提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲1月19日桃源區寶山里櫻花公園櫻花季正式開跑。

櫻花公園位在寶山里藤枝林道16.5K處，位居海拔1,400公尺山區，常年雲霧繚繞，宛如置身山中仙境。值得注意的是，當地道路較為崎嶇難行，清晨和下午很容易起霧，駕車需特別注意安全，預計假日和農曆春節會湧入更多人潮，想賞櫻不妨現在就動身。

寶山里櫻花公園
地點：高雄市桃源區荖濃溪林道寶山巷

關鍵字： 高雄旅遊 桃源區旅遊 賞花旅遊 賞櫻旅遊 河津櫻 櫻花 寶山里櫻花公園 38甲櫻花公園

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