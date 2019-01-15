這不是河馬！高雄駁二特區嚕嚕米期間限定店免費逛

點評：小時候真的以為嚕嚕米是河馬><

▲位在高雄駁二特區的嚕嚕米限定店。（圖／阿如的小格子提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

來自芬蘭的嚕嚕米一家人，圓潤的身材和大大的鼻子，外型因為和河馬太像，讓不少人誤會自己的童年卡通就是河馬為主角，但真相是他們一家都是生活在芬蘭森林裡的小精靈！而現在嚕嚕咪就在高雄，在高雄的愛情摩天輪還沒蓋好前，就先到駁二藝術特區看看超萌的嚕嚕米吧！不過免費的嚕嚕米店卻是期間限定款，只要在2019年的2月20日前往都還能見到。

▲▼在蓬萊B6倉庫外頭就能看到貼上超大嚕嚕米的展示布。

▲▼在展區裡也可以看到不同場景設計的嚕嚕米角色出現。

嚕嚕米限定店就位在高雄駁二藝術特區裡的蓬萊B6倉庫，在倉庫外頭就已經貼上超大展示布，走到展區裡就能看到嚕嚕米角色的出現，同時也設計了不同的場景，合照時更增添了一點趣味，而且遇到主角嚕嚕米本人是絕對不能錯過，也不能輕易放下快門的！不過也要提醒大家，合照的同時也要注意共同維護展示品。

▲▼展覽另一區的付費球池，一次可待25分鐘。

阿如的小格子表示，整個展覽並不大，他們走一下就結束了，但在展場的另一邊還有個球池，只是要另外付費，一次進入球池可待的時間為25分鐘，而人數也有上限20人。拍完照後就可以看看一旁販售的周邊商品，從手機殼到帆布鞋各種以嚕嚕米角色設計的商品，絕對會讓喜愛嚕嚕米的朋友失心瘋！

▲▼展區也有販售各種從手機殼到鞋子都是各種以嚕嚕米角色設計的商品。

嚕嚕米期間限定店

活動期間：2018／12／12－2019／2／20

地點：駁二蓬萊B6倉庫

營業時間：周一－周四 10：00－18：00、周五、周日或國定假日 10：00－19：00