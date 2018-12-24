ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

一秒到歐洲！南投釀酒廠有聖誕銀白森林、英式精釀啤酒

ETtoday餓勢力

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

文、圖／規小孫

很喜歡聖誕節的我們，最喜歡在每年十二月東找找、西找找那些不一樣的、獨特的耶誕氛圍～或許是別具心裁的聖誕大餐、或許是造型吸睛的耶誕甜點，若是連空間、連環境都能營造出濃濃的耶誕節氣息，那絕對更能吸引住我們的目光！畢竟身為吃貨兼外貌協會的自己，深深覺得浪漫的耶誕大餐吃得不只是美食，更多的是幸福滋味啊～ 這次我們要為大家分享的就是這間，位在南投草屯的「蔡氏釀酒」。如果你也常在勤美草悟道附近活動，相信對它肯定不陌生！在「草悟道廣場」上也能看見它喔～但「蔡氏釀酒」才是本尊啊！而且這本尊真的很不簡單，它可是目前全台唯一正統英式精釀啤酒廠！而且老闆阿蔡還是一位從「柏林啤酒學院」畢業的釀酒師呢！這座以精釀啤酒為主題的觀光工廠，就是他親自打造的～如果你和我一樣，喜歡喝啤酒、喜歡精釀啤酒，甚至想了解更多英式精釀啤酒獨特的魅力～也或者喜歡歐式建築，喜歡浪漫的、羅曼蒂克的氛圍，放假時就帶另一半或者小朋友一起來！任何時候都能在這裡遇見浪漫：）

《ETtoday新聞雲》 提醒您：未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙身心健康，酒後不開車。

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

對於「蔡氏釀酒」其實我們並不陌生，尤其那黑色貨櫃所呈現出的熟悉感，之前在勤美草悟道廣場就遇過幾次、喝過幾杯～再加上這幾年自己對於精釀啤酒的喜歡，越來越愛嘗試這些經由不同釀酒師，所釀製出的啤酒！那總是獨一無二且耐人尋味！所以之前就很想來「蔡氏釀酒」看看，最近真的被它燒到的原因，就是一年一度的聖誕節活動～先不說來這和草坪上的馬車打卡，就可以獲得釀酒大亨刮刮卡，光是「蔡氏釀酒」裡頭的佈置，就讓我們快門按個不停，有種一秒來到歐洲銀白森林裡的感覺！好喜歡這樣的感覺 XD

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

就是這半露天的庭院空間，位在「蔡氏釀酒」觀光工廠的正中間，有著一塊好美好浪漫的用餐環境～我們那天就是特地來「蔡氏釀酒」喝啤酒、吃美食的，但沒想到一眼見到的這一切，心裡的震撼讓我們久久不能自己。直想著為什麼這麼美的角落，偷偷的藏在離我們有點距離的草屯？！如果它就在台中，就在那晚上下班就能去的距離裡，是不是我們就能常常來、常常享用到這些好喝的精釀，和氣氛好好的一切。雖然這樣想著，但還是想把「蔡氏釀酒」的好與美，分享給大家～其實「蔡氏釀酒」創立至今不過在一年半的時間，除了是目前台灣唯一釀造正統英式啤酒的啤酒釀造廠之外，今年更在世界各地拿下許多國際獎項，而於「2018柏林國際啤酒競賽」中，更獲得「台灣年度酒廠」的殊榮！比起許多觀光工廠來說，「蔡氏釀酒」走的是一種小巧溫馨且精緻的路線，除了歐式建築庭院裡的半露天座位區之外，也有宛如酒窖般的室內用餐空間！喜歡坐裡面或者坐外面都可以 XD

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

那天來「蔡氏釀酒」不知為什麼，突然有種這裡很適合「包場」的 Fu～～～ 除了用餐區域可以靈活運用之外，酒廠裡還有七間雙人房、一間四人房的住宿空間。三五好友久久團聚一次，帶上小朋友或者情侶小倆口一起來住，兩天一夜哪兒都不去也無所謂！一群人在這吃吃喝喝、說說那些曾經的回憶，一起喝喝啤酒、吃吃美食，這樣的回憶想起來都好無價啊～還記得那天我們倆，還沒坐下來吃什麼時，就已經不知道在這裡拍了多少照片。我們倆都很喜歡聖誕節，所以每年這個時候都很喜歡到處收集「耶誕樹」的照片～但來到「蔡氏釀酒」，看見的不是只有一棵耶誕樹而已！我們宛如看見了一片銀白色森林，數大便是美、眺望而下的這個角度好美！四周的耶誕樹我忘了有幾棵，只記得每棵耶誕樹身上都好像真的被白雪覆蓋似的 ...有高、有低、有胖、有瘦，在那樹梢上的天空裡，還有一串串的白色燈飾高掛在天空！雖然我們沒有待到晚上，但連白天這樣看也是好美、好浪漫，真的有種在國外過耶誕節的感覺～好幸福～ 

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

一側的紅磚牆上，有著好多好多關於聖誕節的掛畫，有耶誕老公公的，也有許多期待耶誕老公公的小孩～聽說在這，偶爾還會遇見白雪飄落。那天我們倒是遇見泡泡機吹泡泡呢，只是來不及拍下來 XD但比起這些，自己更喜歡欣賞當下！喜歡那些陌生人的笑容、喜歡一群人一群人聚在一起的歡樂，那才是最真實的感動。

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

身為吃貨又是為了精釀啤酒來的自己，當然要來「蔡氏釀酒」喝杯精釀啤酒才不枉此行啊！結果翻開 Menu，各式各樣的料理讓我們看得好飲恨！早餐應該少吃點、早知道應該多約點朋友一起來 XD光是現場提供的精釀啤酒就有六款，TSAI's Golden Ale（蔡氏金黃愛爾）、TSAI's Bitter（蔡氏苦啤酒）、TSAI's Oatmeal Stout（蔡氏燕麥司陶特）、TSAI's Wee Heavy（蔡氏蘇格蘭烈愛爾）、TSAI's Gentleman IPA（蔡氏紳士IPA）、TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）和無酒精的 TSAI's Malt Beverage（蔡氏麥汁）、料理從義大利麵、豬肋排牛排到各種炸物、炸雞都有，而且不定時還會有季節限定的特色餐點喔！推薦大家可以多點人一起來～還記得前面我有提到，只要在「蔡氏釀酒」的草坪上和馬車一起拍照打卡，就可以獲得「釀酒大亨刮刮卡」吧！在這裡喝啤酒、用餐一樣也有喔！而且每消費100元就可以獲得一張刮刮卡，我們那天刮中普獎，獲得超可愛的開瓶器 XD

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

# 聖誕水果樹沙拉
還記得那天當下我就把這角度、這「聖誕水果樹沙拉」拍下來分享到 IG 的限時動態裡，結果好幾個粉絲朋友都來問我這在哪裡～甚至還有朋友同事以為我們又飛去哪裡渡假了！其實真的沒有啊～雖然我們也好想出國去過耶誕節，但工作太多實在走不開 @@既然看不見國外的耶誕樹，那就讓我們把這顆耶誕樹吃了吧！水果沙拉你（妳）肯定也吃過，但這麼美的「聖誕水果樹沙拉」，我們可是第一次遇到啊～先不說那上頭用了多少新鮮水果，光是要把它們通通擺放上去，就是一個不簡單的工程！重點還要小心它不能倒 XD

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

五顏六色的各種水果，有冬季限定的新鮮草莓、番茄、柳丁、橘子、蘋果、葡萄、奇異果和好多好多新鮮藍莓～有紅有綠、有黃有紫、有橘有粉的從那銀色枝幹中冒出來，搭配上一旁的白色毛皮、銀亮燭台、松果等，有沒有一種超浪漫的感覺！：）重點這些水果都很新鮮、酸甜多汁又好吃！不得不說「蔡氏釀酒」的主廚也好厲害，這種歐洲家庭式的聚餐氛圍～我們 Hen 喜歡～ 

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

# 鴨胸佐紅酒梨
除了沙拉，當然要來點鹹食搭配精釀啤酒一起品嚐～這次「蔡氏釀酒」特別在耶誕節準備了幾道限定料理，這道「鴨胸佐紅酒梨」就讓我們吃過很滿意。還記得那天服務人員一端上桌，空氣裡飄散著鹹甜鹹甜的味道 ...仔細聞那不就是鴨胸被香煎過的氣味，而那有點微酸微甜的自然果香，肯定就是主廚自釀的「紅酒梨」！不只聞到了香味，連擺盤都讓我這外貌協會豎起大拇指～刻意分成三等分的擺盤，中間就是「鴨胸佐紅酒梨」中的主角「鴨胸」，再仔細看每一塊鴨胸間還有酒紅色的紅酒梨片！另外兩側則為紅酒醬和新鮮拌炒的洋蔥、紅椒等時蔬。

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

記得一定要將鴨胸和紅酒梨一起品嚐喔！以前就吃過鴨胸的自己，其實並非每次都可以吃到令人難忘的好吃鴨胸～但「蔡氏釀酒」的「鴨胸佐紅酒梨」我絕對可以給 100分！先不說那鴨胸煎得恰恰好，有嚼勁但不乾澀、不膩口，最重要的是那畫龍點睛的紅酒梨啊！紅酒的香與水梨的甜融合的極為完美，香煎鴨胸與之一起入口，味道更甚突出！甚至有種一盤還不夠吃的「喜歡」XD

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

# TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）
來「蔡氏釀酒」怎能不喝杯精釀啤酒呢！？那天友人一如往常的點了杯「TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）」，這款我們之前在勤美草悟道就喝過，是款女孩子會喜歡的味道：）酒精濃度 5.2%的「TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）」是「蔡氏釀酒」中顏色最為金黃、最為淺色的啤酒～金黃色酒液的「TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）」使用單一淡色愛爾蘭麥芽，與英式酵母、乳酸菌一起發酵而成。英式酵母的豐富果香和乳酸菌產生的酸，形成這款帶有 Citra柑橘香的果香啤酒，也正因為這層果香，讓友人甚是喜歡！總說它不帶苦味，喝起來很清爽、很順口，甚至尾韻還有種餅乾的香氣～夏天時，連我也會來上一杯 XD

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

# TSAI's Oatmeal Stout（蔡氏燕麥司陶特）
而這杯「TSAI's Oatmeal Stout（蔡氏燕麥司陶特） 」是自己第一次在「蔡氏釀酒」品飲的精釀啤酒，俺依舊很滿意，之前總是不經意的在草悟道喝一杯，但這次因為來「蔡氏釀酒」了解更多英式啤酒的特色之後，才注意到這款燕麥司陶特。黑色酒液的它，很難讓人一秒覺得它是杯啤酒～其實它的酒精濃度也有 4.7%喔！使用了兩種麥芽（Chocolate麥芽、燕麥芽）與英式酵母發酵而成，嗅到的香氣有著黑巧克力的苦香、咖啡香，入喉舌尖宛如絲綢般的滑順口感，是燕麥獨特的植物性膠質。更為厚重、更多麥芽香氣的「TSAI's Oatmeal Stout（蔡氏燕麥司陶特） 」還獲得「柏林國際啤酒競賽 銀賞」喔！很有成熟大人味的它，推薦成熟大人的你（妳）可以試試～

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

來來來～來「蔡氏釀酒」大啖美食後，記得千萬別錯過二樓和三樓的「知識區」喔！XD而且我們深深覺得「蔡氏釀酒」的這些展覽空間很美、很好拍，不管是電梯一出來就看見的「阿蔡的故事」或者更深入其中的大平台、英式長廊等等，空間氛圍宛如圖書館！喜歡拍照的人千萬別錯過～所謂的「阿蔡的故事」，就是「蔡氏釀酒」創辦人蔡孝緯（阿蔡）的故事。可愛的台灣黑熊就是阿蔡，透過這些插畫、敘述，我們看見他花了十多年出國求學、研究英式啤酒的熱忱！以及回到台灣為夢想、為台灣啤酒文化注入的生命力！有機會大家一定要試試，一起品嚐不一樣的台灣啤酒文化。

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

走進「蔡氏釀酒」的大平台，諾大的房間宛如霍格華茲般，在這除了可以看見阿蔡當初如何研究出英式啤酒外，還能在擬真的英式火爐前來張網美 Style 的 IG照！XD

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）


▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

超大本的魔法書開啟了「英式精釀啤酒」和「商業拉格啤酒」的差異，使用的「酵母」不同是最大的原因！酵母不同、適合的溫度就不同，不同的酵母自然會形成不同的風味、口感、香氣，這也是為什麼「精釀啤酒」總是比一般市面上的啤酒貴上許多！但一旦你喜歡上了精釀，就很容易繼續愛下去。

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

「蔡氏釀酒」有專業的導覽員，當然你也能自己慢慢看～但那天我們聽過導覽員生動的解說之後，深深覺得隔行如隔山，大家有機會來還是聽聽導覽員說的，你會獲益更多。啤酒最重要的元素有哪些？！麥芽又分哪幾種？！甚至如何獲得「釀酒之星」，釀酒之星又需要哪些條件？！透過導覽與解說，我們了解到許多平常我們所未知的世界，甚至在「蔡氏釀酒」，你還能親眼瞧見縮小版的釀酒廠呢！

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

啤酒釀造過程裡的碾麥機、糖化、濾麥、煮沸、迴旋沉澱、冷卻充氧、發酵熟成到包裝，在這不只有縮小版的模型可以靠近觀賞，一旁還有開關可以「開機」～那瞬間機器運作的聲音、碾麥甚至水流的聲音就好像真的一樣！聽得我們好療癒、看得我們好陶醉 XD

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

最後別忘了末端還有古董「英式壓酒器」可以把玩一下、拍照合影喔～ 因為過去和現在的英式啤酒出酒方式不同，所以這支少見的「英式壓酒器」已是古董級的了！來「蔡氏釀酒」不只能了解啤酒怎麼釀製而出，還能親眼看見許多平常看不到的器具、古董。

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

「蔡氏釀酒」的二樓，有一整面的「英式啤酒風味圖」掛旗！掛旗的顏色刻意用了每種啤酒的「酒液顏色」做設計，最右邊、最金黃的那個就是「TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）」。這漸層色階的「英式啤酒風味圖」很美、很好拍。

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

另外二樓還有這個也很美、很好拍的「英式長廊」，深深覺得「蔡氏釀酒」真的很會、很厲害！因為去過許多觀光工廠、啤酒廠的我們，從來沒看過有哪個工廠將「廠房」設計的如此美、如此有意思 XD對！這個「英式長廊」的另一側就是「廠房」，透過那些擬真咖啡館、異國料理餐廳的「窗」，另一頭就可以看見屬於「蔡氏釀酒」的「釀造區」！也就是他們生產啤酒的地方喔～

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

而在這個「英式長廊」的末端，還有道「秘密通道」！按下那秘密開關、推開那一眼根本不會查覺到的秘密大門，你就能看見「蔡氏釀酒」的「布魯學院」啦～在這裡可以看見更全面的微醺基地（釀造區），和許多當初阿蔡在實驗室裡研究英氏啤酒的環境面貌，希望你找得到它 XD

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

▲▼南投蔡氏釀酒 Tsai`s Actual Brewing。（圖／規小孫 提供）

總在城市裡過耶誕節？！是不是覺得平安夜、耶誕節去哪裡吃飯人都會很多很多～或許你也可以和我們一樣，開著車、暫時的離開城市，到戶外曬曬太陽、踩踩草皮，和全家人三五好友坐下來聚聚。在台中很少有這樣的地方，一個半露天的歐式庭院裡、一個四周充滿銀白色耶誕樹的陽光下，不用坐飛機出國、不用人擠人，就能吃到耶誕限定的美食料理、喝到一口口新鮮釀造的英式啤酒！其實我們要的不多、其實我們想要的很簡單，大概就像是「蔡氏釀酒」這樣的地方，讓我們忘卻城市裡的繁忙，一起吃飯、一起淺嚐美食的快樂，我想這也是你想要的吧！來吧來吧～！不管有沒有耶誕節，一起來「蔡氏釀酒」享受相聚的美好時光～

《ETtoday新聞雲》 提醒您：未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙身心健康，酒後不開車。

蔡氏釀酒 Tsai's Actual Brewing
地址：南投縣草屯鎮碧山路1146號
電話：04 9236 2957
營業時間：一～五 11:30~21:00；六日 10:00~21:00（週三休）

享受生活不無聊。規小孫　FB

關鍵字： 蔡氏釀酒 Tsai's Actual Brewing 南投美食 達人美食 美食情報 規小孫

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

雜貨控必來！台南特色生活選物店　還有藝術家作品展出

台中逢甲巷弄超療癒私房菜　「培根包花生湯圓」IG超夯

台南在地人激推深夜食堂　鐵板燒居酒屋有超狂宵夜！

松山文創園區花藝咖啡　花草自然療癒+夢幻美食讓人著迷

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

懶人露營最高境界在嘉義！

全台「4大野溪溫泉」季節限定！

日本自助必備3個「交通APP」懶人包

擠千人！南投落羽松秘境草莓被採光

北投星級飯店泡湯一日遊提案

台北華山小日子商號　文青風選物店

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

超詳細全台跨年煙火秀懶人包

桃園3間新開幕約會景觀餐廳

熱門行程

最新新聞更多

一秒到歐洲！南投釀酒廠有銀白森林

桃源仙谷鬱金香開了！還有落羽松

壽司郎即將進駐中和環球購物中心

Bartender賣拉麵學生加麵不加..

東京體驗住網咖　看片打電動還可淋浴

高雄超銷魂起司泡麵吐司

JR東日本咖啡店有最濃抹茶冰淇淋

屏東親子遊　大草皮上野餐、挑戰滑草

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366