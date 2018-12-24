一秒到歐洲！南投釀酒廠有聖誕銀白森林、英式精釀啤酒

文、圖／規小孫

很喜歡聖誕節的我們，最喜歡在每年十二月東找找、西找找那些不一樣的、獨特的耶誕氛圍～或許是別具心裁的聖誕大餐、或許是造型吸睛的耶誕甜點，若是連空間、連環境都能營造出濃濃的耶誕節氣息，那絕對更能吸引住我們的目光！畢竟身為吃貨兼外貌協會的自己，深深覺得浪漫的耶誕大餐吃得不只是美食，更多的是幸福滋味啊～ 這次我們要為大家分享的就是這間，位在南投草屯的「蔡氏釀酒」。如果你也常在勤美草悟道附近活動，相信對它肯定不陌生！在「草悟道廣場」上也能看見它喔～但「蔡氏釀酒」才是本尊啊！而且這本尊真的很不簡單，它可是目前全台唯一正統英式精釀啤酒廠！而且老闆阿蔡還是一位從「柏林啤酒學院」畢業的釀酒師呢！這座以精釀啤酒為主題的觀光工廠，就是他親自打造的～如果你和我一樣，喜歡喝啤酒、喜歡精釀啤酒，甚至想了解更多英式精釀啤酒獨特的魅力～也或者喜歡歐式建築，喜歡浪漫的、羅曼蒂克的氛圍，放假時就帶另一半或者小朋友一起來！任何時候都能在這裡遇見浪漫：）

《ETtoday新聞雲》 提醒您：未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙身心健康，酒後不開車。

對於「蔡氏釀酒」其實我們並不陌生，尤其那黑色貨櫃所呈現出的熟悉感，之前在勤美草悟道廣場就遇過幾次、喝過幾杯～再加上這幾年自己對於精釀啤酒的喜歡，越來越愛嘗試這些經由不同釀酒師，所釀製出的啤酒！那總是獨一無二且耐人尋味！所以之前就很想來「蔡氏釀酒」看看，最近真的被它燒到的原因，就是一年一度的聖誕節活動～先不說來這和草坪上的馬車打卡，就可以獲得釀酒大亨刮刮卡，光是「蔡氏釀酒」裡頭的佈置，就讓我們快門按個不停，有種一秒來到歐洲銀白森林裡的感覺！好喜歡這樣的感覺 XD

就是這半露天的庭院空間，位在「蔡氏釀酒」觀光工廠的正中間，有著一塊好美好浪漫的用餐環境～我們那天就是特地來「蔡氏釀酒」喝啤酒、吃美食的，但沒想到一眼見到的這一切，心裡的震撼讓我們久久不能自己。直想著為什麼這麼美的角落，偷偷的藏在離我們有點距離的草屯？！如果它就在台中，就在那晚上下班就能去的距離裡，是不是我們就能常常來、常常享用到這些好喝的精釀，和氣氛好好的一切。雖然這樣想著，但還是想把「蔡氏釀酒」的好與美，分享給大家～其實「蔡氏釀酒」創立至今不過在一年半的時間，除了是目前台灣唯一釀造正統英式啤酒的啤酒釀造廠之外，今年更在世界各地拿下許多國際獎項，而於「2018柏林國際啤酒競賽」中，更獲得「台灣年度酒廠」的殊榮！比起許多觀光工廠來說，「蔡氏釀酒」走的是一種小巧溫馨且精緻的路線，除了歐式建築庭院裡的半露天座位區之外，也有宛如酒窖般的室內用餐空間！喜歡坐裡面或者坐外面都可以 XD

那天來「蔡氏釀酒」不知為什麼，突然有種這裡很適合「包場」的 Fu～～～ 除了用餐區域可以靈活運用之外，酒廠裡還有七間雙人房、一間四人房的住宿空間。三五好友久久團聚一次，帶上小朋友或者情侶小倆口一起來住，兩天一夜哪兒都不去也無所謂！一群人在這吃吃喝喝、說說那些曾經的回憶，一起喝喝啤酒、吃吃美食，這樣的回憶想起來都好無價啊～還記得那天我們倆，還沒坐下來吃什麼時，就已經不知道在這裡拍了多少照片。我們倆都很喜歡聖誕節，所以每年這個時候都很喜歡到處收集「耶誕樹」的照片～但來到「蔡氏釀酒」，看見的不是只有一棵耶誕樹而已！我們宛如看見了一片銀白色森林，數大便是美、眺望而下的這個角度好美！四周的耶誕樹我忘了有幾棵，只記得每棵耶誕樹身上都好像真的被白雪覆蓋似的 ...有高、有低、有胖、有瘦，在那樹梢上的天空裡，還有一串串的白色燈飾高掛在天空！雖然我們沒有待到晚上，但連白天這樣看也是好美、好浪漫，真的有種在國外過耶誕節的感覺～好幸福～

一側的紅磚牆上，有著好多好多關於聖誕節的掛畫，有耶誕老公公的，也有許多期待耶誕老公公的小孩～聽說在這，偶爾還會遇見白雪飄落。那天我們倒是遇見泡泡機吹泡泡呢，只是來不及拍下來 XD但比起這些，自己更喜歡欣賞當下！喜歡那些陌生人的笑容、喜歡一群人一群人聚在一起的歡樂，那才是最真實的感動。

身為吃貨又是為了精釀啤酒來的自己，當然要來「蔡氏釀酒」喝杯精釀啤酒才不枉此行啊！結果翻開 Menu，各式各樣的料理讓我們看得好飲恨！早餐應該少吃點、早知道應該多約點朋友一起來 XD光是現場提供的精釀啤酒就有六款，TSAI's Golden Ale（蔡氏金黃愛爾）、TSAI's Bitter（蔡氏苦啤酒）、TSAI's Oatmeal Stout（蔡氏燕麥司陶特）、TSAI's Wee Heavy（蔡氏蘇格蘭烈愛爾）、TSAI's Gentleman IPA（蔡氏紳士IPA）、TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）和無酒精的 TSAI's Malt Beverage（蔡氏麥汁）、料理從義大利麵、豬肋排牛排到各種炸物、炸雞都有，而且不定時還會有季節限定的特色餐點喔！推薦大家可以多點人一起來～還記得前面我有提到，只要在「蔡氏釀酒」的草坪上和馬車一起拍照打卡，就可以獲得「釀酒大亨刮刮卡」吧！在這裡喝啤酒、用餐一樣也有喔！而且每消費100元就可以獲得一張刮刮卡，我們那天刮中普獎，獲得超可愛的開瓶器 XD

# 聖誕水果樹沙拉

還記得那天當下我就把這角度、這「聖誕水果樹沙拉」拍下來分享到 IG 的限時動態裡，結果好幾個粉絲朋友都來問我這在哪裡～甚至還有朋友同事以為我們又飛去哪裡渡假了！其實真的沒有啊～雖然我們也好想出國去過耶誕節，但工作太多實在走不開 @@既然看不見國外的耶誕樹，那就讓我們把這顆耶誕樹吃了吧！水果沙拉你（妳）肯定也吃過，但這麼美的「聖誕水果樹沙拉」，我們可是第一次遇到啊～先不說那上頭用了多少新鮮水果，光是要把它們通通擺放上去，就是一個不簡單的工程！重點還要小心它不能倒 XD

五顏六色的各種水果，有冬季限定的新鮮草莓、番茄、柳丁、橘子、蘋果、葡萄、奇異果和好多好多新鮮藍莓～有紅有綠、有黃有紫、有橘有粉的從那銀色枝幹中冒出來，搭配上一旁的白色毛皮、銀亮燭台、松果等，有沒有一種超浪漫的感覺！：）重點這些水果都很新鮮、酸甜多汁又好吃！不得不說「蔡氏釀酒」的主廚也好厲害，這種歐洲家庭式的聚餐氛圍～我們 Hen 喜歡～

# 鴨胸佐紅酒梨

除了沙拉，當然要來點鹹食搭配精釀啤酒一起品嚐～這次「蔡氏釀酒」特別在耶誕節準備了幾道限定料理，這道「鴨胸佐紅酒梨」就讓我們吃過很滿意。還記得那天服務人員一端上桌，空氣裡飄散著鹹甜鹹甜的味道 ...仔細聞那不就是鴨胸被香煎過的氣味，而那有點微酸微甜的自然果香，肯定就是主廚自釀的「紅酒梨」！不只聞到了香味，連擺盤都讓我這外貌協會豎起大拇指～刻意分成三等分的擺盤，中間就是「鴨胸佐紅酒梨」中的主角「鴨胸」，再仔細看每一塊鴨胸間還有酒紅色的紅酒梨片！另外兩側則為紅酒醬和新鮮拌炒的洋蔥、紅椒等時蔬。

記得一定要將鴨胸和紅酒梨一起品嚐喔！以前就吃過鴨胸的自己，其實並非每次都可以吃到令人難忘的好吃鴨胸～但「蔡氏釀酒」的「鴨胸佐紅酒梨」我絕對可以給 100分！先不說那鴨胸煎得恰恰好，有嚼勁但不乾澀、不膩口，最重要的是那畫龍點睛的紅酒梨啊！紅酒的香與水梨的甜融合的極為完美，香煎鴨胸與之一起入口，味道更甚突出！甚至有種一盤還不夠吃的「喜歡」XD

# TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）

來「蔡氏釀酒」怎能不喝杯精釀啤酒呢！？那天友人一如往常的點了杯「TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）」，這款我們之前在勤美草悟道就喝過，是款女孩子會喜歡的味道：）酒精濃度 5.2%的「TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）」是「蔡氏釀酒」中顏色最為金黃、最為淺色的啤酒～金黃色酒液的「TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）」使用單一淡色愛爾蘭麥芽，與英式酵母、乳酸菌一起發酵而成。英式酵母的豐富果香和乳酸菌產生的酸，形成這款帶有 Citra柑橘香的果香啤酒，也正因為這層果香，讓友人甚是喜歡！總說它不帶苦味，喝起來很清爽、很順口，甚至尾韻還有種餅乾的香氣～夏天時，連我也會來上一杯 XD

# TSAI's Oatmeal Stout（蔡氏燕麥司陶特）

而這杯「TSAI's Oatmeal Stout（蔡氏燕麥司陶特） 」是自己第一次在「蔡氏釀酒」品飲的精釀啤酒，俺依舊很滿意，之前總是不經意的在草悟道喝一杯，但這次因為來「蔡氏釀酒」了解更多英式啤酒的特色之後，才注意到這款燕麥司陶特。黑色酒液的它，很難讓人一秒覺得它是杯啤酒～其實它的酒精濃度也有 4.7%喔！使用了兩種麥芽（Chocolate麥芽、燕麥芽）與英式酵母發酵而成，嗅到的香氣有著黑巧克力的苦香、咖啡香，入喉舌尖宛如絲綢般的滑順口感，是燕麥獨特的植物性膠質。更為厚重、更多麥芽香氣的「TSAI's Oatmeal Stout（蔡氏燕麥司陶特） 」還獲得「柏林國際啤酒競賽 銀賞」喔！很有成熟大人味的它，推薦成熟大人的你（妳）可以試試～

來來來～來「蔡氏釀酒」大啖美食後，記得千萬別錯過二樓和三樓的「知識區」喔！XD而且我們深深覺得「蔡氏釀酒」的這些展覽空間很美、很好拍，不管是電梯一出來就看見的「阿蔡的故事」或者更深入其中的大平台、英式長廊等等，空間氛圍宛如圖書館！喜歡拍照的人千萬別錯過～所謂的「阿蔡的故事」，就是「蔡氏釀酒」創辦人蔡孝緯（阿蔡）的故事。可愛的台灣黑熊就是阿蔡，透過這些插畫、敘述，我們看見他花了十多年出國求學、研究英式啤酒的熱忱！以及回到台灣為夢想、為台灣啤酒文化注入的生命力！有機會大家一定要試試，一起品嚐不一樣的台灣啤酒文化。

走進「蔡氏釀酒」的大平台，諾大的房間宛如霍格華茲般，在這除了可以看見阿蔡當初如何研究出英式啤酒外，還能在擬真的英式火爐前來張網美 Style 的 IG照！XD













超大本的魔法書開啟了「英式精釀啤酒」和「商業拉格啤酒」的差異，使用的「酵母」不同是最大的原因！酵母不同、適合的溫度就不同，不同的酵母自然會形成不同的風味、口感、香氣，這也是為什麼「精釀啤酒」總是比一般市面上的啤酒貴上許多！但一旦你喜歡上了精釀，就很容易繼續愛下去。

「蔡氏釀酒」有專業的導覽員，當然你也能自己慢慢看～但那天我們聽過導覽員生動的解說之後，深深覺得隔行如隔山，大家有機會來還是聽聽導覽員說的，你會獲益更多。啤酒最重要的元素有哪些？！麥芽又分哪幾種？！甚至如何獲得「釀酒之星」，釀酒之星又需要哪些條件？！透過導覽與解說，我們了解到許多平常我們所未知的世界，甚至在「蔡氏釀酒」，你還能親眼瞧見縮小版的釀酒廠呢！

啤酒釀造過程裡的碾麥機、糖化、濾麥、煮沸、迴旋沉澱、冷卻充氧、發酵熟成到包裝，在這不只有縮小版的模型可以靠近觀賞，一旁還有開關可以「開機」～那瞬間機器運作的聲音、碾麥甚至水流的聲音就好像真的一樣！聽得我們好療癒、看得我們好陶醉 XD

最後別忘了末端還有古董「英式壓酒器」可以把玩一下、拍照合影喔～ 因為過去和現在的英式啤酒出酒方式不同，所以這支少見的「英式壓酒器」已是古董級的了！來「蔡氏釀酒」不只能了解啤酒怎麼釀製而出，還能親眼看見許多平常看不到的器具、古董。

「蔡氏釀酒」的二樓，有一整面的「英式啤酒風味圖」掛旗！掛旗的顏色刻意用了每種啤酒的「酒液顏色」做設計，最右邊、最金黃的那個就是「TSAI's Lady IPA（蔡氏淑女IPA）」。這漸層色階的「英式啤酒風味圖」很美、很好拍。

另外二樓還有這個也很美、很好拍的「英式長廊」，深深覺得「蔡氏釀酒」真的很會、很厲害！因為去過許多觀光工廠、啤酒廠的我們，從來沒看過有哪個工廠將「廠房」設計的如此美、如此有意思 XD對！這個「英式長廊」的另一側就是「廠房」，透過那些擬真咖啡館、異國料理餐廳的「窗」，另一頭就可以看見屬於「蔡氏釀酒」的「釀造區」！也就是他們生產啤酒的地方喔～

而在這個「英式長廊」的末端，還有道「秘密通道」！按下那秘密開關、推開那一眼根本不會查覺到的秘密大門，你就能看見「蔡氏釀酒」的「布魯學院」啦～在這裡可以看見更全面的微醺基地（釀造區），和許多當初阿蔡在實驗室裡研究英氏啤酒的環境面貌，希望你找得到它 XD

總在城市裡過耶誕節？！是不是覺得平安夜、耶誕節去哪裡吃飯人都會很多很多～或許你也可以和我們一樣，開著車、暫時的離開城市，到戶外曬曬太陽、踩踩草皮，和全家人三五好友坐下來聚聚。在台中很少有這樣的地方，一個半露天的歐式庭院裡、一個四周充滿銀白色耶誕樹的陽光下，不用坐飛機出國、不用人擠人，就能吃到耶誕限定的美食料理、喝到一口口新鮮釀造的英式啤酒！其實我們要的不多、其實我們想要的很簡單，大概就像是「蔡氏釀酒」這樣的地方，讓我們忘卻城市裡的繁忙，一起吃飯、一起淺嚐美食的快樂，我想這也是你想要的吧！來吧來吧～！不管有沒有耶誕節，一起來「蔡氏釀酒」享受相聚的美好時光～

《ETtoday新聞雲》 提醒您：未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙身心健康，酒後不開車。



蔡氏釀酒 Tsai's Actual Brewing

地址：南投縣草屯鎮碧山路1146號

電話：04 9236 2957

營業時間：一～五 11:30~21:00；六日 10:00~21:00（週三休）