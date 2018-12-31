詩意煮茶趣！台北文青IG打卡店　「三徑就荒」爐火燒茶

文、圖／規小孫

其實知道這間「三徑就荒」大概有半年以上的時間了，偏偏真的來訪，卻是在某次到附近工作時。生活裡的事情越來越多、日子越來越忙之後，有時候某些不經意的探訪，反而有一種「緣份到了」的感覺～我想對於如此有意思的「三徑就荒」來說，這樣的緣分，更是有種再適合不過了！

不知道大家是否知道「三徑就荒」的意思？！請允許我查解後和大家分享一下，「三徑就荒」來自陶淵明的【歸去來兮】，其中「三徑就荒，松菊猶存」便是這四個字的由來。而三徑就荒 官網 也寫了這樣一段註解：「三徑就荒，松菊猶存」原指君子的居所看似質樸地近乎荒蕪，當中可貴的風骨仍在。茶不也是如此？沒有速食飲品的繽紛色彩，強烈口感，茶這木訥口拙的仁者，安靜得讓我們都忘了這看似理所當然的存在，實是千年積攢下來的智慧底蘊。取名「三徑就荒」正是意在提醒我們，靜心著眼於茶憨實外表下的迷人本質。

我總覺得像是「三徑就荒」這樣的地方，有時候已經不單單只是「喝杯茶」的地方而已～就像是嘉義的霜空、新竹的 Hidden off、台中的 TokuToku matcha，這些看似喝杯茶、喝杯咖啡的空間，往往給了我們許多想像，甚至讓我們奢求有一天也能有一間這樣的故事在我們的手中蔓延。

屋裡似有凝結時光的能力，明明躲在這人煙鼎盛的松山創意文創園區旁，卻安靜的讓人出了神。台北舊公寓的一樓，應該是那種連電梯都沒有的一樓，推開門卻比我們想像的還大、還遼闊～空氣裡飄散著陣陣的茶香，火爐裡的炭火時而亮起、時而靜止 ...穿梭到屋裡更深處，那些靜靜放在窗旁的、角落裡的藝術品，好像在說著某個人的某個故事。

因為安靜，也因為來到「三徑就荒」的每個客人似乎都沉醉這安靜的氛圍裡 ...所以我們減少了以往想多拍些照片的衝動，讓自己的心、自己的節奏也隨著這個空間靜謐下來。聽著店員說著這兒的茶，選了想喝的氣味、厚度而等待著，看著屋裡的燈光等待著、呼吸屋裡的茶香等待著，就連這已發光的實木桌也讓自己輕輕的撫摸著，好喜歡這樣的一切！

妳可以選擇爐火，也可以選擇能看見溫度是多少的電磁爐煮熱水。因為沒思考差別而誤選了電子式的我們小後悔，真心覺得如此美的「三徑就荒」就該用燒炭的爐火才是～不過看著眼前這些專業的器皿、茶具，還是讓我們像是個孩子般，開心的享受其中。享受那紙條上幾分幾秒、溫度幾度的沖泡建議，享受妳一杯、我一杯的純粹時光：）

三徑就荒 是可以預約的，那天我們是興致一來便來了。剛好有一組客人臨時取消，剛好我們無縫接軌的銜接上了！這一切的剛剛好，反而讓我們愛上了這樣的不期而遇。我們都和彼此說，下次經過這裡，再來喝杯茶吧：）

三徑就荒

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄15號

電話：02 2746 6929

營業時間：一～五 13~20；六日 11~20