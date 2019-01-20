為何日本人特愛鼎泰豐？日網紅3部分解析…「不只小籠包」

點評：講得我好餓...

▲日籍網紅Iku老師吃10年鼎泰豐，覺得並沒有變得不好吃。（影／翻攝自YouTube／【美食】愛的理由不單純！日本人為什麼愛死鼎泰豐？（Iku老師））

▲Iku老師3部分解析鼎泰豐魅力。（圖／翻攝自YouTube／【美食】愛的理由不單純！日本人為什麼愛死鼎泰豐？（Iku老師），以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

去年10月傳鼎泰豐漲價，日前又傳出用平價白蝦取代劍蝦，引得網民怒：又貴又普通，然而，鼎泰豐全球拓百間分店必有其成功秘訣，尤以皮薄汁多的小籠包被日本人列為「來台必吃」。日籍網紅「Iku老師」就分享日本人愛鼎泰豐的理由，讓人意外「重點不只是小籠包！」讓我們來看看在Iku老師眼中，鼎泰豐究竟有何魅力？

▲店家手腳相當快，一點完餐15秒立馬送上桌，相當有效率，這點讓Iku老師相當滿意。

1. 料理

影片中，Iku老師在等了1小時後終於入座，但是店家手腳相當快，一點完餐15秒立馬送上桌，十分有效率，這點讓Iku老師相當滿意。此外，餐點味道很好、品質穩定、不會油膩，直呼：鼎泰豐很強，也是Iku老師大力按讚的原因。

▲Iku老師以料理、環境和服務3部分解析鼎泰豐為何受日本人歡迎。

2. 環境

明亮的用餐空間，很好拍照，讓客人一進去心情就很好，胃口也跟著好，連調味料區都擦拭得一乾二淨。最讓Iku老師稱讚的，竟是鼎泰豐的廁所，影片中他說道，不只乾淨，還有撲鼻香氣，感覺甚至可以在裡面用餐了。

3. 服務

日本人重視的服務和禮儀，在Iku老師這關也過了，員工訓練相當紮實，每個人都面帶笑容，連戴著口罩的服務員笑容都躲不過老師的眼睛。Iku老師還說，連一個笑容都不會，開這家店幹嘛？

另外，收盤子的學問也是眉角，不會打擾到和朋友的聊天，沒有要趕你走的感覺，該收時快速收走盤子，也不會堆久了還沒來收，時間點抓得很漂亮。

▲Iku老師表示，鼎泰豐是間「放心推薦給朋友的店」。

總結來說，Iku老師表示，鼎泰豐是間「放心推薦給朋友的店」，他說，有些店是料理好吃但是服務不好，但鼎泰豐專注細膩度和服務，整體加起來品質相當高，比單只是料理好吃來得更重要。



Iku老師受訪真心話：我上週也是去吃了鼎泰豐，店員的服務超好，味道好吃，地方乾淨，我在台灣吃了十年沒有覺得變得不好吃啊...很多人明明沒有常去吃就說「變得不好吃」，我覺得很糟糕，我認為鼎泰豐是台灣人可以榮幸的一級好餐廳，很多外國人一進來台灣，看到他們很棒的服務是對台灣的好印象，再說他們對台灣員工的福利也聽說很棒，我真不知道為什麼有些台灣人不支持台灣的優良企業。